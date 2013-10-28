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Yeni bir LG tableti Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir LG tableti Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı


8.3 inçlik G Pad tablet modelini global olarak dağıtmaya başlayan LG, sertifika başvurularına göre yeni bir tabletin daha hazırlığı içerisinde.

LG'nin LG-V510 adı verilen tablet modeli Bluetooth 4.0 sertifikasyonundan başarı ile geçmiş ve 25 Ekim tarihinde de listelenmiş. LG'nin G Pad tablet modeli LG-V500 numarasını taşımaktaydı.

Bunun dışında model ile ilgili resmi bir bilgi yok. Tahminler iki noktada odaklanıyor. Birincisi modelin G Pad LTE versiyonu olabileceği yönünde. İkincisi ise Nexus 8 tablet modeli olabileceği yönünde.

Google bugüne kadar 7 inç ve 10 inçlik Nexus tablet modellerini piyasaya sürmüştü. Ancak LG G Pad lansmanı sonrasında 8 inçlik bir Nexus tablet modelinin LG tarafından piyasaya sürüleceği iddiaları artmaya başlamıştı. 

Nexus 8 modelinin beklenen özellikleri 1920x1200 piksel çözünürlük, Snapdragon 600 yongaseti, 3MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 8GB/16GB depolama kapasitesi ve 199$ başlangıç fiyatı şeklinde sıralanıyor.  

http://www.phonearena.com/news/Did-the-Google-Nexus-8-tablet-just-get-its-Bluetooth-Certification_id48752 Yorum Yaz
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Leskodjer 5 yıl
Bluetooth 4.0 sertifikasından marka yarışına nasıl bağladınız arkadaş
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ulmel 5 yıl Leskodjer
Pachenkov

Bluetooth 4.0 sertifikasından marka yarışına nasıl bağladınız arkadaş


+1
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onizuka_sensei 5 yıl
Bence bu sefer snapdragon s800. Tabi maliyeti fiyatlandirmasi dusunulunce s600 de olabilir
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umutaltdag 5 yıl
kpln04
nexus 8 mi?

Lg'nin Nexus 8 tabletine yapabilceğini sanmıyorum,büyük ihtimal kendi tabletlerindendir
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kpln04 5 yıl umutaltdag
bende ona şaşırdım zaten
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kpln04 5 yıl
nexus 8 mi?
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General. 5 yıl
Lg,Samsung'un tahtına göz koymuş herhalde baya agresif olmaya başladı
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x-calibur 5 yıl
Bunu siz mi keşfettiniz?
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