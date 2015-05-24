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Yeni iPhone modellerine "geri" butonu ekleyen akıllı ekran filmi: Halo Back

4 yıl
11,7b
2
42
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni iPhone modellerine
 
Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6+ ile ekran boyutlarını büyütmesi bazı kullanım sorunları ortaya çıkarttı. Üzerinde Android cihazlarda olduğu gibi herhangi bir "geri" butonu taşımayan yeni iPhone modelleri, ekranın sol üst bölümüne yerleştirilen ulaşımı zor geri butonu nedeniyle de eskiye oranla çok daha düşük bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı. Bu problemi çözmek adına yazılımsal olarak Touch ID üzerinden yapılacak çift tıklamyla ekranı yarıya indirme ile ekran üzerinde kaydırmıyla geriye gitme komutlarını yerleştiren Apple, görünüşe bakılırsa buna rağmen istenilen rahatlığı sunabilmiş değil.
Kimisi için büyük sorun oluşturan bu kullanım zorluğunu ortadan kaldırmak adına özel bir iPhone 6 ile iPhone 6+ uyumlu ekran filmi hazırlayan Haloband şirketi, bu ürünü hayata geçirebilmek adına da Kickstarter'da bağış toplamaya başladı. Dış görünüş itibariyle standart bir ekran filmi gibi görünen ve Halo Back olarak adlandırılan ürün, gücünü insan vücudunda bulunan elektrikten alıyor ve 5 katmanlı yapısında ufak bir devre katmanı da taşıyor.
Bu devre katmanı sayesinde iPhone'lara uygulamalar ya da menüler içerisinde kullanmak üzere özel bir "geri" butonu ekleyen Halo Back, bu butonu direkt olarak Touch ID'nın sol tarafına konumlandırıyor ve genel olarak Android cihazlarla benzer bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor. Yapısı gereği telefonun ekran bölümünü de farklı darbe ve çizilmelerden koruyan ürün, nano kaplamasıyla parmak izi gibi istenmeyen durumları da ortadan kaldırıyor.
Kickstarter'da konan 20,000$ hedefi kısa bir süre içerisinde 62,805$ seviyesine getiren Halo Back, yapılacak en az 14$ bağış (Proje sonrası 49$'dan satılacak) ile 2015 Ağustos ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım ve uygulama videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/haloband/halo-back-make-your-iphone-perfect Yorum Yaz
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alprkrkmz 4 yıl en beğenilen samsunlusemih
samsunlusemih
Benim anlayamadigim şu Madem Android gibi geri tuşu koyuyorsun bunu ekran camiyla yapmanin ne mantığı var? Ya adam gibi geri tuşu koy ya da koyma arkadas. Sanki Parayla geri tusu kullanilabilir hale geliyor gibi bir işe girmisler gittikce paragoz olup sacmaliyorlar.
Haa derse ki -bundan sonra iphone lerde geri tusu olacak. Bu sticker önceki olmayan iphone ler icin derse ok. Ama boylede yapacaklarini sanmıyorum Parayla geri tusu kullanilabilir hale gelecek acayip saçma bir girisim

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samsunlusemihBenim anlayamadigim şu Madem Android gibi geri tuşu koyuyorsun bunu ekran camiyla yapmanin ne mantığı var? Ya adam gibi geri tuş...
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DownClock01 4 yıl
Birileri apple firmasının bu zulmüne dur demiş artık. Tebrikler Haloband :)
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hobametin 2 yıl
Güzel fikirmiş bu mantıkla çok kullanışlı telefonlar üretilebilir sadece iphone olmasıda şart değil. Çokta kullanışlı olmuş ALKIŞ.
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svastika94 3 yıl
zaten soldan sağa çekince bu işlev görülüyor, bence gereksiz.
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seven44 3 yıl
Mantıklı bir fikir
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svastika94 3 yıl
zaten soldan sağa çekince bu işlev görülüyor, bence gereksiz.
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zx6r 3 yıl
Fikir güzel ama yemezler. Cihaz Sağdan ve soldan Çekme ile ileri geri yapıp aynı işlevi Görüyor.
Ben illa buton istiyorum diyorsanız o başka tabi..
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winxperror 3 yıl
Benim anlamadığın APPLE niye koymuyor o tuşu.Yıllardır istenen bişey.Yasal problem mi var?
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SiNaPSiS 3 yıl
Güzel mantık
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esmerbuyucu 3 yıl
iPhone 6 Plus alan zaten tek elle kullanmamayı kabul etmiştir.
Dolayısıyla bu ürün gereksiz.
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BekirTemel 3 yıl
Bence güzel ve geliştirilirse çok daha güzel olur.
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shadowtr 3 yıl
iphone alıyorsun ama dertler bitmiyor...
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cngzmls 3 yıl
Iphone 'un saçmalıkları bitmez. Geri tuşunun olmaması bile benim için iphone almama sebebi.
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TearsForFears 3 yıl cngzmls
cngzmls

Iphone 'un saçmalıkları bitmez. Geri tuşunun olmaması bile benim için iphone almama sebebi.

Z2'den sonra i6+ ya geçtim sadece 1-2 yerde ekran büyük olduğu için üst kısma ulaşmak zor oluyor zaten onun haricinde soldan sağa kaydırınca geri geliyor.Ürün gereksiz ve umarım 6S'de de geri tuşu olmaz.
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DH Misafiri 3 yıl
Bir arkadaşın dediği gibi: "otomatik vitesli bir arabaya debriyaj eklemek gibi birşey"
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