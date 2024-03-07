Google harekete geçti: Arama sonuçları "çöp içeriklerden" kurtuluyor

Tam Boyutta Gör

Google, Mart ayından itibaren arama sisteminde bazı önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Şirketin hayata geçirmeyi planladığı iyileştirmeler, düşük kaliteli ve spam içeriklerle mücadele ederek arama sonuçlarının kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Çekirdek düzeyindeki Windows açığı 6 ay boyunca kapatılmadı 10 sa. önce eklendi

Arama devi algoritmalarını güncelleyerek, kullanıcıya fayda sağlamayan ve sadece tıklanmak için oluşturulmuş siteleri daha iyi tespit edecek. Yeni algoritmalar, özgün olmayan ve düşük kaliteli içerik barındıran sayfaları daha etkili bir şekilde filtreleyecek. Bildiğiniz gibi bu tip sayfalarda yer alan içerikler üretken yapay zeka ile otomatik olarak oluşturuluyor.

Tüm bunlara ek olarak Google, spam tanımını genişleterek popüler ve saygın sitelerde bile şüpheli makaleleri spam olarak işaretleyecek. Bu sayede şirket kullanıcıları potansiyel olarak zararlı içeriklere karşı uyarmış olacak. Google bu değişikliklerin aramadaki düşük kaliteli içerik miktarını %40 oranında azaltacağına ve yararlı sitelere daha fazla trafik göndereceğine inanıyor.

Tam Boyutta Gör

Anlamsız kelime öbekleri ile dolu sayfalar

Arama motorlarını kandırmak için oluşturulmuş tek amaca yönelik siteler çoğaldı. Bu siteler, kullanıcıların ilgisini çekmek için anlamsız kelime öbekleri ve clickbait (tıklama tuzağı) taktikleri kullanıyor. Böylelikle site sahiplerine daha fazla trafik ve reklam geliri sağlarken, kullanıcılara ve arama motorlarına zarar veriyor.

Google'ın bundan dolaylı olarak fayda sağladığı bir gerçek, çünkü şirket en büyük reklam ağlarından birine sahip. Ancak arama hizmetinin kalitesi düşüyor ve kullanıcılar zaman kaybetmek yerine arama motorlarını terk ederek ihtiyaç duydukları bilgileri ChatGPT gibi sohbet robotlarından almayı tercih ediyorlar.

Google'ın arama algoritmasındaki bu değişiklikler, internet kullanıcıları ve webmasterlar için önemli. Kullanıcılar, aradıkları bilgilere daha kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşabilecekler. Web sitesi yöneticileri ise, özgün ve kaliteli içerik üretmeye teşvik edilecek. Tüm bu iyileştirmeler şüphesiz ki, ilerleyen zamanlarda internetin daha temiz ve güvenilir bir yer haline gelmesine katkıda bulunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Google harekete geçti: Arama sonuçları çöp içeriklerden kurtuluyo