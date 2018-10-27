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Yeni havalimanı ısı ve enerji ihtiyacını atıklardan karşılayacak

29 Ekim Pazartesi günü açılışı gerçekleşecek olan yeni havalimanı; ısı ve enerji ihtiyacını İstanbul Büyükşehir Belediyesi atık tesislerinden karşılayacak.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yeni havalimanı ısı ve enerji ihtiyacını atıklardan karşılayacak
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Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünde açılacak olan İstanbul'un yeni havalimanında ilk uçuşlar 31 Ekim tarihinde başlayacak. Faaliyete geçmesine çok kısa bir süre kala İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanı Ramazan Özcan Yıldırım, havalimanı hakkında önemli bir detayı paylaştı. 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu'nda konuşan Yıldırım, havalimanının enerji ihtiyacının İstanbul'daki atık tesislerinden karşılanacağını açıkladı.


Karbon emisyon düzeyi yüzde 32 azalacak 

Ramazan Özcan Yıldırım tarafından yapılan açıklamara göre yeni havalimanının; enerji ihtiyacının %40'ını, ısı ihtiyacının ise tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık tesislerinden elde edilen enerji ile karşılanacak. İstanbul'daki nüfus artışının şehir içi hareketlilik talebini üç kat artıracağını da belirten Yıldırım, ''İBB olarak şehrin karbon emisyon düzeyini 2030'da yüzde 32 oranında düşürmeyi hedefliyoruz.'' ifadesini kullandı.


İstanbul'da halihazırda 15 milyonu aşan nüfusun 2023 yılında 16 milyon 300 bin seviyesine çıkacağını dile getiren Yıldırım, İstanbul'daki 355,45 km’lik metro hattının 2019 sonrasında 1.100 km’ye, 120 km’lik bisiklet yolunun da 2023’te 1.050 km’ye çıkarılacağını da ekledi. 


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interwap 6 ay en beğenilen
Yeni havalimanını yapanlar işletecek.
-Devlet tarafından yolcu garantileri var. Hatta transit yolcu garantileri bile var. Yani yolcu uçmuş uçmamış takmasalarda olur mu acaba?
-İBB ile protokol imzaladılar. Acil durumlarda ve afetlerde İBB müdahale edecek. İşletmeci firma acaba para getirisi olmayan acil durum ve afet işine milyonlar yatırmayıp, gerekli personeli sağlamayıp İBB'den mi alma yoluna gitti.
-Haberde belirtildiği gibi ısı ve enerji ihtiyacını İBB'nin tesislerinden karşılarken maddi konuda kimin yararına sağlanacak bir anlaşma yapıldı?
İnsan sormadan edemiyor.
Yeni havalimanını yapanlar işletecek.-Devlet tarafından yolcu garantileri var. Hatta transit yolcu garantileri bile var. Yani yolcu uçmuş uçmamış takmasalar...
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WB 6 ay
Hayir izin vermiyoruz iktidara gelince yikacagiz burayi
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sadrag 6 ay
Adam koskoca ormanı telef etmiş, hala enerji geri dönüşümden hallolacak diyor..
"Üzülme..kafanı kestik ama parmağını yerine dikiyoruz.."
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firat_kilic 6 ay
devlet milletlerin batışı süründürülmesi dönüşüm döngüsü şu şekilde olur
haklar -------------Admin hesabı------------
public----->private ..(sürünme acıya katlanma eşiği yanlış görü)...---->re-public
re-public(halka ait olan haklar)------>privatization (halkın hakkını özelleştirme)......(sürünme acıya katlanma eşiği yanlış görü).--- toplu yeter sesi-----> re-public (cumhuriyet)
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firat_kilic 6 ay
çöpümü bile vermem denen laf geldi aklıma... :))) Adama çöpü veriyorsun senden aldığı kestiği parayla geri dönüşüm tesisi yapmış... attığın çöpü oraya bir atıyor bir de elektrik üretiyor... kendi adamına da bedavaya elektrik veriyordur... yine kazıklandık... bize ise evde son üç ayda %30 zam ehhh işte böyle zengin olunuyor demek ki.... bunun yanlış yol olduğunu söyleyemiyorsan cehennemin dibine kadar yolun var...
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firat_kilic 6 ay
cumhuriyete(re-public- vatandaş olan herkese ait) ait havaalanını parka çevir kendi adamınla git yeni havalimanı kur devletten yol aç özele milletten mi nereden ne yapıp neaptıysan 26milyar euror bul milleti borcuna ortak et sonra şirketi özel yap... yaw baksana bu filmden millet bıktı artık... neden düzgün bir ülke olmadığımızı daha anlayamadıysan filmin bir de devamı var.... izleyip anlaman lazım.. bazen insanlar izlerken beyin felç modu gibi oluyormuş demek ki hem izleyip hem anlayamamakta böyle olsa gerek... tv kanallarının hepsini ele geçirdi pozitif yayın yapıyor... sonra bir bakıyorsun dolar uçmuş.. duvarı görmeden duvara çarpıyoruz.. şoklara hazır ol... ha gerçi bunların dış işbirlikçileri... içerdeki fab firmaları ucuz almak için... sen kriz hissetme diye kanını emip yerine serum($) koyarlar beyninin düşünebildiğinin 1milyon negatif katını düşün. Aslında hiç bir şeyin yok. Çakmak bile yok. Hiç bir teknoloji bize ait değil aslında mağara devrindeyiz... istersen serumu çekmeyi dene... aynaya bakmış olursun....
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Mobidik 6 ay

Sıcaklayınca gazoz içiyorum.
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tugares 6 ay
Mantıklı.
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ElPoderoso 6 ay
29 Ekim' de cumhuriyeti de "yeni havaalanı" kurmuş.
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Captain_Ivy 6 ay
Haber içeriğinde;
120 km’lik bisiklet yolunun da 2023’te 1.050 km’ye çıkarılacağını da ekledi.

hariç hiçbir şey umrumda olmadı..
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Morichannnn 6 ay
Havalimanının adı Atatürk olmalı, gerisi saçma.
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AqRaMa 6 ay
bir boş konuşanda burada, o havalimanı vızır vızır çalışacak, ihaleler elbet birilerine verilir ki adı ihaledir.
sizin parti iktidara gelince yıkacak zaten sorun yok, aa pardon gelemiyordu değil mi ? hay Allah nasıl da unutmuşum
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koyunsavar 6 ay
rte havalimani
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