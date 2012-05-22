Yeni iPhone modelinin ekranı için 3.95 inç boyuta ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğe işaret ediliyor





Apple'ın muhtemelen yıl sonunda piyasaya süreceği yeni iPhone modeli için özellikle ekran boyutu konusunda ardı ardına iddialar ortaya atılıyor. Genelde 4 inçlik bir boyut etrafına odaklanan iddialardan birisinde çözünürlükle ilgili de bazı bilgiler gün ışığına çıktı.





9to5Mac sitesinin iddiasına göre Apple laboratuvarlarında şu an iki farklı model test ediliyor. N41AP (iPhone 5,1) ve N42AP (iPhone 5,2) kod adına sahip bu cihazlar olası bir sızıntıya karşı kalın ve kilitli kutular içerisinde muhafaza ediliyor.





Her iki modelin de 3.95 inçlik diagonal ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Çözünürlük ise 640 x 1136 piksele yükseltilmiş. Genişlik aynı kalsa da uzunluk olarak 176 piksel daha eklenmiş.

Ekranın genişliği 1.94 inç iken uzunluğu 3.45 inç boyutlarına gelmiş. Bu çözünürlüğün 16:9 görüntü oranına çok yakın olduğuna işaret ediliyor. Böylece 16:9 oranındaki videolar tam ekran olarak yerleşik oranlarında oynatılabiliyor. Ayrıca Retina Ekran oranı da korunmuş oluyor.





Yazılım tarafında da yeni boyutlara entegrasyon çalışmalarının yapıldığı söyleniyor. Apple iOS 6 işletim sisteminin yeni çözünürlüğe uyumlu hale getirilmiş özel bir sürümünü test ediyor. Bu sürümde en alttaki yerleşik dock ikonları hariç 5 sıra ikonun ekrana yerleştirildiği belirtiliyor. Uygulamaların kullanıcı arayüzleri de daha fazla içerik gösterecek şekilde optimize ediliyor. Şu anki iPhone Retina ekranının sağladığı keskinliği Apple'ın bu ekranla da sağladığı vurgulanıyor.





Ekran dışında Home tuşunun ve daha küçük bir konnektörün yeni prototipte yer aldığı belirtiliyor. Apple bu yeni küçük konnektörünü zamanla diğer iOS cihazlarına da getirecek. Bu yeni konnektörün microUSB ve miniUSB girişi boyutlarının arasında bir boyuta sahip olacağı düşünülüyor.





Yeni iPhone'un lansman tarihi yaklaştıkça iddialar da artarak devam edecektir. Ancak Apple'ın yeni ürünlerin üretimi öncesinde farklı boyutlarda prototipleri testlere tabi tuttuğu da biliniyor.

http://9to5mac.com/2012/05/22/likely-next-generation-iphone-with-3-9-inch-display-1136-x-640-resolution-in-testing/