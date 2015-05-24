Yeni iPhone modellerine "geri" butonu ekleyen akıllı ekran filmi: Halo Back

Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6+ ile ekran boyutlarını büyütmesi bazı kullanım sorunları ortaya çıkarttı. Üzerinde Android cihazlarda olduğu gibi herhangi bir "geri" butonu taşımayan yeni iPhone modelleri, ekranın sol üst bölümüne yerleştirilen ulaşımı zor geri butonu nedeniyle de eskiye oranla çok daha düşük bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı. Bu problemi çözmek adına yazılımsal olarak Touch ID üzerinden yapılacak çift tıklamyla ekranı yarıya indirme ile ekran üzerinde kaydırmıyla geriye gitme komutlarını yerleştiren Apple, görünüşe bakılırsa buna rağmen istenilen rahatlığı sunabilmiş değil.

Kimisi için büyük sorun oluşturan bu kullanım zorluğunu ortadan kaldırmak adına özel bir iPhone 6 ile iPhone 6+ uyumlu ekran filmi hazırlayan Haloband şirketi, bu ürünü hayata geçirebilmek adına da Kickstarter'da bağış toplamaya başladı. Dış görünüş itibariyle standart bir ekran filmi gibi görünen ve Halo Back olarak adlandırılan ürün, gücünü insan vücudunda bulunan elektrikten alıyor ve 5 katmanlı yapısında ufak bir devre katmanı da taşıyor.

Bu devre katmanı sayesinde iPhone'lara uygulamalar ya da menüler içerisinde kullanmak üzere özel bir "geri" butonu ekleyen Halo Back, bu butonu direkt olarak Touch ID'nın sol tarafına konumlandırıyor ve genel olarak Android cihazlarla benzer bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor. Yapısı gereği telefonun ekran bölümünü de farklı darbe ve çizilmelerden koruyan ürün, nano kaplamasıyla parmak izi gibi istenmeyen durumları da ortadan kaldırıyor.

Kickstarter'da konan 20,000$ hedefi kısa bir süre içerisinde 62,805$ seviyesine getiren Halo Back, yapılacak en az 14$ bağış (Proje sonrası 49$'dan satılacak) ile 2015 Ağustos ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım ve uygulama videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/haloband/halo-back-make-your-iphone-perfect