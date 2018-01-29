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Coolpad büyük patent mücadelesine Xiaomi’den başlıyor

Çinli üreticiler arasında da son dönemde patent kavgalarının başladığına şahit oluyoruz. Son olarak iki önemli mobil cihaz üreticisi Coolpad ve Xiaomi kozlarını mahkemede paylaşacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin’in önemli mobil cihaz üreticilerinden birisi olan Coolpad, büyük bir patent mücadelesine başlıyor. Patentlerini izinsiz kullandığını iddia ettiği firmalara dava açacak olan Coolpad’in ilk sırasında Xiaomi var.

Büyük mücadele başlıyor

Coolpad alt markası olan Yulong Computer Communications Technology adıyla patent mücadelesine girişecek. Xiaomi ve muhtemelen iş ortağı olan Tongtianda Electronics Co. Ltd aleyhine açılan davada 3 patentin ihlal edildiği iddia ediliyor. Bu patentler uygulama ikon yönetimi, bildirimler ve sistem arayüzünü kapsıyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Max 3 görselleri sızdırıldı"

Coolpad ciddi maddi zararlara uğradığını belirterek mahkemeden ihlal konusu olan cihazların üretiminin derhal durdurulmasını ve zararının tazmin edilmesini istiyor. Şimdilik bu patentleri hangi cihazlar çiğnedi net değil.

Coolpad patronu Jiang Chao bir süre önce on bin civarında patente sahip olduklarını ve bunların farklı firmalar tarafından izinsiz kullanıldığını, bu firmalara dava açacaklarını belirtmişti.

Elbette bu kadar büyük patent sayısına sahip olmak demek bugüne kadar pek çok önemli teknolojiyi geliştirmiş olmak anlamına geliyor. Ya da Coolpad’in farklı firmaları satın alarak veya patent satın alarak devasa bir havuz oluşturduğu da düşünülebilir. 

 

https://www.gizmochina.com/2018/01/27/coolpad-takes-xiaomi-court-patent-infringement/ Yorum Yaz
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Bu patent tamamen saçmalık ya.
Bir buluş yapınca bundan para kazanılır tamam amenna ama bu buluşu tüm insanlar faydalansın diye yaparsın başkası bulduğunuz şeyi alır geliştirir. Şimdi eski insanları düşünün müslümanların buldukları için patent alsalardı mevcut Avrupa ve Ameyrikanın hazineleri yetmezdi.
Kızamık ve çiçek hastalığını ilk keşfeden ve yerçekimini ilk bulan Türk Razi’yi bilenimiz yok.
Ama cüzamın tedavisini bulan İbn-i Cessarı anlatacak biri yoktu içimizde.
Verem mikrobunu bulan İbn-i Hatip, Retina tabakasını ilk gören İbn-i Rüşt kimdi?
İlk kanser ameliyatını Ali bin Abbas’ın yaptığını biliyor muyduk?
Sıfırı ilk kullanan Harizmi’yi, Trigonometri’yi ilk bulan Battani’yi okuyan veya okutan var mıydı?
Tanjant, kotanjant, ve kosekantı ilk dünyaya duyuran Ebul Vefa’yı kaç kişi tanıyordu?
Dünyanın döndüğünü ilk keşfedenin Biruni olduğunu anlatacak cesurlar neredeydi?
Dünyanın çevresini ilk ölçen Musa kardeşlerin, mikrobu ilk tanımlayıcısı Akşemseddin’in kitaplarına ulaşacak kaç meraklımız vardı?
İlk göz ameliyatını yapan Ammar’a neden kör kalmıştık?
Sabit bin Kura’nın ilk diferansiyel kitabını yazdığını, Sibernetiği ilk kuranın İsmail el Geziri olduğuna bu topraklarda kaç kişi vakıftı.
Önümde liste var, uzayıp gidiyor.
Yüzlerce, binlerce Türk ve İslam bilgini, dünya uyurken ilklere imza atmış durumda.
Ama dedik ya biz “Kendi imzamızı” reddeden bir ülke haline getirildik. “Zulüm 1453’te başladı” diyebilecek evlatlar yetiştirdik.
Fatih Sultan Mehmet’in ilk havan topunu bulan kişi olduğunu bilen bir elin parmaklarını geçer miydi bu ülkede?
Bu patent tamamen saçmalık ya.Bir buluş yapınca bundan para kazanılır tamam amenna ama bu buluşu tüm insanlar faydalansın diye yaparsın başkası bulduğunuz ş...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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tugares 1 yıl
Bunları tarihle alakadar olan herkes bilir ki dediğin gibi gurur duyulacak icatlar ve bencede senin dediğin gibi insanların bunları bilmeden herşey Avrupa yada ABD den çıkıyormu?/çıkmış gibi davranması çok yanlış, lakin yazdıklarının bu konu ile alakasını kusura bakma çözemedim. Günümüz dünyasında kurallar belli, patent noktasında sıkıntı varsa patenti ilk alana maddi değerini ödersin zira patenti ilk bulanın yaptığı bir AR-GE çalışması ve sen bunu direkt kullanıyorsun. Düşün ki bir motor icat ettin, gece gündüz demeden çalıştın sonra biri aldı bunun aynısını farklı isimle kullandı. Senin hakkını savunacak bir yer olmalı. Patent bu yüzden önemli. Yukarıdaki arkadaşa da katılıyorum, patent ayağı altında fırsatçılıkta yapmamak lazım. Saygılar
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buraoca2 1 yıl
Neden bu kadar zaman bekleyip yeni Dava acacaklar? Xiaomi nin Dünya çapında adini iyicr duyurmasini mi beklemişler... Bir şekilde aralarinda anlasirlar, yada Xiaomi bildigini yapar yine. Bunca zaman Band 20 olmayan cihazlari ile Dünya Çapında öyle yada böyle bir şekilde satış yaptı, Patent ihlalleri konusundan kaçmak icin resmi satışını bile her yerde yapmadi.
Xiaomi işini bilir...
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Cem Uğur 1 yıl
Xiaomi gibi kaliteli bir firma üstesinden gelir diye düşünüyorum.
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OverClocK1ng 1 yıl
Bence artık tasarıma patent verilmemeli. Bu ne arkadaş.
Adam telefona anten de mi koymasın.
Arkaya kamera mı koymasın.
Arkaya koyacağı parmak izi okuyucuyu kameranın altına değil de nereye koysun ki kameranın üstüne mi? Parmak yetişmez ki.
Bu kamera modülünü kendisi üretmiyor ki. İkisi de aynı üreticiden alıyorlarsa zaten kameranın yuvarlaklığı ve boyu aynı olur.
Hadi onu geçtim, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen patenti verilmişti. Telefonun kenarları köşeli olacak hali yok ya.
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hanımneder 1 yıl
Önce düzgün bir isim bul Coolpad ne. Patentin olsa ne olmasa ne
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Bu patent tamamen saçmalık ya.
Bir buluş yapınca bundan para kazanılır tamam amenna ama bu buluşu tüm insanlar faydalansın diye yaparsın başkası bulduğunuz şeyi alır geliştirir. Şimdi eski insanları düşünün müslümanların buldukları için patent alsalardı mevcut Avrupa ve Ameyrikanın hazineleri yetmezdi.
Kızamık ve çiçek hastalığını ilk keşfeden ve yerçekimini ilk bulan Türk Razi’yi bilenimiz yok.
Ama cüzamın tedavisini bulan İbn-i Cessarı anlatacak biri yoktu içimizde.
Verem mikrobunu bulan İbn-i Hatip, Retina tabakasını ilk gören İbn-i Rüşt kimdi?
İlk kanser ameliyatını Ali bin Abbas’ın yaptığını biliyor muyduk?
Sıfırı ilk kullanan Harizmi’yi, Trigonometri’yi ilk bulan Battani’yi okuyan veya okutan var mıydı?
Tanjant, kotanjant, ve kosekantı ilk dünyaya duyuran Ebul Vefa’yı kaç kişi tanıyordu?
Dünyanın döndüğünü ilk keşfedenin Biruni olduğunu anlatacak cesurlar neredeydi?
Dünyanın çevresini ilk ölçen Musa kardeşlerin, mikrobu ilk tanımlayıcısı Akşemseddin’in kitaplarına ulaşacak kaç meraklımız vardı?
İlk göz ameliyatını yapan Ammar’a neden kör kalmıştık?
Sabit bin Kura’nın ilk diferansiyel kitabını yazdığını, Sibernetiği ilk kuranın İsmail el Geziri olduğuna bu topraklarda kaç kişi vakıftı.
Önümde liste var, uzayıp gidiyor.
Yüzlerce, binlerce Türk ve İslam bilgini, dünya uyurken ilklere imza atmış durumda.
Ama dedik ya biz “Kendi imzamızı” reddeden bir ülke haline getirildik. “Zulüm 1453’te başladı” diyebilecek evlatlar yetiştirdik.
Fatih Sultan Mehmet’in ilk havan topunu bulan kişi olduğunu bilen bir elin parmaklarını geçer miydi bu ülkede?
2 Yanıt Yanıtla +9
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hanımneder 1 yıl faniseyler
faniseyler
Bu patent tamamen saçmalık ya.
Bir buluş yapınca bundan para kazanılır tamam amenna ama bu buluşu tüm insanlar faydalansın diye yaparsın başkası bulduğunuz şeyi alır geliştirir. Şimdi eski insanları düşünün müslümanların buldukları için patent alsalardı mevcut Avrupa ve Ameyrikanın hazineleri yetmezdi.
Kızamık ve çiçek hastalığını ilk keşfeden ve yerçekimini ilk bulan Türk Razi’yi bilenimiz yok.
Ama cüzamın tedavisini bulan İbn-i Cessarı anlatacak biri yoktu içimizde.
Verem mikrobunu bulan İbn-i Hatip, Retina tabakasını ilk gören İbn-i Rüşt kimdi?
İlk kanser ameliyatını Ali bin Abbas’ın yaptığını biliyor muyduk?
Sıfırı ilk kullanan Harizmi’yi, Trigonometri’yi ilk bulan Battani’yi okuyan veya okutan var mıydı?
Tanjant, kotanjant, ve kosekantı ilk dünyaya duyuran Ebul Vefa’yı kaç kişi tanıyordu?
Dünyanın döndüğünü ilk keşfedenin Biruni olduğunu anlatacak cesurlar neredeydi?
Dünyanın çevresini ilk ölçen Musa kardeşlerin, mikrobu ilk tanımlayıcısı Akşemseddin’in kitaplarına ulaşacak kaç meraklımız vardı?
İlk göz ameliyatını yapan Ammar’a neden kör kalmıştık?
Sabit bin Kura’nın ilk diferansiyel kitabını yazdığını, Sibernetiği ilk kuranın İsmail el Geziri olduğuna bu topraklarda kaç kişi vakıftı.
Önümde liste var, uzayıp gidiyor.
Yüzlerce, binlerce Türk ve İslam bilgini, dünya uyurken ilklere imza atmış durumda.
Ama dedik ya biz “Kendi imzamızı” reddeden bir ülke haline getirildik. “Zulüm 1453’te başladı” diyebilecek evlatlar yetiştirdik.
Fatih Sultan Mehmet’in ilk havan topunu bulan kişi olduğunu bilen bir elin parmaklarını geçer miydi bu ülkede?

Oldu anam, sen kıçını devirip yat. Adam senelerce çalışıp birşey bulsun sınra sen de onu kullan. Yok ya.....
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OverClocK1ng 1 yıl faniseyler
faniseyler
Bu patent tamamen saçmalık ya.
Bir buluş yapınca bundan para kazanılır tamam amenna ama bu buluşu tüm insanlar faydalansın diye yaparsın başkası bulduğunuz şeyi alır geliştirir. Şimdi eski insanları düşünün müslümanların buldukları için patent alsalardı mevcut Avrupa ve Ameyrikanın hazineleri yetmezdi.
Kızamık ve çiçek hastalığını ilk keşfeden ve yerçekimini ilk bulan Türk Razi’yi bilenimiz yok.
Ama cüzamın tedavisini bulan İbn-i Cessarı anlatacak biri yoktu içimizde.
Verem mikrobunu bulan İbn-i Hatip, Retina tabakasını ilk gören İbn-i Rüşt kimdi?
İlk kanser ameliyatını Ali bin Abbas’ın yaptığını biliyor muyduk?
Sıfırı ilk kullanan Harizmi’yi, Trigonometri’yi ilk bulan Battani’yi okuyan veya okutan var mıydı?
Tanjant, kotanjant, ve kosekantı ilk dünyaya duyuran Ebul Vefa’yı kaç kişi tanıyordu?
Dünyanın döndüğünü ilk keşfedenin Biruni olduğunu anlatacak cesurlar neredeydi?
Dünyanın çevresini ilk ölçen Musa kardeşlerin, mikrobu ilk tanımlayıcısı Akşemseddin’in kitaplarına ulaşacak kaç meraklımız vardı?
İlk göz ameliyatını yapan Ammar’a neden kör kalmıştık?
Sabit bin Kura’nın ilk diferansiyel kitabını yazdığını, Sibernetiği ilk kuranın İsmail el Geziri olduğuna bu topraklarda kaç kişi vakıftı.
Önümde liste var, uzayıp gidiyor.
Yüzlerce, binlerce Türk ve İslam bilgini, dünya uyurken ilklere imza atmış durumda.
Ama dedik ya biz “Kendi imzamızı” reddeden bir ülke haline getirildik. “Zulüm 1453’te başladı” diyebilecek evlatlar yetiştirdik.
Fatih Sultan Mehmet’in ilk havan topunu bulan kişi olduğunu bilen bir elin parmaklarını geçer miydi bu ülkede?

Saçma olmuş. Onlar bilim ve insanlık için yapılan şeyler. Adam verem mikrobunu buldu ve ödülü ise ismi Dünyada kaldı.
Bunlar ise şirket ve şirketlerin amacı kâr elde etmektir. Bu yüzden tabi ki hakkını arayacak.
Ama yine de bir üst mesajdaki yazdığımın arkasındayım yani.
Anten çizgilerini adam naapsın üzerini mi boyasın.
Bu sefer başka birisi daha Coolpad'e benzememek için üzerini boyadığında veya boyarsa bu sefer de Xiaomi'ye benzemiş olacak.
Bu sefer o dava edecek...
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