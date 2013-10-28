Yeni bir LG tableti Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı









8.3 inçlik G Pad tablet modelini global olarak dağıtmaya başlayan LG, sertifika başvurularına göre yeni bir tabletin daha hazırlığı içerisinde.





LG'nin LG-V510 adı verilen tablet modeli Bluetooth 4.0 sertifikasyonundan başarı ile geçmiş ve 25 Ekim tarihinde de listelenmiş. LG'nin G Pad tablet modeli LG-V500 numarasını taşımaktaydı.





Bunun dışında model ile ilgili resmi bir bilgi yok. Tahminler iki noktada odaklanıyor. Birincisi modelin G Pad LTE versiyonu olabileceği yönünde. İkincisi ise Nexus 8 tablet modeli olabileceği yönünde.





Google bugüne kadar 7 inç ve 10 inçlik Nexus tablet modellerini piyasaya sürmüştü. Ancak LG G Pad lansmanı sonrasında 8 inçlik bir Nexus tablet modelinin LG tarafından piyasaya sürüleceği iddiaları artmaya başlamıştı.





Nexus 8 modelinin beklenen özellikleri 1920x1200 piksel çözünürlük, Snapdragon 600 yongaseti, 3MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 8GB/16GB depolama kapasitesi ve 199$ başlangıç fiyatı şeklinde sıralanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Did-the-Google-Nexus-8-tablet-just-get-its-Bluetooth-Certification_id48752