Yeni algoritmayla yüz ifadeleri gizlenemeyecek

Bilgisayar sistemleri artık yüzlerimizi tanımanın ötesine geçerek yüz ifadelerimizi yani kısaca duygularımızı dahi algılayabiliyor. Finlandiya Oulu Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni bir sistem ise olayı çok daha derinlere indiriyor.

Birçok kişi hissettiği duyguları yüzüne yansıtmamak adına büyük çaba harcıyor ancak bunlar artık bilgisayarlar tarafından tespit edilebiliyor. Geliştirilen yeni algoritma, mikro ifade olarak adlandırılan yüz ifadelerini özel bir işlem sayesinde algılayabiliyor ve böylece kişi saklamaya çalışsa dahil gerçek hissi ortaya çıkartabiliyor.

Bunları ortaya çıkartmak için gönüllü olarak katılan deneklerin yüzlerini yüksek hızlı kameralar yardımıyla saniyede 100 kare olarak kayıt altına alan araştırmacılar, bunun sonucunda algoritmayı iki şekilde işletiyorlar. Sistem ilk olarak kişilerin konuya göre değişen yüz özelliklerini karakterize ediyor, ikinci aşamada ise değişen bu çok ufak yüz hareketlerine bağlı olarak gizlenmeye çalışılan duygu tespit ediliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin, polisler (Sorgu sırasında) ya da psikiyatristler tarafından psikolojik analiz için kullanılabileceği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2015/11/15/computer-detects-face-microexpressions/