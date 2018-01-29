Coolpad büyük patent mücadelesine Xiaomi’den başlıyor

Çin’in önemli mobil cihaz üreticilerinden birisi olan Coolpad, büyük bir patent mücadelesine başlıyor. Patentlerini izinsiz kullandığını iddia ettiği firmalara dava açacak olan Coolpad’in ilk sırasında Xiaomi var.
Büyük mücadele başlıyor
Coolpad alt markası olan Yulong Computer Communications Technology adıyla patent mücadelesine girişecek. Xiaomi ve muhtemelen iş ortağı olan Tongtianda Electronics Co. Ltd aleyhine açılan davada 3 patentin ihlal edildiği iddia ediliyor. Bu patentler uygulama ikon yönetimi, bildirimler ve sistem arayüzünü kapsıyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Max 3 görselleri sızdırıldı"
Coolpad ciddi maddi zararlara uğradığını belirterek mahkemeden ihlal konusu olan cihazların üretiminin derhal durdurulmasını ve zararının tazmin edilmesini istiyor. Şimdilik bu patentleri hangi cihazlar çiğnedi net değil.
Coolpad patronu Jiang Chao bir süre önce on bin civarında patente sahip olduklarını ve bunların farklı firmalar tarafından izinsiz kullanıldığını, bu firmalara dava açacaklarını belirtmişti.
Elbette bu kadar büyük patent sayısına sahip olmak demek bugüne kadar pek çok önemli teknolojiyi geliştirmiş olmak anlamına geliyor. Ya da Coolpad’in farklı firmaları satın alarak veya patent satın alarak devasa bir havuz oluşturduğu da düşünülebilir.
https://www.gizmochina.com/2018/01/27/coolpad-takes-xiaomi-court-patent-infringement/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir buluş yapınca bundan para kazanılır tamam amenna ama bu buluşu tüm insanlar faydalansın diye yaparsın başkası bulduğunuz şeyi alır geliştirir. Şimdi eski insanları düşünün müslümanların buldukları için patent alsalardı mevcut Avrupa ve Ameyrikanın hazineleri yetmezdi.
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