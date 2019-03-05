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Yeni iPhone modelleri özel bir su altı moduna sahip olacak

Yeni nesil iPhone modellerinde su altında dokunuşları hassas olarak algılayabilecek yeni bir sürücü kullanılacağı ifade ediliyor. Teknoloji Underwater Mode olarak patentlenmiş durumda.
2 ay
3,7b
1
15
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın geçen yıl duyurduğu ve tamamen çerçevesiz tasarıma geçtiği yeni iPhone modellerinin ardından bu yıl için hazırlıklar da başladı. Firmanın yeni nesil iPhone modelleri için önemli bir yenilik getireceği iddia ediliyor.

Daha verimlilik odaklı iyileştirmeler

Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo hazırladığı raporunda iPhone XI olarak adlandırılacak olan yeni serinin bazı özelliklerine yer verdi. Önceki nesilde olduğu gibi XI neslinde de 5.8 inçlik, 6.1 inçlik ve 6.4 inçlik modeller olacak. 5.8 ve 6.4 inçlik modeller OLED ekran barındırırken daha uygun fiyatlı 6.1 inçlik model ise LCD geleneğine devam edecek.

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Kamera tarafında OLED ekranlı modellerin 3 sensörlü bir kombinasyona geçiş yapacağı iddia ediliyor. Sensörlerden birisi 3D ToF teknolojisi sunacak. Daha gelişmiş derinlik algılayabilen ToF sensör sayesinde Apple’ın daha gelişmiş zengin gerçeklik uygulamalarına imza atacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan dokunmatik panel içerisinde de önemli bir gelişme var. Underwater Mode olarak patent başvurusu yapılan bu yeni mod su altında da ekranın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Algılayıcılar su altında dokunmatik hassasiyeti daha da arttırıyor ve böylece ıslak ekranlarda karşılaştığımız dokunuşların tam algılanamaması sorununun önüne geçiliyor.

Son olarak Haptic Engine titreşim motorunda da gelişmeler olacak. Örneğin kullanıcı ekranda bir tuşa tıkladığında titreşimin sanki o noktadan geliyormuşcasına bir hissiyat oluşturacağı ifade ediliyor. Yeni modellerde yüklü olacak iOS 13 sürümünün emektar ses ayar penceresini değiştirecek olması da dikkat çekici diğer bir detay.

 

https://www.phonearena.com/news/New-features-coming-to-iPhone-XI_id114250 Yorum Yaz
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sericik 2 ay en beğenilen
Demekki Bu fiyatlara Sazanlarda kullanabilecek
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Askaparta 2 ay
Gökte elma ararken su altında mı bulacağız, bir de su altı parası alır, tepemizi attırır.
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derindesign34 2 ay yeni yorumcu
İkinci el alcaz ozaman andromobile.net
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Gqhuan 2 ay
Bu fiyatlara sen yanarken çalışan bir telefonda üretsen zorrr ...
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W.Amadeus 2 ay
O değil de kulaklık girişini düzeltsinler artık!
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esmerbuyucu 2 ay
Ekrandan titreşim ses motoru koyup hoparlör ızgaralarını kaldırırlar belki.
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pop-up 2 ay
tutun kollarımdan düşerim şimdi... :)
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veysel_lowe 2 ay
Apple yi kendinden başkası batiramazdi kendi elleriyle sonunu getiriyor ...
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Mellkor 2 ay
Hep dediklerinin bir alt özelliğine sahip olduğu için su altı diyorlarsa sadece suya giriyordur
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sericik 2 ay en beğenilen
Demekki Bu fiyatlara Sazanlarda kullanabilecek
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WB 2 ay
Zaten suyun altindan hic cikmiyoruz cok elzem bir eksiklikti..
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yorumculuklar 2 ay WB
Eliniz ıslakken veya yağmur altında telefonu kullandığınızı düşünün.
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b@d0 2 ay WB
laf olsun diye konuşmak
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berkaykas28 2 ay
"Apple’ın geçen yıl duyurduğu ve tamamen çerçevesiz tasarıma geçtiği yeni iPhone modellerinin ardından bu yıl için hazırlıklar da başladı." Bu cümlede kilit kısım "tamamen". Yine bir Ekrem71 özensizliği ve yalan bir Apple övgüsü!
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iPhone, iphone xi ve
4 etiket daha iphone xi max underwater mode Apple Ekrem71
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