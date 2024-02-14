Yeni Google algoritması Haritalar ve Arama'dan sahte yorumları kaldırdı

Google Haritalar ve Arama’da sahte yorumlara geçiş yok
Google Maps Baş Yazılım Mühendisi Dan Pritchett’a göre Haritalar ve Arama’ya eklenen incelemeler yayınlanmadan önce Google'ın moderasyon sistemleri tarafından inceleniyor. Sistemler ayrıca içeriği zaman içinde şüpheli faaliyetlere karşı izliyor ve geçen yıl başlatılan yeni makine öğrenimi algoritması da bu noktada devreye giriyor.
Pritchett, yeni algoritmanın daha uzun vadeli sinyalleri inceleyerek şüpheli incelemeleri daha hızlı tespit ettiğini söylüyor. Şüpheli faaliyetlere örnek olarak bir yorumcunun birden fazla işletmeye aynı yorumu bırakması ya da işletmenin 1 yıldızlı veya 5 yıldızlı yorumlarda ani bir artış yaşaması verilebilir. Google, ayrıca 12 milyon sahte işletme profili tespit edilip kaldırıldığını söylüyor. Ek olarak benzer şekilde politikaları ihlal eden 14 milyon video kaldırıldı. Bu, önceki yıla göre iki kat artış anlamına geliyor.
Son olarak Google, işletmelerle iletişime geçerek ücret karşılığında incelemelerini ve çevrimiçi varlıklarını iyileştirebileceklerini iddia eden dolandırıcıları da yeni algoritma ile önleyeceğini aktarıyor. Firmaya göre sadece birkaç hafta içinde belirli bir dolandırıcılıkla ilgili beş milyondan fazla sahte inceleme girişimi yakalandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.