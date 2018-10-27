Yeni havalimanı ısı ve enerji ihtiyacını atıklardan karşılayacak

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Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünde açılacak olan İstanbul'un yeni havalimanında ilk uçuşlar 31 Ekim tarihinde başlayacak. Faaliyete geçmesine çok kısa bir süre kala İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanı Ramazan Özcan Yıldırım, havalimanı hakkında önemli bir detayı paylaştı. 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu'nda konuşan Yıldırım, havalimanının enerji ihtiyacının İstanbul'daki atık tesislerinden karşılanacağını açıkladı.





Karbon emisyon düzeyi yüzde 32 azalacak

Ramazan Özcan Yıldırım tarafından yapılan açıklamara göre yeni havalimanının; enerji ihtiyacının %40'ını, ısı ihtiyacının ise tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık tesislerinden elde edilen enerji ile karşılanacak. İstanbul'daki nüfus artışının şehir içi hareketlilik talebini üç kat artıracağını da belirten Yıldırım, ''İBB olarak şehrin karbon emisyon düzeyini 2030'da yüzde 32 oranında düşürmeyi hedefliyoruz.'' ifadesini kullandı.





İstanbul'da halihazırda 15 milyonu aşan nüfusun 2023 yılında 16 milyon 300 bin seviyesine çıkacağını dile getiren Yıldırım, İstanbul'daki 355,45 km’lik metro hattının 2019 sonrasında 1.100 km’ye, 120 km’lik bisiklet yolunun da 2023’te 1.050 km’ye çıkarılacağını da ekledi.