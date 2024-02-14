Yeni Google algoritması Haritalar ve Arama'dan sahte yorumları kaldırdı

Tam Boyutta Gör Google Haritalar ve Arama’ya her gün binlerce yeni yorum, inceleme, değerlendirme ve fotoğraflar yükleniyor. Ancak bu hizmetlerde sahte yorumların yaygın olduğu da bir gerçek. Bu bağlamda Google, geçen yıl bu sahte yorumları her zamankinden daha hızlı tespit eden yeni algoritmayı kullanmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre bu algoritma sayesinde 2023 yılında 170 milyon sahte yorum hizmetlerden kaldırıldı.

Google Haritalar ve Arama’da sahte yorumlara geçiş yok

Google Maps Baş Yazılım Mühendisi Dan Pritchett’a göre Haritalar ve Arama’ya eklenen incelemeler yayınlanmadan önce Google'ın moderasyon sistemleri tarafından inceleniyor. Sistemler ayrıca içeriği zaman içinde şüpheli faaliyetlere karşı izliyor ve geçen yıl başlatılan yeni makine öğrenimi algoritması da bu noktada devreye giriyor.

Pritchett, yeni algoritmanın daha uzun vadeli sinyalleri inceleyerek şüpheli incelemeleri daha hızlı tespit ettiğini söylüyor. Şüpheli faaliyetlere örnek olarak bir yorumcunun birden fazla işletmeye aynı yorumu bırakması ya da işletmenin 1 yıldızlı veya 5 yıldızlı yorumlarda ani bir artış yaşaması verilebilir. Google, ayrıca 12 milyon sahte işletme profili tespit edilip kaldırıldığını söylüyor. Ek olarak benzer şekilde politikaları ihlal eden 14 milyon video kaldırıldı. Bu, önceki yıla göre iki kat artış anlamına geliyor.

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Son olarak Google, işletmelerle iletişime geçerek ücret karşılığında incelemelerini ve çevrimiçi varlıklarını iyileştirebileceklerini iddia eden dolandırıcıları da yeni algoritma ile önleyeceğini aktarıyor. Firmaya göre sadece birkaç hafta içinde belirli bir dolandırıcılıkla ilgili beş milyondan fazla sahte inceleme girişimi yakalandı.

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Google, Haritalar ve Arama'dan sahte yorumları kaldırdı