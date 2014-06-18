Yeni iPhone'lar bu kez bir videoda ortaya çıktı





Apple'ın sonbahar döneminde piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil iPhone(lar) ile ilgili pek çok sızıntı ve görselden sonra artık video incelemeler de işin içine girmeye başladı. Son paylaşılan video sözde iki iPhone sürümünü kısa bir incelemeye tabi tutuyor.





Videodaki modeller aksesuar üreticileri tarafından kullanılan cihaz maketleri elde edilerek hazırlanmış. Bu maketler cihazın nasıl bir boyut ve tasarım ile geleceği hakkında pek çok bilgi veriyor.





Bir YouTube hesabı tarafından yüklenen videoda iPhone maketleri iPhone 5S ile karşılaştırılıyor. Modellerin birisi 5.5 inç iken diğeri ise 4.7 inç boyuta sahip. Genelde espri konusu olan iPhone modellerindeki dikey büyüme özellikle 5.5 inçlik modelde kendisini gösteriyor. iPhone Phablet modeli Galaxy Note 3'ten geniş olmayan ancak uzun olan bir yapıya sahip. Bu açıdan cihazın LG G3 kasası ile aynı boyutlarda olduğu belirtiliyor.





Apple, iPhone 5C modeli çok fazla satmamasına rağmen, iPhone 5S modeline tüketiciyi hazırladığı için aslında fazlasıyla bu modelden istifade etmişti. 4.7 ve 5.5 inçlik modellerde de benzer bir strateji uygulanabileceği tahmin ediliyor. Apple 5.5 inçlik Phablet modeli ile 4.7 inçlik modelin daha cebe girecek boyutta olduğu düşüncesini aşılayarak küçük modelin satışlarını artırma çabası içerisine girebilir.





Yeni iPhone'lar ile ilgili resmi bir bilgi yok ve karşımıza tek bir cihaz da çıkabilir. Bu bakımdan Eylül ayındaki lansmanı beklemek zorundayız.