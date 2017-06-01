Yeni bir Windows 10 mobil sürümü gelebilir

Teknoloji dünyasının gözünde Windows 10 mobil neredeyse bitmek üzere. Uzun süredir herhangi bir akıllı telefon piyasaya sürülmüş değil ve artık projenin rafa kalkması bekleniyor. Bununla birlikte Microsoft bir sürpriz yapabilir.

Bir tarih sona eriyor

Gelen bilgilere göre mevcut Windows 10 mobil sürümünün geliştirmeleri yapılan son güncellemenin ardından sona eriyor. Windows Phone işletim sistemi ile başlayan ve Windows 10 mobile kadar gelen modern bir mobil platform geliştirme çalışmaları da yolun sonuna gelmiş oluyor.

Microsoft bundan sonra daha farklı bir yol izlemek niyetinde. Kaynaklar tarafından hali hazırda bir akıllı telefon prototipinin deneme aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu prototip merakla beklenen Surface telefonu mu yoksa yepyeni bir telefonla yeni bir akım mı başlayacak net değil.

Yeni nesil akıllı telefon için yeni bir Windows mobil işletim sistemi geliştiriliyor. Sistemin kullanıcı arayüzü şimdiye kadar alışmış olduğumuz Windows mobil arayüzlerinden çok farklı. Microsoft’un yeni tecrübe arayışında olduğu ifade ediliyor.

Diğer bir bilgi ise yeni mobil işletim sistemi ile birlikte eski uygulamalara desteğin de kesileceği dile getiriliyor. Kesin olarak bilinmese de ilk etapta Silverlight uygulamalarının yeni sürümde çalışmayacağı belirtiliyor. Bu yeni işletim sistemi bir güncelleme mi olacak yoksa Windows Phone 7 döneminde yaşadığımız gibi tamamen yeni ve önceki cihazları çöpe atan bir platform mu olacak bilinmiyor.

Gerek Windows Phone gerekse de Windows 10 mobil büyük umutlarla piyasaya çıkmasına rağmen tutunamadı ve hayal kırıklığı yaşattı. Nokia gibi bir devin de başını yiyen Windows mobil işletim sistemleri bir kaç handikapı birden yaşamıştı.

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İlk olarak kullanıcı arayüzü Android ve iOS kadar kolay kullanım sunmuyordu. Ayrıca alışıldık ana ekran veya widget unsurları da yoktu. Microsoft bu arayüzde yıllarca ısrar etti ve geliştirmeye çalıştı. Ne var ki Xiaomi, Meizu gibi kendi arayüzlerini geliştiren firmaların dahi bu konseptten hiç ilham almadıkları görüldü ve Windows mobil kullanıcı arayüzü şahsına münhasır bir şekilde kaldı.

Diğer taraftan Android ve iOS platformlarının patlama dönemine denk gelmesi geliştirici ilgisini çekememesine neden oldu. Pek çok ana uygulamanın eksikliği kullanıcıları kaçırmaya yetti. Continuum gibi özellikler de ilgi görmeyince kaçınılmaz son geldi.

Microsoft’un yeni kullanıcı tecrübesi ile platformunu biraz daha Android ve iOS gibi ana ekranlı, widget destekli, güzel tasarımlı ikonların olduğu bir tasarıma çevireceği tahmin ediliyor. Bununla ilgili bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.