Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX, tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, önümüzdeki ay çok önemli bir göreve çıkacak. Şirket bir Falcon 9 roketini üçüncü kez kullanmak için son hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
4,3b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzay araştırmalarında tekrar kullanılabilirliği her geçen gün bir adım daha öteye taşımaya çalışan SpaceX, önümüzdeki ay çok önemli bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin devlet satış müdürü Lars Hoffman, aynı Falcon 9 roketini üçüncü kez uzaya fırlatacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sempozyumda konuşan Hoffman,"Bugüne kadar Falcon 9 ile 60'ın üzerinde göreve çıktık. 30 kez roketlerimizi Yeryüzü'ne indirme başarısına ulaşmış durumdayız. Ayrıca 16 kez de daha önce kullanmış olduğumuz bir roketi tekrar uzaya gönderdik. Şu anda ise bir adım daha ileriye gidip üçüncü kez aynı roketi kullanmaya hazırlanıyoruz." sözlerini kullandı.

Tekrar kullanılabilirliği artık yavaş yavaş bir rutin haline getirmeye başladıklarını belirten Hoffman,"Uzaya daha güvenli, daha performanslı ve daha ucuz bir ulaşım yolu sağlıyoruz." şeklinde konuşuyor.

Ayrıca Bkz. "İnterneti 100 kat hızlandırabilecek teknoloji"
SpaceX'in 19 Kasım'da çıkacağı görevde Falcon 9'un final versiyonu olan Block 5 kullanılacak. İlk kez geçtiğimiz mayıs ayında fırlatılan Falcon 9 Block 5, geliştirilmiş tekrar kullanılabilirlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Elon Musk, Block 5'in hiçbir yenileneme işlemine ihtiyaç duymadan en az 10 kez kullanılabileceğini söylemişti. Ekstra bakım ve yenilemelerle beraber ise bu sayı 100'e kadar çıkabiliyor.

Elon Musk'ın 2002 yılında temellerini attığı SpaceX, devrimsel olarak nitelendirilebilecek projeleriyle kısa sürede uzay sektörünün lider şirketlerinden birisi haline geldi. Şirketin nihai hedefini kızıl gezegen Mars olarak belirleyen Elon Musk, tekrar kullanılabilirliği bu yolda atılmış en büyük adım olarak görüyor. Bakalım SpaceX, Mars'ta koloni kurma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek mi.

https://arstechnica.com/science/2018/10/spacex-may-use-a-falcon-9-rocket-for-the-third-time-next-month/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bluedevil866 7 ay
uzay madenciligi baslatilmali ... boylece uzayda devasa araclar uretebilecegiz....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihat52.5 7 ay
Bence ay ile dünya arasında köprü kursa daha çok tutar ziraaa ... neyse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 7 ay
Cahilliğime verin ama şu cümleyi anlayamadım, biri açıklayabilir mi?
"Ayrıca 16 kez de daha önce kullanmış olduğumuz bir roketi tekrar uzaya gönderdik. Şu anda ise bir adım daha ileriye gidip üçüncü kez aynı roketi kullanmaya hazırlanıyoruz." sözlerini kullandı."
Daha önce aynı roket 16 kere kullanılmış. 3.kere tekrar kullanılması bunu nasıl bir adım daha ileri götürüyor?!?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 7 ay
Hayır anladığınız şekilde değil,
Farklı farklı 16 adet roketi (s1 - s2........... s16 gibi farklı roketler) uzaya gidip gelip 2.kez uzaya gönderilmiş,
Şimdi de 1 adet roketi 3.kez uzaya yolluyoruz diyor aslında..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apali42 7 ay
Bende sen gibi anladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 7 ay Ac1DBuRN
Yok hocam yanlış anlamışsın, 16 farklı roket 2 defa gitmiş gelmiş onu kastediyor. Bu sefer onlardan biri bir defa daha gidecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antigravity74100 7 ay
Hedefim gelmiş geçmiş tüm uçuş sistemlerini kökten değiştirmek. Bekle beni dünya. SpaceX'in kabusu olabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apali42 7 ay
Uzayla dünya arasına asansör kuracam demede

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4266 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uzay araştırmaları, spacex ve
4 etiket daha Falcon 9 Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Google, Lens'i görsel aramaya entegre etti 7 ay AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre 7 ay Tesla'ya FBI soruşturması 7 ay Gmail'in aktif kullanıcı sayısı 1.5 milyara ulaştı 7 ay Oppo A7’nin fiyatı, çıkış tarihi ve tüm teknik özellikleri sızdırıldı 7 ay Hulusi Akar, S-400'lerin kurulumu için tarih verdi 7 ay Venom filmi gişede 500 milyon dolara ulaştı 7 ay Alman bileşen devi Sharkoon, Arena ile ülkemize giriyor 7 ay Kullanıcı verilerine sızdıran Facebook'a 645 bin dolar para cezası 7 ay Waymo'nun otonom araç testleri artık ücretsiz değil 7 ay Belçika dolandırıcılık ihtimaline karşı 99 kripto para sitesini listeledi 7 ay Raspberry Pi basılı dergi işine giriyor 7 ay Yeni havalimanı ısı ve enerji ihtiyacını atıklardan karşılayacak 7 ay Facebook'un reklam politikası işe yaramıyor 7 ay Samsung’un Galaxy S10 ve katlanabilir telefona dair planları netleşiyor 7 ay Mix-Fi kulaklıkları Emmy Mühendislik Ödülü'nü kazandı 7 ay Samsung özel bir Fortnite seti hazırladı 7 ay Apple News uygulaması 90 milyon kullanıcıya ulaştı 7 ay Snapchat kullanıcı kaybediyor 7 ay Twitter istikrarlı bir kâr sürecine girdi 7 ay GÖRÜNTÜLENEN SpaceX, tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor Sonraki 2si1 | PUBG'de kim daha iyi? 7 ay 2.5 metre uzunluğunda, taşınabilir insansız su altı aracı 7 ay Samsung'dan ucuz Galaxy S10 geliyor 7 ay Dijital Dolar Tether, çöküyor mu? 7 ay Yapay zeka tarafından çizilen tablo 432 bin dolara satıldı 7 ay Tik Tok uygulamasının sahibi ByteDance 75 milyar dolar değerine ulaştı 7 ay Fallout 76 sistem gereksinimleri açıklandı 7 ay Yıl bitmeden Android Oreo ve Pie güncellemesi alacak Xiaomi modelleri 7 ay SOM füzesinden güzel haber: Seri üretim başlıyor! 7 ay Tansu Yeğen, UiPath Türkiye şefi oldu 7 ay Müzik grubu Redd'in yeni klibi iPhone X ile çekildi 7 ay İnterneti 100 kat hızlandırabilecek teknoloji 7 ay AMD kâr etmeye devam ediyor 7 ay Samsung Galaxy A8s yeni bir ekran teknolojisi ile gelecek 7 ay Meizu M8 Note duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Samsung Galaxy S10, dokuz renk seçeneği ile gelecek 7 ay Metro 2033, kısa bir süreliğine Steam'de ücretsiz 7 ay 2018'in en güvenilir 15 otomobil markası açıklandı 7 ay Facebook, TikTok benzeri bir karaoke uygulaması üzerinde çalışıyor 7 ay Honor 8X 6 Kasım’da ülkemizde satışa sunuluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim