Hindistan kendi konumlama sistemini hayata geçiriyor

Dünyanın en büyük teknoloji üslerinden biri olma yolunda ilerleyen Hindistan çok önemli bir atılım daha yapıyor. Çin’in ardından Hindistan da kendi konumlama sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Biraz daha bölgesel

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi - ISRO tarafından duyurulan Hindistan Bölgesel Konumlama Sistemi - IRNSS veya NavIC adındaki hizmet, gelecek yılın ilk aylarında faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor. Böylece Hindistan da kendi konumlama sistemi olan ülkelerin arasına katılmış olacak.

NavIC için Hindistan uzaya 7 adet uydu gönderdi. En sonuncusu 16 Nisan 2016 tarihinde fırlatıldı. Uyduların 3 tanesi yüksek yörüngede ve ekvatorun tam hizasına yerleştirildi. 4 tanesi ise dünyanın çevresini bir gün içerisinde dolaşacak şekilde ayarlanmış. Proje için toplamda 200 milyon Avro civarında bütçe harcandı.

NavIC hizmeti iki farklı şekilde kullanılacak. Standart servis vatandaşlara hitap edecek. Şifreli servis ise yetkili ve devletten onaylı kullanıcılara hitap edecek. ISRO hizmetin 5 metreye kadar doğruluk seviyesi yüksek konumlama yapabildiğini belirtiyor. Bu mesafe GPS sisteminden çok daha gelişmiş.

NavIC hizmetinin farkı ise Hindistan çevresinde geçerli olması. Uydu sayısı az olduğu için Hindistan ve sınırlardan 1500km uzaklığa kadar bölgelere hitap ediyor. ABD’nin GPS, Çin’in Beidou, Rusya’nın GLONASS, Avrupa’nın Galileo konumlama sistemleri 20’den hatta 30’dan fazla uyduya sahip.

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Hindistan’ın başarısı asla tesadüf değil. Uydu sistemleri konusunda uzman bilgi birikimine sahip olan ülke ayrıca NASA ile ortak olarak dünyanın en pahalı görüntüleme uydusunu geliştirmişti. NavIC hizmetinin temelleri 2013 yılında atıldı ve 5 yılda hazır hale gelmiş olacak.

Bu sonuçla birlikte ilginç bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Kıta açısından değerlendirirsek Amerika kıtasında 1 konumlama sistemi mevcut. Avrupa’da da 1 adet var ancak Asya kıtasına baktığımızda 3 farklı konumlama sistemi görüyoruz. Bu da aslında kıtanın potansiyelini gözler önüne seriyor.