Yeni geliştirilen sistem ile insansız hava araçlarına dikey kalkış yeteneği eklenebiliyor

Son dönemin gözde cihazlarından insansız hava araçları, bazı özel modeller haricinde kalkış yapabilmek adına belirli bir alana ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı ortadan kaldırmak adına Jumo adını verdiği yeni bir sistem geliştiren Arcturus firması, sabit kanatlı T-20 ve T-16 insansız hava araçlarına dikey kalkış (VTOL) yeteneği getiriyor.





Basit şekilde geliştirilen ve böylece 15 dakikadan kısa süre içerisinde takılarak kullanıma hazır hale gelebilen Jump sistemi, dört adet pervane ile bağlandığı hava aracını helikopter gibi dikey şekilde kaldırabiliyor ve sonuç olarak oldukça verimli bir kullanım süreci sağlayabiliyor. Piccolo ismi verilen otomatik pilot yazılımıyla otonom şekilde çalışan sistem, söylediği kadarıyla da oldukça dengeli çalışma gösterebiliyor.





Arcturus'un diğer insansız hava araçlarına da uygulanabilir yapısıyla gelecek vaat eden sistemi için hazırladığı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.









http://gizmodo.com/this-vertical-take-off-drone-system-is-so-versatile-its-1565698728?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29