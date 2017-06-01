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Yeni bir Windows 10 mobil sürümü gelebilir

Microsoft’un yıllarca ısrarla üzerinde durduğu modern Windows mobil arayüzü tarihe karışabilir. Gelen bilgiler firmanın sil baştan yeni bir arayüz tasarladığını işaret ediyor.
1 yıl
4b
1
39
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının gözünde Windows 10 mobil neredeyse bitmek üzere. Uzun süredir herhangi bir akıllı telefon piyasaya sürülmüş değil ve artık projenin rafa kalkması bekleniyor. Bununla birlikte Microsoft bir sürpriz yapabilir.

Bir tarih sona eriyor

Gelen bilgilere göre mevcut Windows 10 mobil sürümünün geliştirmeleri yapılan son güncellemenin ardından sona eriyor. Windows Phone işletim sistemi ile başlayan ve Windows 10 mobile kadar gelen modern bir mobil platform geliştirme çalışmaları da yolun sonuna gelmiş oluyor.

Microsoft bundan sonra daha farklı bir yol izlemek niyetinde. Kaynaklar tarafından hali hazırda bir akıllı telefon prototipinin deneme aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu prototip merakla beklenen Surface telefonu mu yoksa yepyeni bir telefonla yeni bir akım mı başlayacak net değil.

Yeni nesil akıllı telefon için yeni bir Windows mobil işletim sistemi geliştiriliyor. Sistemin kullanıcı arayüzü şimdiye kadar alışmış olduğumuz Windows mobil arayüzlerinden çok farklı. Microsoft’un yeni tecrübe arayışında olduğu ifade ediliyor.

Diğer bir bilgi ise yeni mobil işletim sistemi ile birlikte eski uygulamalara desteğin de kesileceği dile getiriliyor. Kesin olarak bilinmese de ilk etapta Silverlight uygulamalarının yeni sürümde çalışmayacağı belirtiliyor. Bu yeni işletim sistemi bir güncelleme mi olacak yoksa Windows Phone 7 döneminde yaşadığımız gibi tamamen yeni ve önceki cihazları çöpe atan bir platform mu olacak bilinmiyor.

Gerek Windows Phone gerekse de Windows 10 mobil büyük umutlarla piyasaya çıkmasına rağmen tutunamadı ve hayal kırıklığı yaşattı. Nokia gibi bir devin de başını yiyen Windows mobil işletim sistemleri bir kaç handikapı birden yaşamıştı.

Ayrıca Bkz. "Hindistan kendi konumlama sistemini hayata geçiriyor"

İlk olarak kullanıcı arayüzü Android ve iOS kadar kolay kullanım sunmuyordu. Ayrıca alışıldık ana ekran veya widget unsurları da yoktu. Microsoft bu arayüzde yıllarca ısrar etti ve geliştirmeye çalıştı. Ne var ki Xiaomi, Meizu gibi kendi arayüzlerini geliştiren firmaların dahi bu konseptten hiç ilham almadıkları görüldü ve Windows mobil kullanıcı arayüzü şahsına münhasır bir şekilde kaldı.

Diğer taraftan Android ve iOS platformlarının patlama dönemine denk gelmesi geliştirici ilgisini çekememesine neden oldu. Pek çok ana uygulamanın eksikliği kullanıcıları kaçırmaya yetti. Continuum gibi özellikler de ilgi görmeyince kaçınılmaz son geldi.

Microsoft’un yeni kullanıcı tecrübesi ile platformunu biraz daha Android ve iOS gibi ana ekranlı, widget destekli, güzel tasarımlı ikonların olduğu bir tasarıma çevireceği tahmin ediliyor. Bununla ilgili bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.

 

https://www.thurrott.com/mobile/117153/microsofts-looking-reboot-mobile-new-software-hardware Yorum Yaz
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pUnduli 1 yıl en beğenilen
Yine ekrem71 yine " İlk olarak kullanıcı arayüzü Android ve iOS kadar kolay kullanım sunmuyordu. " şeklinde bir inci.
Windows Phone'un tile arabirimini kullanamamak için primat seviyesinin altı sürüngen zekası falan gerekli. Ha üç tane ikona basacak zeka var ama tile kullanacak zeka yoksa zaten iOS tan şaşmayın.
Yine ekrem71 yine " İlk olarak kullanıcı arayüzü Android ve iOS kadar kolay kullanım sunmuyordu. " şeklinde bir inci.Windows Phone'un tile arabirimini kul...
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tufanumur12 1 yıl
microsoftun vaadlerine inanıp lumia 930 almıştım. kamerası vs çok iyiydi ses kalitesi video kalitesi. Bunları da güncellemelerle mahvetti. FM radyo özelliğini kullanırken bir sabah kalktım kullanamıyorum. Efsane resimler çekerken artık iğrenç ötesi resimler ve videolar çekmeye başlamıştım twitter facebook gibi yazılımların bile betalarını kullanıyordum.Artık yeter dedim.Söylediklerinin hiç biri gerçekleşmeyince telefonu satmak istediğimde 1900 tl alınan telefon 1.5 sene gibi bir zaman diliminde 400-500 tl lere satılır oldu.Ne yapıcam diye kara kara düşünürken telefon arıza yaptı :) . o kadar mutlu oldum ki uzun bir uğraş sonucunda ben teknosa dan paramı aldım. Telefon artık onlara kaldı. aradan 2-3 ay sonra Microsoft beni aradı kullanıcı hatası olduğu belirtti. Ama müşteri memnuniyeti adına lumia 1320 ile değişim yapacakları bilgisini verdi. bende derdinizi teknosaya anlatın dedim kapattım telefonu. Bu kadar iğren bir firma olamaz. Mecburiyet başka hiç bir şey değil. Bir daha Microsoft vaatlerine inanmak mı asla. Firmaları bile batıran bir firma bize neler yapar :) aman aman uzak durun.
microsoftun vaadlerine inanıp lumia 930 almıştım. kamerası vs çok iyiydi ses kalitesi video kalitesi. Bunları da güncellemelerle mahvetti. FM radyo özelliğini ...
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Guest-F8946C419 1 yıl
Tüm bildiklerinizi unutun.
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dobrasam 1 yıl
Güzel olan işletim sistemi ve cihaz nasıl güncellemeler ile çöp hale gelir gösterdi microsoft gerçekten deney gibi bir şey oldu
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Hasegawa 1 yıl
Tile denen sistem MS nin bile kendini astigi igrenc bir arabirimdi. NE kutucuklar adam gibi guncelleniyordu internet oldugu halde ne de durum bilgileri vb saglikli sonuc veriyordu. MS kendini asti, igrenc bir arabirim uretti. Sonucunda yine batirdi tabii. Neymis stabilmis, adam gibi hic bir sey yapabildigi yok ki sistemin, Ustelik acik acik da dolandirdi kullanicilari. Tek cekirdekli 512 mb RAM li makineleri yeter bunlar, gerek yok 4 cekirdek bilmem kac gb ram e diye satti bile bile. Hepsi cop oldu bir seneyi cikarmadan. Android tarafinda da boyle cop makineler vardi ama satan da alan da ne oldugunu biliyordu zaten. Ustelik gecmiste de sattigi hic bir mobil isletim sistemine adam gibi destek ve guncelleme vermemistir MS. Akli olan mobilde MS den uzak durur.
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mmucit 1 yıl Hasegawa
Saf gibi Ms firmasına güvenip telefon aldım. Adamlar güven duşmanı. En hafif ifadeyi kullanmaya çalıştım.
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tempestatem 1 yıl
Bu ne saçma bir habercilik anlayışı?
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Master_Evil 1 yıl
bu saatten sonra ne yaparsa yapsın tutmaz artık
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Windows10 1 yıl
Mesut Çevik kullanır o zaman.
Ayrıca Mesut abi, sen çok ileri görüşlüymüşsün. biz senin kıymetini bilemedik.
bari, söyler misin borsada , döviz piyasasında ne alıp ne satalım, sen söyle lütfen.
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Jimmy McNulty 1 yıl
"Uzun süredir herhangi bir akıllı telefon piyasaya sürülmüş değil ve artık projenin rafa kalkması bekleniyor. Bununla birlikte Microsoft bir sürpriz yapabilir." ne demek?
Adamlar yapmak için iş yapıyor resmen.
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Manchester United 1 yıl
Tüm bildiklerimizi unuttuk.
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axaxa 1 yıl
Geleceksen arkasında da dur
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kaazto28 1 yıl
O kadar kişi yorum yazmış, biri yorum yazmamış.
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mkyb 1 yıl
Bu kadar yaptıklarından sonra Microsoft'a mobilde güvenen var mı ?
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Whippoorwill 1 yıl mkyb
mkyb

Bu kadar yaptıklarından sonra Microsoft'a mobilde güvenen var mı ?

Forumda var birkaç arkadaş.




Saygı duyuyorum onlara tabi.
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