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Çin’den yeni bir fiyat performans telefonu daha: Coolpad m3

Çinliler fiyat performans cihazlarını çıkarmaya devam ediyorlar. Yine bir başka üretici, Coolpad m3 isimli uygun fiyatlı modelini tanıttı. Gelin cihazın detaylarına haberimizde bakalım.
5 ay
5,6b
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6
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Çin’den yeni bir fiyat performans telefonu daha: Coolpad m3
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Geçtiğimiz aylarda adı Xiaomi ile yaşadığı patent kavgaları ile gündeme gelen Çin'li Coolpad markası yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Shenzhen merkezli şirket, Coolpad m3 isimli yeni fiyat performans modelinin detaylarını paylaştı.

Coolpad m3 özellikleri

Çinin popüler alışveriş sitesi Aliexpress’in en büyük rakibi JD.com üzerinde satışına başlanan cihaz, 5.83 inçlik, 1512x720 çözünürlüğünde LCD ekran ile birlikte geliyor. 13 MP + 5 MP arka kamera paketine ve ön kamera kısmında ise yapay zeka destekli 5 MP çözünürlüğe sahip. Ön kamera, cihazın üst kısmında bulunan çentik içerisine konumlandırılmış Mediatek MT6750 çipsetinden gücünü alacak yeni model, 4G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantı seçeneklerini sunuyor. Yeni çıkan bazı telefonların aksine 3.5 mm jakının da unutulmadığı Coolpad m3, 4 GB RAM ve 32 GB hafıza ile birlikte geliyor. İsteğe bağlı olarak MicroSD kartla depolama boyutunuzu arttırabilirsiniz. 149.8 x 72.3 x 8.95 mm ve 171 gram ağırlığındaki fiziksel özelliklerine, görece küçük sayılabilecek 2800mAh bataryası eşlik ediyor. Parmak izi okuyucu ise arka tarafa konumlandırılmış.

Ayrıca Bkz. "Coolpad büyük patent mücadelesine Xiaomi’den başlıyor"

Özellikleri ile her ne kadar yeni bir şey sunmamasına rağmen, Coolpad m3 kullanıcıları fiyatı ile etkilemek istiyor. JD.com üzerinde satışı başlamış olan modelin fiyatı 115 dolar olarak belirlenmiş.


https://www.gsmarena.com/new_coolpad_m3_budget_handset_gets_a_quiet_china_unveiling-news-34384.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
500 tl pasaporta işleme ücreti telefondan pahalı nerdeyse...
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java 5 ay
5 dolar bile verilip alınmaz çöplerden biri daha...
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S.N.I.P.E.R 5 ay java
Niye çöp olsun fiyatına göre gayet iyi bir telefon.
Samsung öyle bir telefon çıkarıp satsa kahraman ilan edilir.
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OverClocK1ng 5 ay
Fiyat çok iyi ama 115 Dolar yerine 130 Dolar olsaydı da işlemci daha adam gibi bir şey olsaydı daha iyiydi...
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Musty3535123 5 ay
şuanki kurla 610 tl ye bu özellikler bedava.
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