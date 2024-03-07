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    Google harekete geçti: Arama sonuçları "çöp içeriklerden" kurtuluyor

    Google, kullanıcıların aradıkları bilgilere daha kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak için algoritmik geliştirmeler yapacağını duyurdu. Arama sonuçları çöp içeriklerden arındırılacak.

    Google harekete geçti: Arama sonuçları çöp içeriklerden kurtuluyo Tam Boyutta Gör

    Google, Mart ayından itibaren arama sisteminde bazı önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Şirketin hayata geçirmeyi planladığı iyileştirmeler, düşük kaliteli ve spam içeriklerle mücadele ederek arama sonuçlarının kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

    Arama devi algoritmalarını güncelleyerek, kullanıcıya fayda sağlamayan ve sadece tıklanmak için oluşturulmuş siteleri daha iyi tespit edecek. Yeni algoritmalar, özgün olmayan ve düşük kaliteli içerik barındıran sayfaları daha etkili bir şekilde filtreleyecek. Bildiğiniz gibi bu tip sayfalarda yer alan içerikler üretken yapay zeka ile otomatik olarak oluşturuluyor.

    Tüm bunlara ek olarak Google, spam tanımını genişleterek popüler ve saygın sitelerde bile şüpheli makaleleri spam olarak işaretleyecek. Bu sayede şirket kullanıcıları potansiyel olarak zararlı içeriklere karşı uyarmış olacak. Google bu değişikliklerin aramadaki düşük kaliteli içerik miktarını %40 oranında azaltacağına ve yararlı sitelere daha fazla trafik göndereceğine inanıyor.

    Google harekete geçti: Arama sonuçları çöp içeriklerden kurtuluyo Tam Boyutta Gör

    Anlamsız kelime öbekleri ile dolu sayfalar

    Arama motorlarını kandırmak için oluşturulmuş tek amaca yönelik siteler çoğaldı. Bu siteler, kullanıcıların ilgisini çekmek için anlamsız kelime öbekleri ve clickbait (tıklama tuzağı) taktikleri kullanıyor. Böylelikle site sahiplerine daha fazla trafik ve reklam geliri sağlarken, kullanıcılara ve arama motorlarına zarar veriyor.

    Google'ın bundan dolaylı olarak fayda sağladığı bir gerçek, çünkü şirket en büyük reklam ağlarından birine sahip. Ancak arama hizmetinin kalitesi düşüyor ve kullanıcılar zaman kaybetmek yerine arama motorlarını terk ederek ihtiyaç duydukları bilgileri ChatGPT gibi sohbet robotlarından almayı tercih ediyorlar.

    Google'ın arama algoritmasındaki bu değişiklikler, internet kullanıcıları ve webmasterlar için önemli. Kullanıcılar, aradıkları bilgilere daha kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşabilecekler. Web sitesi yöneticileri ise, özgün ve kaliteli içerik üretmeye teşvik edilecek. Tüm bu iyileştirmeler şüphesiz ki, ilerleyen zamanlarda internetin daha temiz ve güvenilir bir yer haline gelmesine katkıda bulunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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