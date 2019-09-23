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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD ve İngiliz Silahlı Kuvvetleri, birlik ikmali için otonom araçları test ediyor

    ABD ve İngiliz Silahlı Kuvvetleri,lojistik yeteneklerin geleceğine yönelik yaptıkları çalışmalarla yarı-otonom ve otonom araçlardan oluşan konvoyları cephe hattının ötesine yönlendirmeye hazırlanıyor.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD ve İngiliz Silahlı Kuvvetleri, birlik ikmali için otonom araçları test ediyor
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    Amerikan ve İngiliz silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler, Michigan Grayling’de bulunan Müşterek Manevra Eğitim Merkezinde icra edilen ve yarı otonom araçların da yer aldığı tatbikatı tamamladı. Tatbikatta; İngiliz Savunma Bilimleri ve Teknoloji Laboratuvarı ile ABD Muharebe Kabiliyetini Geliştirme Komutanlığı Kara Araç Sistemleri Merkezi, İngiliz tasarımı yarı otonom lojistik destek konvoylarının otonom kara ve hava ikmal sistemleriyle ortak bir harekâtta nasıl hareket edeceklerini denedi.

    Cephe hattının ilerisinde görev yapan kara birlikleri için hayati bir öneme sahip olan lojistik destek faaliyeti, belli bir mesafeden sonra tehlikeli bir hâl almaya başlıyor. Bu yüzden ikmal hattının cepheye en yakın noktalarına yapılacak su, yiyecek, mühimmat ve ilaç gibi malzemelerin tedarike genellikle el yordamıyla yapılıyor. Bu durum ise hem ikmâl sürecinin yavaşlamasına hem de ikmali yapacak personelin hayatını tehlikeye atmasına neden oluyor.

    Bu sebeple söz konusu İki müttefik kuvvet, otonom ölüm makineleri yerine bir tür “robot katıra” sahip olmanın daha önemli olduğuna karar vermiş. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten ilgili birimler ise yaklaşık üç yıl sonunda tatbikatta kullanılan araçlarının muharebe sahasına nasıl entegre edilebileceğini ve bu araçların da yer aldığı yeni muharebe taktikleri ve prosedürler geliştirebilmiş.

    Orduların ikmal sistemine bakışı değişti 

    Michigan’da icra edilen tatbikatta da robotik araçlardan oluşan bir konvoy kullanan ABD ve İngiliz birlikleri, bahsi geçen araçların yarı otonom olan konvoy lideri aracı takip ederek verilen görevleri yerine getirmelerini sağlamışlar.

    ABD-İngiltere İttifakı Garantili Otonom İkmal Sistemi (The US-UK Coalition Assured Autonomous Resupply -CAAR) hakkında konuşan İngiliz Ordusu Muharebe Hizmet Desteği Kabiliyeti KomutanıTuğgeneral Darrell Amison, “Üç yılı aşan bir süreçte geliştirilen CAAR; bilgi ve teknolojinin kullanıldığı otonom ikmal zinciri faaliyetleri kapsamında ordunun bakış açısına yön vermiş bulunuyor. Ordunun temel muharebe hizmet desteği imkânlarının modernizasyonu ve dönüşümü programları artık bizim için bir öncelik oluşturuyor. Bu alanda müşterek olarak hareket etmek için tüm fırsatları değerlendireceğiz.” ifadelerini kullanmış.

     


    https://newatlas.com/military/us-uk-forces-test-robotic-convoys/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    orhanyaltir 3 dk.
    ABD bayadır sıcak savaşa hasret kaldı.. Afganistan ardına Irak ardına Suriye yi askerini kullanmadan YPG ve aşiretler gibi çok grupla dağıttı ve şimdilerde kaşınıyor canı savaş çekiyor gibi açıklamalar yapıyor.. Yakındır Bi yerde patlaması.. Ama içimden Bi ses bu sefer atom bombası gibi bişeyle dünyanın gözünü korkutacak şekilde girecek diyor bakalım ne olacak
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