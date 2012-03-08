Yeni iPad modeline kısa bir bakış

Apple'ın uzun süredir merakla beklenen yeni iPad modeli nihayet resmi olarak tanıtıldı ve sitemiz üzerinden de canlı anlatımla dakika dakika sizlerle paylaşıldı. Canlı yayınımız 2.5 saatte 25 000 kişi tarafından izlenip forum bölümünden de 3 binden fazla yorum aldı.





Apple'ın yeni iPad modelinde sunduğu özelliklere kısaca bakmak gerekirse:





Tanıtım esnasında da görüldüğü gibi Apple yeni iPad veya 3. nesil iPad şeklinde ürününü isimlendiriyor. Resmi sayfasında ise yeni iPad şeklinde ön siparişler başladı. Ancak bu ismin değişmeyeceği tahmin ediliyor.





Yeni iPad modelinin ekran boyutunda herhangi bir değişiklik yok ve 9.7 inç. Apple'ın 7 veya 8 inçlik bir mini iPad modeli tanıtacağı iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti.





Ekran çözünürlüğü ise 2048 x 1536 piksel olarak açıklandı. Haberlerimizde yer verdiğimiz bu çözünürlük tanıtım gününe kadar artık gerçeğe yakın bir ihtimal olarak görülüyordu ve kimseyi şaşırtmadı. Piksel yoğunluğu ise 264ppi oldu. Yani Retina Display ekran artık yeni iPad'de.





İşlemci tarafında ise hızlandırılmış çift çekirdekli bir A5X modeli kullanılıyor. 4 çekirdekli A6 işlemcisi iddiaları yoğunlaşsa da Apple tahminleri boşa çıkardı. A5X işlemcisi Apple'a göre Tegra 3 işlemcisinden dört kat daha fazla performans sunuyor. 4 işlem çekirdekli grafik birimi kullanılan bu işlemci iPad 2'ye göre 4 kat daha fazla grafik performansı sunuyor.





RAM konusunda Apple yine herhangi bir açıklama yapmadı. iPad 2 modelindeki 512MB RAM ile aynı mı yoksa daha mı yüksek bunu zamanla göreceğiz.





Depolama seçenekleri ise yine 16GB/32GB/64GB olarak belirlenmiş. Ayrıca yeni iPad modelini WiFi hotspot olarak kullanmak mümkün. Bluetooth 4.0 ise diğer bağlantı seçeneği. Apple'ın sesli asistanı Siri ise sesli dikte özelliği şeklinde daha kısıtlı bir uygulama olarak yerini almış.





Ön kamera 640 x 480 VGA çözünürlüğünde. Arka kamera ise 5MP çözünürlükte ve 1080p video kaydı yeteneğine sahip olmuş durumda. Apple yeni kamerasını iSight olarak adlandırıyor. iPhone 4S modelindeki kamera ile benzer özelliklere sahip yeni kamera, arka aydınlatmalı sensör, 5 faktörlü lens ve görüntü sinyal işlemcisi sunuyor. Ayrıca çekilen 1080p videolar yine iPad üzerinde düzenlenebiliyor ve 1080p olarak izlenebiliyor.





Yeni iPad'in veri iletişimi teknolojileri ise beklendiği gibi 4G/LTE teknolojisine terfi etti. Aynı modelde 21Mbps'ye kadar HSPA+ ve 73Mbps'ye kadar 4G/LTE teknolojisi sunuluyor. Böylece dünyanın her yerinde uyumlu ağlardan internete bağlanabilme imkanı elde ediliyor.





Yeni iPad modeline yapılan eklemeler elbette kalınlık ve ağırlığı etkiliyor. 8.8mm kalınlığa sahip iPad 2'nin aksine yeni iPad 9.4mm kalınlığa sahip. Ağırlık ise WiFi versiyonu için 601 gramdan 652 grama, 3G/4G versiyonu için ise 662 grama yükseldi.





Pil ömrü ise yine 10 saat olarak açıklandı. 4G kullanımında ise 9 saate düşüyor.





Fiyatlandırma ise yine iPad 2 modeli ile aynı şekilde oldu. En düşük versiyon olan 16GB WiFi 499$ olurken en yüksek versiyon olan 64GB 4G 829$ şeklinde oldu. iPad 2 modelleri ise 100$ ucuzladı.





Yeni iPad 16 Mart tarihinde ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya, Hong Kong, Singapur ve Avustralya ülkelerinde satışa çıkacak ve ön sipariş başladı. Şimdiye kadar en geniş dağıtım kanalına sahip Apple modeli yeni iPad olacak.





23 Mart tarihinde ise Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Liechtenstein, Lüksemburg, Makao, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç'te satışa sunulacak.





Umarız ülkemizde geçen seneden daha erken bir tarihte piyasaya çıkar. Yeni iPad modeli ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve yazılım tarafındaki gelişmeler ilerleyen saatlerde sizlere olacak.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

@import url(data:text/css,); @import url(data:text/css,);