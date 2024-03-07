Google harekete geçti: Arama sonuçları "çöp içeriklerden" kurtuluyor

Google, Mart ayından itibaren arama sisteminde bazı önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Şirketin hayata geçirmeyi planladığı iyileştirmeler, düşük kaliteli ve spam içeriklerle mücadele ederek arama sonuçlarının kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.
Arama devi algoritmalarını güncelleyerek, kullanıcıya fayda sağlamayan ve sadece tıklanmak için oluşturulmuş siteleri daha iyi tespit edecek. Yeni algoritmalar, özgün olmayan ve düşük kaliteli içerik barındıran sayfaları daha etkili bir şekilde filtreleyecek. Bildiğiniz gibi bu tip sayfalarda yer alan içerikler üretken yapay zeka ile otomatik olarak oluşturuluyor.
Tüm bunlara ek olarak Google, spam tanımını genişleterek popüler ve saygın sitelerde bile şüpheli makaleleri spam olarak işaretleyecek. Bu sayede şirket kullanıcıları potansiyel olarak zararlı içeriklere karşı uyarmış olacak. Google bu değişikliklerin aramadaki düşük kaliteli içerik miktarını %40 oranında azaltacağına ve yararlı sitelere daha fazla trafik göndereceğine inanıyor.
Anlamsız kelime öbekleri ile dolu sayfalar
Arama motorlarını kandırmak için oluşturulmuş tek amaca yönelik siteler çoğaldı. Bu siteler, kullanıcıların ilgisini çekmek için anlamsız kelime öbekleri ve clickbait (tıklama tuzağı) taktikleri kullanıyor. Böylelikle site sahiplerine daha fazla trafik ve reklam geliri sağlarken, kullanıcılara ve arama motorlarına zarar veriyor.
Google'ın bundan dolaylı olarak fayda sağladığı bir gerçek, çünkü şirket en büyük reklam ağlarından birine sahip. Ancak arama hizmetinin kalitesi düşüyor ve kullanıcılar zaman kaybetmek yerine arama motorlarını terk ederek ihtiyaç duydukları bilgileri ChatGPT gibi sohbet robotlarından almayı tercih ediyorlar.
Google'ın arama algoritmasındaki bu değişiklikler, internet kullanıcıları ve webmasterlar için önemli. Kullanıcılar, aradıkları bilgilere daha kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşabilecekler. Web sitesi yöneticileri ise, özgün ve kaliteli içerik üretmeye teşvik edilecek. Tüm bu iyileştirmeler şüphesiz ki, ilerleyen zamanlarda internetin daha temiz ve güvenilir bir yer haline gelmesine katkıda bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.