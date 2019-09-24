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    Yeni bir iklim raporu, kayıtlara geçmiş en sıcak 5 yılı yaşamış olabileceğimizi ortaya koydu

    Bilim insanlarının yayınladığı yeni bir rapor, kayıtlara geçen en sıcak 5 yıllık dönemin 2015-2019 yılları arasında yaşanmış olabileceğini ortaya koydu. Rapora göre gelecek pek parlak görünmüyor.
    5 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yeni bir iklim raporu, kayıtlara geçmiş en sıcak 5 yılı yaşamış olabileceğimizi ortaya koydu
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    Geçtiğimiz aylarda araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalar, 2019 yılı Temmuz ayının kayıtlara geçen en sıcak Temmuz olduğunu ortaya koymuştu. Aşırı sıcakların şokunu yeni yeni atlatmaya başlamışken bilim insanlarının yayınladığı yeni bir rapor ise Dünya'nın hiç olmadığı kadar ısındığını ortaya çıkardı.

    İklim Hareketi Zirvesi Bilim Danışma Grubu’nun yayınlamış olduğu “United In Science” adlı rapora göre inceleme altına alınan 5 yıllık periyotlarda ortalama sıcaklıkların en yüksek olduğunu dönem 2015 ila 2019 yılları arasında zaman dilimi olmuş.

    Sekiz farklı kurumdan alınan verilerin derlendiği raporun vurucu noktası ise Dünya yüzeyinin gitgide ısınması ve insanlığın da bu olumsuzluğu ortadan kaldırma şansını yavaş yavaş yitirmesi olarak dikkat çekiyor. Raporda yer alan tahminler; 2015-2019 periyodunun endüstri dönemi öncesine kıyasla 1.1 derece, 2011-2015 periyoduna göre ise 0.28 derece daha yüksek sıcaklık değerlerine ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

    Yayınlanan rapor aynı zamanda deniz seviyesindeki yükselmenin, asiditenin ve rekor seviyedeki fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonunun da iç karartıcı bir resmini çizmiş. Raporda ayrıca Paris Anlaşmasıyla karara bağlanan hedeflere ulaşmak için uygulanan küresel politikaların da yetersizliğinden dem vurulmuş.

    Paris Anlaşması hedeflerini tutturmak pek kolay gözükmüyor

    Söz konusu anlaşmanın ana fikrini oluşturan ve 2016 yılında 195 ülkenin imzaladığı karar, 2100 yılı itibariyle küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedeflemekteydi. Bu seviyenin yakalanması için ise sera gazı emisyon değerlerinin tepe noktayı görmesini müteakip 2020 yılından sonra hızla düşüşe geçmesi gerekiyordu. Ancak grubun yayınladığı rapor söz konusu doyuma 2030 yılında dahi ulaşılamayacağını belirtiyor. Anlaşmaya sadık kalan birçok ülke olmasına rağmen çabaların yeterli olmayacağını söyleyen rapor, 2100 yılında sıcaklıkların 3 dereceye kadar artabileceği tahmininde bulunuyor.

    Yeni bir iklim raporu, kayıtlara geçmiş en sıcak 5 yılı yaşamış olabileceğimizi ortaya koydu

    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan daha önceki raporlarda da 2 derecelik hedefin tutturulması için eşi benzeri görülmemiş bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiği hatırlatılmış ve söz konusu çağrıya da ithafen geçtiğimiz Cuma güne dünya çapında Küresel İklim eylemleri düzenlenmişti.



    https://www.cnet.com/news/earth-may-be-in-its-hottest-five-year-period-ever-recorded/ Yorum Yaz
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    vankomisin 4 sa. en beğenilen SEO19
    Sizin gibi küstah ve cahil bir güruh olduğu sürece harbiden de bir b.k olmaz bu ülkeden.
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    SEO19 4 sa.
    evrim bilimciler zamanla türler ayak uydurur falan diye niye konuş mu yor , neden !?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    darkaura 4 sa. SEO19
    cunku adi uzerinde bilimciler, bilim isiginda gecmiste yasananlari biliyorlar, bos konusmuyorlar. kontrolden cikmis kuresel isinmanin neler yapabilcegini gormek istersen gecmisten permian-triassic kitlesel yok olusuna bakabilirsin. sibiryada yasanan volkanik patlamalar sonucu atmosfere yayilan gazlarin yarattigi kursel isinma gezegendeki yasamin %90sinindan fazlasini yok etmistir.
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    SEO19 5 sa.
    bi şey olmaz, kafan rahat olsun ! :)
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    vankomisin 4 sa. SEO19
    Sizin gibi küstah ve cahil bir güruh olduğu sürece harbiden de bir b.k olmaz bu ülkeden.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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