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Yeni geliştirilen insansız hava aracı, ufak tekneler üzerine otomatik olarak iniş ve kalkış yapabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen insansız hava aracı, ufak tekneler üzerine otomatik olarak iniş ve kalkış yapabiliyor
Hem askeri hem de sivil görevler için üzerine ciddi miktarda paralar yatırılan ve çalışma saatleri harcanan insansız hava araçları, her geçen çok daha güçlü duruma geliyor. Bunun son örneklerinden Flexrotor UAV, ufak tekneler üzerine konan özel standı üzerinde dikey ve otomatik olarak iniş / kalkış yapabiliyor.
Aerovel adlı şirket tarafından 20 Kg ağırlık ve 3 metre kanat açıklığıyla geliştirilen Flexrotor UAV, ufak tekne ya da kayık gibi araçlar üzerine yerleştirilen özel stand ünitesi üzerinden otomatik olarak kalkış yapabiliyor ve daha önce benzerini çok fazla görmediğimiz şekilde kalkış yaptığı bu standa yine otomatik olarak dikey bir şekild iniş yapabiliyor. 3000 Km menzili ile geniş bir kullanım alanı sunan Flexrotor, askeri ve sivil görüntüleme / haritalandırma işlemleri için rahatlıkla kullanılabilir bir yapı ortaya koyuyor.
İnsansız araç teknolojisinin geldiği son noktayı gösteren Flexrotor hakkında hazırlanan performans test videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.asdnews.com/news-51755/Aerovel_s_Long-range_Flexrotor_Operates_Autonomously_from_Unmanned_Boat.htm Yorum Yaz
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Profes07sional 6 yıl en beğenilen
yakında bir nesne yanımıza gelip etrafımızda dönüp gidecek biz hala ufo diyeceğiz
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Tristan Tzara 6 yıl
Umarım bu tür bilimsel gelişmeler bizim ülkemizde de gerçekleşir.
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Profes07sional 6 yıl en beğenilen
yakında bir nesne yanımıza gelip etrafımızda dönüp gidecek biz hala ufo diyeceğiz
Yanıtla +12
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