Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni geliştirilen SESTO sistemiyle tekerlekli yatakları hareket ettirmek kolaylaşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
471
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni geliştirilen SESTO sistemiyle tekerlekli yatakları hareket ettirmek kolaylaşacak
Ufak hastanelerde çok sorun olmasa da özellikle büyük üniversite hastaneleri içerisinde tekerlekli yataklar ile hastaların taşınması, özellikle bu işlemi gerçekleştiren kişiler için sorun olabiliyor. Boyut ve ağırlık olarak ufak olmayan bu yataklar, bir de taşınan hastanın ağırlığı ile kontrol noktasında zor bir yapı ortaya koyuyorlar.
Bu sorunu çözmek için Singapur Ulusal Üniversitesi ile Singapur merkezli HOPE Technik firması tarafından ortaklaşan geliştirilen SESTO sistemi, tekerlekli yatakların çok daha rahat hareket ettirilmesine imkan tanıyor. Üzerinde yer alan motorlu tekerlekleri ve arka tarafına yerleştirilen kontrol paneli ile hastane görevlilerinin hiçbir güç harcamadan yatağı hareket ettirmesini sağlayan sistem, isteğe bağlı olarak açılan özel ayağıyla görevlileri de taşıyabiliyor. Kontrol paneliyle el teması kesildiği an yatağı otomatik olarak durduran SESTO sistemi, Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi bünyesinde Eylül ayında bu yana birçok farklı teste tabi tutuluyor.
2014 yılında HOPE Technik firması tarafından ticari olarak satışına başlanacağı belirtilen SESTO sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131107094017.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Ulen ne hasta tasidim be bunlar yoktu...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
med_cezir91 6 yıl
Saçma sapan bir şey olmuş, birincisi o yapılan aletin evrensel olması hastanelerde hali hazırda bulunan yataklara takılabilir olması lazım ardından ucuz olması lazım, olayı sadece mekanik parçalarla halletmeleri gerekirdi, yada elektriği sadece alete yön vermek için kullanmaları gerekirdi, yaptıkları sistemde motor hem yatağı taşıyor hem bakıcıyı ne gereği vardı.Üretici ben bunu özel hastaneler için yaptım devlet hastaneleri almasada olur diyorsa haklı ona bir şey diyemem ama ortada abartılacak teknolojik bir şey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atı Radeon 6 yıl
Heee bizim gerzek memlekete verirler hemen aman hastalarımız rahat taşınsın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Güzel proje.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gl4dius 6 yıl
bunlardan türkiye'ye geldiği zaman ne maceralar olur :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
Bunu hastanın yanına götürene kadar adam nalları diker bence. Çok hantal çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 6 yıl
gevurlar çalışıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 6 yıl
Bunu kullananların da ehliyete ihticı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl WD Blue Slim 1 TB sabit disk video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim