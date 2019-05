Yeni bir akıllı saat projesi Kickstarter platformunda bağış toplamaya başladı: AGENT

Pazar hacmi birkaç yıl içerisinde on milyar dolarları bulacak olan giyilebilir elektronik aygıtlar, halihazırda Google, Apple gibi teknoloji şirketlerinin gündemini meşgul ediyor. Büyük sıçrama öncesi piyasada varlık göstermek isteyen Pebble gibi başarılı projelerden ilham alan daha küçük işletmeler ise, bağış platformları aracılığıyla marifetlerini tüketicilerle paylaşarak maddi yardım bekliyor. Bu stratejiyi ilke edinen kurumların uğrak yeri haline gelen Kickstarter'de kendi giyilebilir elektroniğini görücüye çıkaran son şirket, Secret Labs ve tasarım ortağı House of Horology oldu. Dünyanın en akıllı saati sloganıyla bugün 100.000$'lık kampanyalarını başlatan ikili, önümüzdeki saatlerde hedeflediği meblaya ulaşacak kadar hızlı bir giriş yaptı ve sanal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

İçerisine girmek üzere olduğu pazarda iddialı olabilmek için son bir yılını çeşitli sektörlerdeki yeni teknolojileri test ederek geçiren Secret Labs, her yönüyle tüketicileri memnun edecek bir akıllı saat meydana getirmek için yoğun araştırma faaliyetlerinde bulunmuş. Saatlerin aynı zamanda bir moda unsuru olduğunu unutmayan New York'lu firma, saat üreticisi House of Horology ile anlaşarak gayet iyi görünümlü bir ürün ortaya çıkarmış. AGENT adı verilen aygıt, 1.28 inç büyüklüğünde Sharp markalı bir bellek ekran çözümünü bünyesinde barındırıyor. Bu ekran türünde, her piksele bir bit bellek entegre ediliyor. Böylece ekranın aktif kalabilmesi için çok düşük akım değerleri yeterli olabiliyor, yalnızca yenilenmesi gereken pikseller güncellenerek güç tasarrufu sağlanıyor ve ortaya hem LCD hem de elektronik mürekkep teknolojilerinden faydalanan bir görüntüleme birimi çıkıyor.

Akıllı telefonlardaki güç ünitelerinden on kat daha küçük pillerin kullanılabildiği akıllı saatlerdeki pil ömrü sorununa bellek ekran teknolojisinin yanı sıra işlemci tercihiyle de nokta koymak isteyen üretici, Atmel'in düşük güç tüketimli AVR işlemcisiyle donattığı 120MHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-M4 işlem birimli çipsetiyle akıllı saat modunda 7 günlük bir kullanım süresi elde ediyor. Sadece saat modunda ise; tek şarjla bir aylık bir kullanım sağlamak mümkün. AGENT'in diğer teknik özellikleri şöyle; parlama yapmayan saat camı, Bluetooth 4.0, üç eksenli ivme ölçer, ortam sensörü, titreşim motoru, su geçirmez yapı, .NET Micro Framework 4.3 ile desteklenen AGENT OS 1.0 işletim sistemi, çıkarılabilir pil, iki yıl garanti.









Farklı renklerde dikişlere sahip saat kayışı seçenekleri bulunan AGENT, aynı zamanda Qi standardı desteği sayesinde kablosuz şarj olabiliyor. Dileyen kullanıcılar bu saate özel küçük boyutlardaki bir kablosuz şarj standını da satın alabilecek veyahut zaten piyasada birçok farklı ürüne girmiş olan Qi standardını destekleyen başka bir aksesuarla bu fonksiyondan yararlanabilecekler. Devre kartları ABD'de birleştirilecek olan akıllı saatin uygulamalarını Microsoft Visual Studio 2012 üzerinde geliştirmek mümkünken; programlar Bluetooth yoluyla saate aktarılacak ve Android, iOS, Windows Phone 8 işletim sistemlerine sahip mobil cihazlarla AGENT idare edilebilecek; ikinci bir bildirim ekranı olarak ayarlanabilecek.

Kickstarter kampanyası kapsamında ilk olarak 2100'ü kablosuz şarj adaptörsüz olmak üzere 4200 civarında akıllı saati bağışçılarıyla buluşturan firmanın belirlediği ürünlerin dörtte biri sipariş edildi bile. Yoğun ilgi karşısında bağış projesine dahil edilen ürünlerin sayısının artırılıp artırılmayacağı bilinmiyor. Halihazırda 149$'a satın alınabilecek AGENT için 15$'lık uluslararası dağıtım ücreti talep ediliyor. Aralık 2013'te bağışçılar için ürünlerinin dağıtımına başlayacak Secret Labs'ın seri üretimi de bu zaman diliminde gerçekleşecek. Tahmini perakende fiyatı ise; yalnızca AGENT için 249$, AGENT + kablosuz şarj adaptörü için 299$ olarak belirlenmiş. Yeni akıllı saat için hazırlanan Kickstarter tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir, projenin bağış kampanyasına kaynak bağlantısından göz atabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/secretlabs/agent-the-worlds-smartest-watch