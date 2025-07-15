Apple, katlanabilir iPhone ekranının kırışıklığını azaltmak için özel işlem uygulayacak

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon üreticileri için en büyük problemlerden biri ekranın ortasındaki katlama izini ortadan kaldırmak. Bir analistin paylaştığı bilgilere göre, Apple bu hedefe ulaşmak için Samsung’un iz bırakmayan ekran teknolojisini kullanacak. Ancak uzun süreli kullanım sonrasında katlama izinin yine de ortaya çıkma ihtimali var. Bu nedenle Apple, cihazın bileşenlerini birleştirmek için lazerle delme işlemi gerektiren metal parçalar sağlayacak başka bir tedarikçiye de güveniyor. Ne yazık ki, bu ek üretim süreci katlanabilir iPhone’un maliyetini ciddi şekilde artırabilir.

Metal plakalar kırışıklık oluşma riskini azaltacak

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, Medium’daki son blog yazısında, Apple’ın katlanabilir iPhone’unun 2026 yılının ikinci yarısında seri üretime gireceğini ve Samsung’un OLED panellerini kullanacağını belirtiyor. Ayrıca, kapı ve menteşe üretiminde uzmanlaşmış Koreli Fine M-Tec firması da ekranın katlanmasıyla oluşacak stresi dağıtacak metal plakaları sağlayacak. Bu plakalar sayesinde, ekran malzemesinin esneklik sınırının aşılması engellenerek kırışıklıkların oluşma riski azaltılacak.

Ancak tahmin edilebileceği gibi, Kuo bu metal plakaların katlanabilir iPhone’a entegre edilmesinin maliyetli olacağını söylüyor. Fine M-Tec’in bu parçaları 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren tedarik etmesi bekleniyor ve her bir plakanın birim maliyeti 30 ila 35 dolar arasında olacak. Bununla birlikte, bu plakaların cihaza eklenebilmesi için gerekli olan lazerle delme işlemi de ek 30-35 dolara mal olacak. Oysa geleneksel olarak kullanılan kimyasal aşındırma yöntemi sadece 20 dolara mal oluyor. Cihazın milyonlarca adetlik sevkiyat hedefi göz önüne alındığında, bu ek üretim adımı Apple için ciddi bir maliyet anlamına geliyor.

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Kuo bu özel işlemden daha önce hiç bahsetmemişti, fakat katlanabilir iPhone’un fiyatının 2.000 ila 2.500 dolar arasında olabileceğini öngörmüştü. Lazer delme süreci bu yüksek fiyatın nedenlerinden biri olabilir. Öte yandan, Display Supply Chain Consultants’ın (DSCC) CEO’su Ross Young daha önce ekran üzerindeki katlama izinin görünmemesi için daha kalın ve kimyasal işlemden geçirilmiş bir ön cam gerektiğini söylemişti ve bunun da pahalı bir çözüm olduğuna dikkat çekmişti. Apple’ın hangi yöntemi tercih edeceği henüz belli değil, ancak her halükarda yüksek fiyatlı bir telefonla karşılaşacağımız kesin.

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Katlanabilir iPhone'un ekranı düşük katlanma izine sahip olacak

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