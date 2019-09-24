Yeni bir iklim raporu, kayıtlara geçmiş en sıcak 5 yılı yaşamış olabileceğimizi ortaya koydu

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Geçtiğimiz aylarda araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalar, 2019 yılı Temmuz ayının kayıtlara geçen en sıcak Temmuz olduğunu ortaya koymuştu. Aşırı sıcakların şokunu yeni yeni atlatmaya başlamışken bilim insanlarının yayınladığı yeni bir rapor ise Dünya'nın hiç olmadığı kadar ısındığını ortaya çıkardı.

İklim Hareketi Zirvesi Bilim Danışma Grubu’nun yayınlamış olduğu “United In Science” adlı rapora göre inceleme altına alınan 5 yıllık periyotlarda ortalama sıcaklıkların en yüksek olduğunu dönem 2015 ila 2019 yılları arasında zaman dilimi olmuş.

Sekiz farklı kurumdan alınan verilerin derlendiği raporun vurucu noktası ise Dünya yüzeyinin gitgide ısınması ve insanlığın da bu olumsuzluğu ortadan kaldırma şansını yavaş yavaş yitirmesi olarak dikkat çekiyor. Raporda yer alan tahminler; 2015-2019 periyodunun endüstri dönemi öncesine kıyasla 1.1 derece, 2011-2015 periyoduna göre ise 0.28 derece daha yüksek sıcaklık değerlerine ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

Yayınlanan rapor aynı zamanda deniz seviyesindeki yükselmenin, asiditenin ve rekor seviyedeki fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonunun da iç karartıcı bir resmini çizmiş. Raporda ayrıca Paris Anlaşmasıyla karara bağlanan hedeflere ulaşmak için uygulanan küresel politikaların da yetersizliğinden dem vurulmuş.

Paris Anlaşması hedeflerini tutturmak pek kolay gözükmüyor

Söz konusu anlaşmanın ana fikrini oluşturan ve 2016 yılında 195 ülkenin imzaladığı karar, 2100 yılı itibariyle küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedeflemekteydi. Bu seviyenin yakalanması için ise sera gazı emisyon değerlerinin tepe noktayı görmesini müteakip 2020 yılından sonra hızla düşüşe geçmesi gerekiyordu. Ancak grubun yayınladığı rapor söz konusu doyuma 2030 yılında dahi ulaşılamayacağını belirtiyor. Anlaşmaya sadık kalan birçok ülke olmasına rağmen çabaların yeterli olmayacağını söyleyen rapor, 2100 yılında sıcaklıkların 3 dereceye kadar artabileceği tahmininde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan daha önceki raporlarda da 2 derecelik hedefin tutturulması için eşi benzeri görülmemiş bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiği hatırlatılmış ve söz konusu çağrıya da ithafen geçtiğimiz Cuma güne dünya çapında Küresel İklim eylemleri düzenlenmişti.

https://www.cnet.com/news/earth-may-be-in-its-hottest-five-year-period-ever-recorded/