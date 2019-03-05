Yeni iPhone modelleri özel bir su altı moduna sahip olacak

Apple’ın geçen yıl duyurduğu ve tamamen çerçevesiz tasarıma geçtiği yeni iPhone modellerinin ardından bu yıl için hazırlıklar da başladı. Firmanın yeni nesil iPhone modelleri için önemli bir yenilik getireceği iddia ediliyor.

Daha verimlilik odaklı iyileştirmeler

Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo hazırladığı raporunda iPhone XI olarak adlandırılacak olan yeni serinin bazı özelliklerine yer verdi. Önceki nesilde olduğu gibi XI neslinde de 5.8 inçlik, 6.1 inçlik ve 6.4 inçlik modeller olacak. 5.8 ve 6.4 inçlik modeller OLED ekran barındırırken daha uygun fiyatlı 6.1 inçlik model ise LCD geleneğine devam edecek.

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Kamera tarafında OLED ekranlı modellerin 3 sensörlü bir kombinasyona geçiş yapacağı iddia ediliyor. Sensörlerden birisi 3D ToF teknolojisi sunacak. Daha gelişmiş derinlik algılayabilen ToF sensör sayesinde Apple’ın daha gelişmiş zengin gerçeklik uygulamalarına imza atacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan dokunmatik panel içerisinde de önemli bir gelişme var. Underwater Mode olarak patent başvurusu yapılan bu yeni mod su altında da ekranın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Algılayıcılar su altında dokunmatik hassasiyeti daha da arttırıyor ve böylece ıslak ekranlarda karşılaştığımız dokunuşların tam algılanamaması sorununun önüne geçiliyor.

Son olarak Haptic Engine titreşim motorunda da gelişmeler olacak. Örneğin kullanıcı ekranda bir tuşa tıkladığında titreşimin sanki o noktadan geliyormuşcasına bir hissiyat oluşturacağı ifade ediliyor. Yeni modellerde yüklü olacak iOS 13 sürümünün emektar ses ayar penceresini değiştirecek olması da dikkat çekici diğer bir detay.