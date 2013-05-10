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Yeni geliştirilen bir mekanizma, insansız hava araçlarının farklı açılarda iniş yapabilmesine imkan veriyor

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen bir mekanizma, insansız hava araçlarının farklı açılarda iniş yapabilmesine imkan veriyor

Son yıllardan birçok farklı alanda kullanılmaya başlanan ufak boyutlu insansız hava araçları, yeni geliştirmeler sayesinde her yüzeye iniş yapabilecekler.
MIT ve Stanford Üniversitesi tarafından ortak olarak geliştirilen yeni iniş mekanizması, ufak boyutlu insansız hava araçlarının kabiliyetlerini arttırmak amaçlı olarak yürütülüyor. Bu ufak hava araçlarının her türlü yüzeye inebilmesi için geliştirilen sistem, özel yapıştırıcı ve sıkıştırma mekanizması kullanan ayak yapısı üzerinden çalışıyor. Hava aracı iniş yaptığı zaman yapıştırıcılar dağıtılıyor ve daha sonra sıkıştırma mekanizması devreye girerek yapışma işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Bu sistem sayesinde ters konumda ya da farklı açılarda iniş yapabilen hava araçları, işlemler sırasında ekstra güç ihtiyacı da duymuyorlar.
ABD ordusunun desteği ile yürütülen bir araştırma olmasına rağmen, casusluk dışında enkaz bölgeleri içerisinde geniş açılı görüntü alınması amacıyla da kullanılabileceği belirtilen sistem, şimdilik sadece düz zeminler üzerinde çalışabiliyor. Araştırmacılar tarafından zor yüzeylere iniş amaçlı da geliştirilen mekanizmanın, büyük bir potansiyel vaat ettiği söyleniyor.
Yeni geliştirilen iniş mekanizması hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
 
Yeni geliştirilen bir mekanizma, insansız hava araçlarının farklı açılarda iniş yapabilmesine imkan veriyor

http://www.popsci.com/technology/article/2013-05/gecko-like-drone-can-land-on-walls-and-ceilings Yorum Yaz
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sufflee 6 yıl
ee geri nası kalkıo oradan
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med_cezir91 6 yıl
deniztoyota
Bildigin vantuzlu ok gibi olmus onemli olan yavasca adam gibi yapissin resmen tam gaz veriyor yapissin dite

Katılıyorum prototip dandik olmuş daha çok yolu var ama fikir güzel.
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deniz_sea 6 yıl
Bildigin vantuzlu ok gibi olmus onemli olan yavasca adam gibi yapissin resmen tam gaz veriyor yapissin dite
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t.baris 6 yıl
Bloons tower defense gibi olmuş
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DH Misafiri 6 yıl
öpücük değilmi o.
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