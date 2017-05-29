Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan kendi konumlama sistemini hayata geçiriyor

Konumlama sistemi geliştirmek gerçekten büyük bir mesele ve büyük yatırımlar gerekiyor. Teknoloji adına kendisini ispatlamış ülkelerin bir şekilde bu adımı attığını görüyoruz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,6b
1
15
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük teknoloji üslerinden biri olma yolunda ilerleyen Hindistan çok önemli bir atılım daha yapıyor. Çin’in ardından Hindistan da kendi konumlama sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Biraz daha bölgesel

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi - ISRO tarafından duyurulan Hindistan Bölgesel Konumlama Sistemi - IRNSS veya NavIC adındaki hizmet, gelecek yılın ilk aylarında faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor. Böylece Hindistan da kendi konumlama sistemi olan ülkelerin arasına katılmış olacak.

NavIC için Hindistan uzaya 7 adet uydu gönderdi. En sonuncusu 16 Nisan 2016 tarihinde fırlatıldı. Uyduların 3 tanesi yüksek yörüngede ve ekvatorun tam hizasına yerleştirildi. 4 tanesi ise dünyanın çevresini bir gün içerisinde dolaşacak şekilde ayarlanmış. Proje için toplamda 200 milyon Avro civarında bütçe harcandı.

NavIC hizmeti iki farklı şekilde kullanılacak. Standart servis vatandaşlara hitap edecek. Şifreli servis ise yetkili ve devletten onaylı kullanıcılara hitap edecek. ISRO hizmetin 5 metreye kadar doğruluk seviyesi yüksek konumlama yapabildiğini belirtiyor. Bu mesafe GPS sisteminden çok daha gelişmiş.

NavIC hizmetinin farkı ise Hindistan çevresinde geçerli olması. Uydu sayısı az olduğu için Hindistan ve sınırlardan 1500km uzaklığa kadar bölgelere hitap ediyor. ABD’nin GPS, Çin’in Beidou, Rusya’nın GLONASS, Avrupa’nın Galileo konumlama sistemleri 20’den hatta 30’dan fazla uyduya sahip.

Ayrıca Bkz. "Acer’dan Quantum Dot kaplamalı tablet"

Hindistan’ın başarısı asla tesadüf değil. Uydu sistemleri konusunda uzman bilgi birikimine sahip olan ülke ayrıca NASA ile ortak olarak dünyanın en pahalı görüntüleme uydusunu geliştirmişti. NavIC hizmetinin temelleri 2013 yılında atıldı ve 5 yılda hazır hale gelmiş olacak.

Bu sonuçla birlikte ilginç bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Kıta açısından değerlendirirsek Amerika kıtasında 1 konumlama sistemi mevcut. Avrupa’da da 1 adet var ancak Asya kıtasına baktığımızda 3 farklı konumlama sistemi görüyoruz. Bu da aslında kıtanın potansiyelini gözler önüne seriyor. 

 

http://www.ibtimes.co.in/indias-own-gps-irnss-navic-made-by-isro-go-live-early-2018-728409 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Siyah Nur 2 yıl en beğenilen JrMaster
JrMaster
Avrupa bizi kıskanıyor.

Bi bitmediniz arkadaş ya !!! Övröpööö bözööö köskönööyöyöyö..
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeeMoo 2 yıl JrMaster
Avrupa'yı sen kıskanıyorsun.Nasıl bir giriş yapmışlarsa size oturarak onları geçmeyi-yetişmeyi arzuluyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 2 yıl
Avrupa bizi kıskanıyor.
3 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drupal 4 gün
Ülkelerin yön bulma, takip, izleme ve konumlandırma sistemlerine yaptığı yatırım giderek artıyor. Bu çalışmaların bir ayağı umarım üçüncü dünya savaşına giden yola bağlanmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
ben ahanda şimdi hindistanı kıskandım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Predestination- 2 yıl
Adamlar kendi balistik füzelerini yönlendirmek için ülkesinin çevresinde 1500 km lik halka yapmışlar. Sokaktaki normal halkı için NavIC hiçbirşey ifade etmiyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qarakedi 2 yıl
Türkiyedeki altyapılarda gelişir gelişir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 2 yıl
İnsanların 2017 de hala sokakta sıçtığı ülke olan Hindistan mı. Hımm.. Önce insanlarını eğitsinler bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 2 yıl
Kendi projesi olması iyi ama o kadar az uydu ile ne kadar bir doğruluk oranı elde edecek bilmem. Hani açık alanda üç uydu yeterli ama yüksek binaların arasında bir bölgede kalınca GPS+Glonass kullanan cihazlar bile sapıtmaya başlayabiliyor. Ha stratejik olarak savaş durumlarında kendilerine vereceği güven vs. başka. Diğerleri gibi Amerika sinyalimizi karıştırmasın korkusu yaşamyacaklar. Ha bana kalırsa bu kadar sistem gereksiz. Galileo gibi ortak bir sistem geliştirilip sivil ve askeri kullanıma açık halde tüm insanlığa kullandırtılsa daha iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Çalış senin de olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
basartenk 2 yıl
Şu Hisdistan kadar olamadık arkadaş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 2 yıl
Avrupa bizi kıskanıyor.
3 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyah Nur 2 yıl JrMaster
JrMaster
Avrupa bizi kıskanıyor.

Bi bitmediniz arkadaş ya !!! Övröpööö bözööö köskönööyöyöyö..
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeeMoo 2 yıl JrMaster
Avrupa'yı sen kıskanıyorsun.Nasıl bir giriş yapmışlarsa size oturarak onları geçmeyi-yetişmeyi arzuluyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl JrMaster
JrMaster

Avrupa bizi kıskanıyor.

Hindistan ne zamandan beri Avrupa içinde kalıyor ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2603 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gps, navic ve
5 etiket daha irnss isro Zamazingo Bilim ve Teknoloji Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Asus'tan Ryzen işlemcili ilk oyuncu dizüstüsü ön inceleme 2 yıl Karşınızda Core i9 serisi: Performans 1 TFLOPS, fiyat 2000$ 2 yıl Yenilenmiş Galaxy Note 7'ler nasıl ayırt edilecek? 2 yıl Asus’tan Ryzen işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 2 yıl Madenciler hücum etti, Radeon RX 580 stokları tükendi 2 yıl Nvidia’dan dizüstü modellerine yönelik Max-Q tasarımı 2 yıl ASUS ZenBook Pro ön inceleme 2 yıl Ocean's Eleven'ın yönetmeninden yeni soygun filmi: Logan Lucky 2 yıl Yeni çıkan filmleri evinizden izlemenizi sağlayacak sistem geliyor 2 yıl Silikonla işlenen elmaslar kuantum bilgisayarların temeli olabilir 2 yıl Intel’in şakası yok, 18 çekirdekli Core i9 işlemcilere hazır olun 2 yıl Güneş enerjisi fiyatları rekor seviyelere düştü 2 yıl Samsung'dan Galaxy serisine özel müthiş ses uygulaması: SoundAssistant 2 yıl Mercedes-AMG Project One'ın resmi teknik detayları belli oldu 2 yıl ASUS ZenBook Flip S ön inceleme 2 yıl Piyasaya çıkmadan iptal edilen fiziksel klavyeli Nokia ortaya çıktı 2 yıl Asus ZenBook 3 Deluxe ön inceleme "MacBook'a rakip yeni bilgisayar" 2 yıl ABD tüm uluslararası uçuşlara laptop yasağı getirebilir 2 yıl Mavi ışık filtresi f.lux Windows Mağazası'na geldi 2 yıl Asus'tan dünyanın en ince 14 inç laptopu: ZenBook 3 Deluxe 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hindistan kendi konumlama sistemini hayata geçiriyor Sonraki Güçlü, zırhlı ve etkili: Ejder Yalçın "özel video" 2 yıl 36 milyon Android cihazında yeni tehlike 2 yıl Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinin konusu belli oldu 2 yıl Crazy Taxi Classic, iOS ve Android için ücretsiz oldu 2 yıl Snapchat’ten Drone hamlesi 2 yıl Asus ZenBook Pro: Sınıfının en iyisi 2 yıl Asus’tan ilginç tasarıma sahip router 2 yıl Asus ZenBook Flip S: En ince melez dizüstü 2 yıl Felçli hastaların zihinle kontrol edebileceği robotik kol 2 yıl ARM Cortex A75, Cortex A55 ve Mali G72: Şov başlıyor 2 yıl Mercedes, BMW i3'e rakip bir model hazırlıyor 2 yıl LG K8 2017 incelemesi "Türk Telekom'a özel telefon" 2 yıl 10 dakika içinde uyuma garantisi veren akıllı gözlük 2 yıl Yeni Megane RS'in detayları netleşmeye başladı 2 yıl Nvidia GeForce MX150 mobil ekran kartı tanıtıldı 2 yıl ABD ordusu ve Boeing’den hipersonik uzay aracı 2 yıl Oppo R11’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı 2 yıl Dünyanın en büyük optik teleskobunun yapımına başlandı 2 yıl İşte karşınızda Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 (2017) 2 yıl Razer Music, Grammy adayı Anderson .Paak ile büyüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim