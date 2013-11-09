Yeni geliştirilen SESTO sistemiyle tekerlekli yatakları hareket ettirmek kolaylaşacak

Ufak hastanelerde çok sorun olmasa da özellikle büyük üniversite hastaneleri içerisinde tekerlekli yataklar ile hastaların taşınması, özellikle bu işlemi gerçekleştiren kişiler için sorun olabiliyor. Boyut ve ağırlık olarak ufak olmayan bu yataklar, bir de taşınan hastanın ağırlığı ile kontrol noktasında zor bir yapı ortaya koyuyorlar.

Bu sorunu çözmek için Singapur Ulusal Üniversitesi ile Singapur merkezli HOPE Technik firması tarafından ortaklaşan geliştirilen SESTO sistemi, tekerlekli yatakların çok daha rahat hareket ettirilmesine imkan tanıyor. Üzerinde yer alan motorlu tekerlekleri ve arka tarafına yerleştirilen kontrol paneli ile hastane görevlilerinin hiçbir güç harcamadan yatağı hareket ettirmesini sağlayan sistem, isteğe bağlı olarak açılan özel ayağıyla görevlileri de taşıyabiliyor. Kontrol paneliyle el teması kesildiği an yatağı otomatik olarak durduran SESTO sistemi, Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi bünyesinde Eylül ayında bu yana birçok farklı teste tabi tutuluyor.

2014 yılında HOPE Technik firması tarafından ticari olarak satışına başlanacağı belirtilen SESTO sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131107094017.htm