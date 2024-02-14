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    Yeni Google algoritması Haritalar ve Arama'dan sahte yorumları kaldırdı

    Google Haritalar ve Arama hizmetlerinde çok sayıda sahte yorum bulunuyor. Google, bu sorunu çözmek için yeni bir algoritma kullanarak 170 milyon yorumu kaldırdı.
    Google, Haritalar ve Arama'dan sahte yorumları kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar ve Arama’ya her gün binlerce yeni yorum, inceleme, değerlendirme ve fotoğraflar yükleniyor. Ancak bu hizmetlerde sahte yorumların yaygın olduğu da bir gerçek. Bu bağlamda Google, geçen yıl bu sahte yorumları her zamankinden daha hızlı tespit eden yeni algoritmayı kullanmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre bu algoritma sayesinde 2023 yılında 170 milyon sahte yorum hizmetlerden kaldırıldı.

    Google Haritalar ve Arama’da sahte yorumlara geçiş yok

    Google Maps Baş Yazılım Mühendisi Dan Pritchett’a göre Haritalar ve Arama’ya eklenen incelemeler yayınlanmadan önce Google'ın moderasyon sistemleri tarafından inceleniyor. Sistemler ayrıca içeriği zaman içinde şüpheli faaliyetlere karşı izliyor ve geçen yıl başlatılan yeni makine öğrenimi algoritması da bu noktada devreye giriyor.

    Pritchett, yeni algoritmanın daha uzun vadeli sinyalleri inceleyerek şüpheli incelemeleri daha hızlı tespit ettiğini söylüyor. Şüpheli faaliyetlere örnek olarak bir yorumcunun birden fazla işletmeye aynı yorumu bırakması ya da işletmenin 1 yıldızlı veya 5 yıldızlı yorumlarda ani bir artış yaşaması verilebilir. Google, ayrıca 12 milyon sahte işletme profili tespit edilip kaldırıldığını söylüyor. Ek olarak benzer şekilde politikaları ihlal eden 14 milyon video kaldırıldı. Bu, önceki yıla göre iki kat artış anlamına geliyor.

    Son olarak Google, işletmelerle iletişime geçerek ücret karşılığında incelemelerini ve çevrimiçi varlıklarını iyileştirebileceklerini iddia eden dolandırıcıları da yeni algoritma ile önleyeceğini aktarıyor. Firmaya göre sadece birkaç hafta içinde belirli bir dolandırıcılıkla ilgili beş milyondan fazla sahte inceleme girişimi yakalandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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