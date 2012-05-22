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Yeni iPhone modelinin ekranı için 3.95 inç boyuta ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğe işaret ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,1b
1
98
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın muhtemelen yıl sonunda piyasaya süreceği yeni iPhone modeli için özellikle ekran boyutu konusunda ardı ardına iddialar ortaya atılıyor. Genelde 4 inçlik bir boyut etrafına odaklanan iddialardan birisinde çözünürlükle ilgili de bazı bilgiler gün ışığına çıktı.

9to5Mac sitesinin iddiasına göre Apple laboratuvarlarında şu an iki farklı model test ediliyor. N41AP (iPhone 5,1) ve N42AP (iPhone 5,2) kod adına sahip bu cihazlar olası bir sızıntıya karşı kalın ve kilitli kutular içerisinde muhafaza ediliyor.  

Her iki modelin de 3.95 inçlik diagonal ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Çözünürlük ise 640 x 1136 piksele yükseltilmiş. Genişlik aynı kalsa da uzunluk olarak 176 piksel daha eklenmiş.
Ekranın genişliği 1.94 inç iken uzunluğu 3.45 inç boyutlarına gelmiş. Bu çözünürlüğün 16:9 görüntü oranına çok yakın olduğuna işaret ediliyor. Böylece 16:9 oranındaki videolar tam ekran olarak yerleşik oranlarında oynatılabiliyor. Ayrıca Retina Ekran oranı da korunmuş oluyor.

Yazılım tarafında da yeni boyutlara entegrasyon çalışmalarının yapıldığı söyleniyor. Apple iOS 6 işletim sisteminin yeni çözünürlüğe uyumlu hale getirilmiş özel bir sürümünü test ediyor. Bu sürümde en alttaki yerleşik dock ikonları hariç 5 sıra ikonun ekrana yerleştirildiği belirtiliyor. Uygulamaların kullanıcı arayüzleri de daha fazla içerik gösterecek şekilde optimize ediliyor. Şu anki iPhone Retina ekranının sağladığı keskinliği Apple'ın bu ekranla da sağladığı vurgulanıyor.

Ekran dışında Home tuşunun ve daha küçük bir konnektörün yeni prototipte yer aldığı belirtiliyor. Apple bu yeni küçük konnektörünü zamanla diğer iOS cihazlarına da getirecek. Bu yeni konnektörün microUSB ve miniUSB girişi boyutlarının arasında bir boyuta sahip olacağı düşünülüyor.

Yeni iPhone'un lansman tarihi yaklaştıkça iddialar da artarak devam edecektir. Ancak Apple'ın yeni ürünlerin üretimi öncesinde farklı boyutlarda prototipleri testlere tabi tuttuğu da biliniyor.

http://9to5mac.com/2012/05/22/likely-next-generation-iphone-with-3-9-inch-display-1136-x-640-resolution-in-testing/ Yorum Yaz
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engurlu 7 yıl en beğenilen

Isterse iphone 5'i 4.5" 1920x1080 128gb yapsınlar..cihaz çıkınca forumda açılacak yegane konular ;


- Ekranımda sarı leke çıktı !!

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-Işte iphone 5 in son bombası " bluetooth 10.0 la artık kalp atışlarınızı,nabzinizi, göz kırpma sayınızı, sac telinizi, kaş kalınlığınızı anında hesaplayabileceksiniz " yanına da CELESTE hediye belki arada bi foto filan gönderirsiniz :))




Isterse iphone 5'i 4.5" 1920x1080 128gb yapsınlar..cihaz çıkınca forumda açılacak yegane konular ;- Ekranımda sarı leke çıktı !!...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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Batuist 7 yıl
genişliğin sabit kalıp sadece yüksekliğin artırılması çok saçma geldi bana.. 3:2 oranını koruyarak hem enden hemde boydan artıracaktır ekranı.. diğer türlüsü uygulamaların adaptasyonu içinde zor olur... bu haber %99 fake duruyor..
genişliğin sabit kalıp sadece yüksekliğin artırılması çok saçma geldi bana.. 3:2 oranını koruyarak hem enden hemde boydan artıracaktır ekranı.. diğer türlüsü uy...
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alphekka 7 yıl
samsung bitti şimdi apple başladı. artık aylarca, çıkana kadar, hadi hayırlı olsun...
1 Yanıt Yanıtla +13
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TurboBoosted 7 yıl
Ekran boyutu 4 inch olacak gibime geliyor. Fazlasi olmaz. :)
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octawa 7 yıl
Cozunurluk bir eksiklik gibi gorunuyor ama tam olarak incelenmeden bir yorum yapilmasi zor.
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Patria o Muerte 7 yıl
ekran boyutu değişmez çünkü steve jobs un en önemli isteklerinden birisi ekran boyutunun değişmemesiydi.
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Dangerousx 7 yıl
s
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jolawe 7 yıl
yine 3.5 inç çıkarırlarsa şaşırmam...
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DH Misafiri 7 yıl
benimki hepsini tokatlar
c1205.hizliresim.com/...
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Rollini 7 yıl
jilet yokmu




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xsw 7 yıl
3.5" ekran benim için yeterli ileride iPhone 5S çıkarsa alırım.
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GunslingeR085 7 yıl
Lutfen yardim !...
BILDIYÍNÌZ BÌR OYUN VARMI ICÌNDE TAKSÍYE BÌNME VE ARKA KOLTUKDA OTURUB TAKSICI SIZÌ ÏSTEDIYÌNÍZ YERE GÖTÙRMESÌ OLSUN (GTA 4 gibi) mesela GTA VÌCE CÌTY STOÌRES (ps2) de varmi bu özellik? VE YA SCARFACE adli oyunda oluyormu...?
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GunslingeR085 7 yıl
LÙTFEN YARDIMMM! Gta vice city stories (ps2) de taksi cagirma ve binme oluyormu? Ve ya böyle bir oyun biliyormusunuz?
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mehmetfahriguven 7 yıl
Steve Jobs, 3,5" söyleminde aslında telefon boyutlarından bahsetmek istiyordu. O, parmaklarımızla avuç içine sarabileceğimiz bir tasarımın bir telefon için en uygun ölçü olduğuna inanıyordu. Ki bence bu konuda haklı.


Yeni iPhone kesinlikle daha ince olacak. Ve yukarıda belirttiğim "Uygun Ölçü Kavramı"na uyması için telefonun yaklaşık aynı hacimde olması gerekir. Burada Apple, çok büyütmeden telefonun enini bir miktar artırabilir. Ve bunun yanında daha ince ekran kenarlığı tercih edebilir. Böylece ortaya bambaşka tasarıma sahip bir telefon ortaya çıkar.

Ekran kısmına gelirsek... Kasanın az da olsa enden büyümesi, kenarlıkların incelmesi ve daha büyük bir ekranın güzel düşüncesi Apple'ı 4"in üzerinde bir ekran yapmasına olanak sağlıyor. 640*1136 yaklaşık olarak 16:9'a tekabül ediyor. Son söylentilerle Apple'ın ekranı 16:9 formatına çekmek istediği anlaşılıyor. Lakin 16:9 oranıyla sağlanmak istenen avantajlardan biri de siyah kenarlar olmadan film seyretmek. 640*1136 ne kadar 16:9 oranına yakın olsa da tam bir 16:9 değil. Tam bir 16:9 deneyimi için de mobil çözümlerin sıkça kullandığı 1280*720 kullanılabilir. 1280*720'nin Retina Display standartları çerçevesine oturtulması ancak yaklaşık 4,5" büyüklüğünde bir ekranla sağlanabilir. Daha büyük ekranın aynı hacimde bir kasaya sığdırılması konusunda yapılacak geliştirmeler sayesinde, bu düşünce hiç de hayal değil.
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phantom_coal 7 yıl
Bence yalan haber boyu uzarsa enide uzar,orantisiz olur.

Bu kadar isci calisiyor kimse dogru duzgun sizdiramiyor,adamlarin calistigi ortamda heralde telefon filan sokmak yasak.
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Opium Mar 7 yıl
çıksa da kurtulsak hergün yüzlerce haber ve çoğu da reklam amaçlı
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kültegin 7 yıl
Bi kaç ayda ıphone speklasyonlarını dinleriz. Alişkınız yani.
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