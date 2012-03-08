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Yeni iPad modeline kısa bir bakış

7 yıl
17,4b
1
258
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın uzun süredir merakla beklenen yeni iPad modeli nihayet resmi olarak tanıtıldı ve sitemiz üzerinden de canlı anlatımla dakika dakika sizlerle paylaşıldı. Canlı yayınımız 2.5 saatte 25 000 kişi tarafından izlenip forum bölümünden de 3 binden fazla yorum aldı.

Apple'ın yeni iPad modelinde sunduğu özelliklere kısaca bakmak gerekirse:

Tanıtım esnasında da görüldüğü gibi Apple yeni iPad veya 3. nesil iPad şeklinde ürününü isimlendiriyor. Resmi sayfasında ise yeni iPad şeklinde ön siparişler başladı. Ancak bu ismin değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Yeni iPad modelinin ekran boyutunda herhangi bir değişiklik yok ve 9.7 inç. Apple'ın 7 veya 8 inçlik bir mini iPad modeli tanıtacağı iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Ekran çözünürlüğü ise 2048 x 1536 piksel olarak açıklandı. Haberlerimizde yer verdiğimiz bu çözünürlük tanıtım gününe kadar artık gerçeğe yakın bir ihtimal olarak görülüyordu ve kimseyi şaşırtmadı. Piksel yoğunluğu ise 264ppi oldu. Yani Retina Display ekran artık yeni iPad'de.

İşlemci tarafında ise hızlandırılmış çift çekirdekli bir A5X modeli kullanılıyor. 4 çekirdekli A6 işlemcisi iddiaları yoğunlaşsa da Apple tahminleri boşa çıkardı. A5X işlemcisi Apple'a göre Tegra 3 işlemcisinden dört kat daha fazla performans sunuyor. 4 işlem çekirdekli grafik birimi kullanılan bu işlemci iPad 2'ye göre 4 kat daha fazla grafik performansı sunuyor.

RAM konusunda Apple yine herhangi bir açıklama yapmadı. iPad 2 modelindeki 512MB RAM ile aynı mı yoksa daha mı yüksek bunu zamanla göreceğiz.

Depolama seçenekleri ise yine 16GB/32GB/64GB olarak belirlenmiş. Ayrıca yeni iPad modelini WiFi hotspot olarak kullanmak mümkün. Bluetooth 4.0 ise diğer bağlantı seçeneği. Apple'ın sesli asistanı Siri ise sesli dikte özelliği şeklinde daha kısıtlı bir uygulama olarak yerini almış.

Ön kamera 640 x 480 VGA çözünürlüğünde. Arka kamera ise 5MP çözünürlükte ve 1080p video kaydı yeteneğine sahip olmuş durumda. Apple yeni kamerasını iSight olarak adlandırıyor. iPhone 4S modelindeki kamera ile benzer özelliklere sahip yeni kamera, arka aydınlatmalı sensör, 5 faktörlü lens ve görüntü sinyal işlemcisi sunuyor. Ayrıca çekilen 1080p videolar yine iPad üzerinde düzenlenebiliyor ve 1080p olarak izlenebiliyor. 

Yeni iPad'in veri iletişimi teknolojileri ise beklendiği gibi 4G/LTE teknolojisine terfi etti. Aynı modelde 21Mbps'ye kadar HSPA+ ve 73Mbps'ye kadar 4G/LTE teknolojisi sunuluyor. Böylece dünyanın her yerinde uyumlu ağlardan internete bağlanabilme imkanı elde ediliyor.

Yeni iPad modeline yapılan eklemeler elbette kalınlık ve ağırlığı etkiliyor. 8.8mm kalınlığa sahip iPad 2'nin aksine yeni iPad 9.4mm kalınlığa sahip. Ağırlık ise WiFi versiyonu için 601 gramdan 652 grama, 3G/4G versiyonu için ise 662 grama yükseldi.

Pil ömrü ise yine 10 saat olarak açıklandı. 4G kullanımında ise 9 saate düşüyor.

Fiyatlandırma ise yine iPad 2 modeli ile aynı şekilde oldu. En düşük versiyon olan 16GB WiFi 499$ olurken en yüksek versiyon olan 64GB 4G 829$ şeklinde oldu. iPad 2 modelleri ise 100$ ucuzladı.

Yeni iPad 16 Mart tarihinde ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya, Hong Kong, Singapur ve Avustralya ülkelerinde satışa çıkacak ve ön sipariş başladı. Şimdiye kadar en geniş dağıtım kanalına sahip Apple modeli yeni iPad olacak.

23 Mart tarihinde ise Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Liechtenstein, Lüksemburg, Makao, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç'te satışa sunulacak.

Umarız ülkemizde geçen seneden daha erken bir tarihte piyasaya çıkar. Yeni iPad modeli ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve yazılım tarafındaki gelişmeler ilerleyen saatlerde sizlere olacak.
Yeni iPad modeline kısa bir bakış
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Al PaC 7 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
carnador

Bu alete "yenilik yok" diyen çıkarsa gerçekten tarafsızlığından şüphe ederim..



Yenilikten kasıt donanım yükseltimleriyse evet var. Ekran ve gpu uzun bir süre rakipsiz kalır. Her ne kadar Apple kendi sitesinde detay vermese de, anladığım ve tahmin ettiğim kadarıyla PS Vita daki 543mp4 var bunda da.

Söz meclisten dışarı, hani işimize gelmeyince ne gerek var dediğimiz, işimize gelince işte budur dediğimiz tarzda. Bazı firmalar yapınca gösteriş bazıları yapınca harika olan şeyler.
carnadorBu alete "yenilik yok" diyen çıkarsa gerçekten tarafsızlığından şüphe ederim..Yenilikten kasıt dona...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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SLaYeR KiNG 7 yıl
full hd'nin üzerinde çözünürlüğe çıkan bir makine için 16/32/64 gb lık hafıza tek kelimeyle AHMAKLIKTIR. Bir filmi bu çözürlüğe çevirmeye çalıştığınızda en az 4-5 gb ı bulacaktır artık içine en fazla 1-2 tane film atılabilir kaldı ki bi tane orjinal bluray atiyim deseniz 50gb'ı bulur.. harici karta/flash belleğe de izin vermiyor.. saçmalık tek kelimeyle.. fotoğraf yüklenir anca buna bir de internette gezilir.. en basitinden bu çözünürlüğü destekleyen oyunların hepsi upscale olacak kaldı ki ekran da kalitesiz duracaklardır.
full hd'nin üzerinde çözünürlüğe çıkan bir makine için 16/32/64 gb lık hafıza tek kelimeyle AHMAKLIKTIR. Bir filmi bu çözürlüğe çevirmeye çalıştığınızda ...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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virtue28 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tasarım duman olmuş
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DH Misafiri 6 yıl
Acaba samsung muuuu yoksa ipad miiii offf ikisinin arasıın da kaldımm bana fikiir lazımmm
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mavigezegen 6 yıl
bence samsung
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astronot16 6 yıl
Tasarimi simdikinden guzel fakat kullanimi hakkinda bi fikrim yok.
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DH Misafiri 6 yıl
Öncelikli olarak IPad 3 kapasitesinin de MAX 64 GB olması bir arkadaşın dediği gibi 500 milyar $ bir şirketin mühendislerinin düşündüğü ve koymakta haklı sebepler olduğu konusuna hemfikirim. Ancak aynı arkadaşın tartıştığı diğer arkadaşa da katılıyorum iPad 3 e USB cihaz bağlama özgrülüğü olması konusunda da hemfikirim. Keşke olsaydı daha iyi olurdu.
Ancak bu durumda da Apple'ın iPad ve iTunes pazarlama stratejisi ortaya çıkıyor. Apple da bu konuda teviz vermiyor.
Ancak amacınız PDF dosyalar ise kendi local IIS inize PDF dosyalarını yayınlayabileceğiniz küçük bir WEBSITESI ile kapasite problemini aşarak yayınlarınıza kolay ulaşabileceğinizi düşünüyorum.
O kadar akademik dökümana sahip birinin WEBSITESI ni yapması yada yaptırmasından kolay bir şey olamaz diye düşünüyorum. O kadar veriyi yanında taşımak yerine Serverdan yayınlayarak istediği bir yer yada makineden ulaşabilir.
Akademik konuşmak değil Akademik düşünmek lazım!!!!!
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telliibrahim 6 yıl
sorun apple ın seni sürekli internete ve kendine bağlı kılmak istemesi ve bu biraz da felsefi bir şey. Ben şahsen dağın başında internet aramak operatör hızı çok yavaş demek istemiyorum, yurt dışında internet kullanımı da acayip pahalı, yani usb üzerinden el kadar şeye sığacak bilgi için neden web sitesi vesair ile uğraşayım ki? Ona harcayacağım zamanda başka faydalı işler yaparım. Apple ın amacı insanların hayatını kolaylaştırmak değil mi o halde ipad almamınne anlamı kaldı?
Geçen gün teknosa da yeni pad i gördüm, çözünürlük gerçekten çok iyi daha önce bu kadar yüksek çözünürlüğe ne gerek var diyordum, şimdi bu sözümü geri alıyorum. Ama ben gittim galaxy tab aldım, usb den her türlü cihazı da bağlıyorum, kapasite sorunum da kalmadı. Yine de ipadin 4teiri büyüklüğünde bir diskle 1 tb taşınabilirken amacı mobilitew olan bir cihazın 64 gb gibi komik bir hafızayla sınırlamasını garipsiyorum, bana hitap etmiyor açıkçası, ayrıca o boyuttaki hafızada video falan taşımak imkansız, sınırsız 3g internet almadıktan sonra web sitesi de yapsanız ki bir web sitem var içinde 6 tblık ders videoları arşivi var, üstelik flash olmadığı için ipad den izlenemiyor maalesef, yanınızda taşımadıkça verim almanız güç. Bi de açıkçası neden apple a bağlı olayım neden icloud kullanmak zorunda olayım? Ben verilerimi kimseyle paylaşmak istemiyorum belki, özel şeylerim olabilir, bu çok can sıkıcı bir durum, sadece apple değil hiçbir şirkete bağlı olmak hoşuma gitmiyor, google ı bile bu yüzden mümkün olduğunca kullanmıyorum
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tlgztrk 7 yıl
Bu kadar kisi tartıştığınız kadar uğraşsa idiniz şimdi daha iiyi bı tablet yapardınız hep tartışma var burada Apple bı ürün çıkardımi bütün samsungcular Apple bölümünde bu nedir arkadas iste Buda kabullenememektir Samsung telefon yapmış onu yapmış bunu yapmış ama hala bı işletim sistemi yapamamış kendi marketini yapamamışsa uzay mekiği yapsa bana ne yarın Google adroid yok dedimi ondan sonra ağla ahmet seker verecek diye Apple marketi kendımın işletim sistemi dunyanın en kişisel işletim sistemi daha ne yapsın bı adamlar arkadas iphonenin ekranında kullanılmayan yada anlaşılmayan bir simge program yoktur ama adroidde sayfalarca program ve ne olduğunu hiç biledigin bı sürü şey hpnin hiç kullanılmayan araçları gibi politika belli ÇAMUR AT izi kalsın samsungu hiç gormemislere anlatıyorsunuz sanki eskiden iPhone kullanmadan Nokia ve samsunga milyarlarca para yatiran insan çuvalladir formda ama sonuc 0 zamanımda 980tlye aldığım samsungu 6 ay sonra satmaya gittiğimde 140 lira dediler şimdi hala aynı ama iPhone en çok 300-400 düşer oda kullanisa bakar temiZse 0 fiyatına gider
1 Yanıt Yanıtla +3
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engurlu 7 yıl tlgztrk
tlgztrk
Bu kadar kisi tartıştığınız kadar uğraşsa idiniz şimdi daha iiyi bı tablet yapardınız hep tartışma var burada Apple bı ürün çıkardımi bütün samsungcular Apple bölümünde bu nedir arkadas iste Buda kabullenememektir Samsung telefon yapmış onu yapmış bunu yapmış ama hala bı işletim sistemi yapamamış kendi marketini yapamamışsa uzay mekiği yapsa bana ne yarın Google adroid yok dedimi ondan sonra ağla ahmet seker verecek diye Apple marketi kendımın işletim sistemi dunyanın en kişisel işletim sistemi daha ne yapsın bı adamlar arkadas iphonenin ekranında kullanılmayan yada anlaşılmayan bir simge program yoktur ama adroidde sayfalarca program ve ne olduğunu hiç biledigin bı sürü şey hpnin hiç kullanılmayan araçları gibi politika belli ÇAMUR AT izi kalsın samsungu hiç gormemislere anlatıyorsunuz sanki eskiden iPhone kullanmadan Nokia ve samsunga milyarlarca para yatiran insan çuvalladir formda ama sonuc 0 zamanımda 980tlye aldığım samsungu 6 ay sonra satmaya gittiğimde 140 lira dediler şimdi hala aynı ama iPhone en çok 300-400 düşer oda kullanisa bakar temiZse 0 fiyatına gider

İphone temizse 0 fiyatina mi satiliyor :))

gecen forumdan biri 1700 e sifir aldigi 2 aylik ip4 e 1200 yazmis, birak talebi aksine fiyat indirimine gitmesi gerektigi yaziliyordu..bu nasil zarar etmemek ???
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DH Misafiri 7 yıl
Gelde alma amk...
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MrDj 7 yıl
herşeyi objektif olarak değerlendirmekte yarar var.apple iyi olur samsung iyi ios iyi olur android iyi olur.mesela dersinizki samsung ta gorilla glass var apple ise retina kullanıyor.iyi kötü yönleri tartışılır.ama kalkıpta benim ios senin androidi geçer.veya android ios u ezer gibi kişisel olmaması lazım direk fanatikliktir.bu toplumun en iyi anladığım tarafı şu BİRBİRİMİZE KATLANAMIYORUZ ama onun dışında herşeye katlanıyoruz.benim ömrüm bu ülkenin teknolojik olarak üst seviyelere gelmesine yetmeyecek kadar kısa.eleştirelim ama boyut değişmesin.3.dünya ülkesi olarak kabul edildik zaten.elimde gelse teknolojiye bulaşmam.parası yeten apple alır samsung alır onada kimse karışamaz.hayat kısa bunu en iy şekilde değerlendirebilmek dileğiyle.
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MAXSTAR 7 yıl
sanki oyunlar bu çözünürlükte çıkcak da bu kadar iyi ekran yapıyorlar varya eğer bu kalitede oyunlar çıkmassa ekran çok vasat görünecek.
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loomy 7 yıl
Evde daha 1gb kotali internet kullanilan bir ülkede icloud methetmek süper.
4g idi bilmem neydi TR de 3 4 seneye görürsünüz.
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engurlu 7 yıl
Samsung kucucuk ekrana 1280 x 720 sigdirdigi zaman cozunurluk onemli degil onemli olan ppi diyenler bu cihaz kac ppi ?? 264 mü ??

Galaxy S imle ayniymis bende bisey sandim :S
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mogosan 7 yıl engurlu
engurlu

Samsung kucucuk ekrana 1280 x 720 sigdirdigi zaman cozunurluk onemli degil onemli olan ppi diyenler bu cihaz kac ppi ?? 264 mü ??

Galaxy S imle ayniymis bende bisey sandim :S

9.7 inch bir cihazla 4.3 inch bir cihazın ekranlarını karşılaştırmıyorsunuz değil mi?O kadar cahil olacağınızı zannetmiyorum.
edit:imla.
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vahocan 7 yıl
Allahım Bıktım bu Hafıza konusundan
iCloud zaten öyle yanda dursun diye çıkartıldı
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telliibrahim 7 yıl vahocan
vahocan

Allahım Bıktım bu Hafıza konusundan
iCloud zaten öyle yanda dursun diye çıkartıldı


Hocam tam da üstüne bastınız bundan bahsediyorum. Ben verilerimi kimsenin sunucusunda barındırmakveya göndermek ve sürekli internete bağlı olmak zorunda değilim. Herşey elimin altında ve benim olsun isterim o yüzden kullandığım pclerde sistemlerde tüm portlar geçitler kapalıdır, apple ın ne yaptığını bilemem ben cloud içine giden dosyalarla, keza google da da aynı durum var. Ayrıca fiber optik kablolar dışında hiçbir bağlantı verilere hdd veya sdd deki kadar hızlı ulaşmamı sağlayamaz takdir edersiniz ki. Ha i cloud olsun olmasın değil ama seçenek olsun, ben para verince bana kimse al verini buraya at ordan paylaş tüm cihazlarınla diye dayatmamalı, seçenek sunmalı ben istediğimi seçmeliyim. Herşey mükemmel ama hafıza yetersiz kusura bakmayın, iyilere iyi dediğimiz kadar eksiklere de kötü diyebilmeliyiz.
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engurlu 7 yıl vahocan
vahocan
Allahım Bıktım bu Hafıza konusundan
iCloud zaten öyle yanda dursun diye çıkartıldı


Kardes iyi hos diyosunda icloud la hafiza karti ayni islevi mi goruyo iyice at gozlugu takmaya basladiniz yuhh..Buyuk dosya alisverisinde ne yapacaksin peki icloud la aninda veri alisverisi yapabilecekmisin ??
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veteriner69 7 yıl
Benim anlamadağım evdeki hayvani desktop pc bile bu çözünürlükte zorlanır, mobil işlemci ve mobil cpu bunu nasıl kaldıracak? 3D de hele hiç şansı yok. Serbest dolaşımlı 3d vs olmaz ancak sabit kamera açılı third person olur.
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