Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPhone'lar bu kez bir videoda ortaya çıktı

4 yıl
359
1
72
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni iPhone'lar bu kez bir videoda ortaya çıktı

Apple'ın sonbahar döneminde piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil iPhone(lar) ile ilgili pek çok sızıntı ve görselden sonra artık video incelemeler de işin içine girmeye başladı. Son paylaşılan video sözde iki iPhone sürümünü kısa bir incelemeye tabi tutuyor.

Videodaki modeller aksesuar üreticileri tarafından kullanılan cihaz maketleri elde edilerek hazırlanmış. Bu maketler cihazın nasıl bir boyut ve tasarım ile geleceği hakkında pek çok bilgi veriyor.

Bir YouTube hesabı tarafından yüklenen videoda iPhone maketleri iPhone 5S ile karşılaştırılıyor. Modellerin birisi 5.5 inç iken diğeri ise 4.7 inç boyuta sahip. Genelde espri konusu olan iPhone modellerindeki dikey büyüme özellikle 5.5 inçlik modelde kendisini gösteriyor. iPhone Phablet modeli Galaxy Note 3'ten geniş olmayan ancak uzun olan bir yapıya sahip. Bu açıdan cihazın LG G3 kasası ile aynı boyutlarda olduğu belirtiliyor.

Apple, iPhone 5C modeli çok fazla satmamasına rağmen, iPhone 5S modeline tüketiciyi hazırladığı için aslında fazlasıyla bu modelden istifade etmişti. 4.7 ve 5.5 inçlik modellerde de benzer bir strateji uygulanabileceği tahmin ediliyor. Apple 5.5 inçlik Phablet modeli ile 4.7 inçlik modelin daha cebe girecek boyutta olduğu düşüncesini aşılayarak küçük modelin satışlarını artırma çabası içerisine girebilir.

Yeni iPhone'lar ile ilgili resmi bir bilgi yok ve karşımıza tek bir cihaz da çıkabilir. Bu bakımdan Eylül ayındaki lansmanı beklemek zorundayız. 



http://www.phonearena.com/news/Mock-up-of-Apples-rumored-iPhone-phablet-shows-a-taller-device-than-the-Samsung-Galaxy-Note-3_id57242 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Schnitter 4 yıl en beğenilen
İste bunlar hep 3D yazici.
1 Yanıt Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brk_^^ 4 yıl
Nedense 5s hada güzel duruyor .Zarif ve şık .
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
Insallah bi surpriz yapar apple da boyle olmaz
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
apple da samsunglaşmaya başladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etlik 4 yıl
Eylül ayına kadar daha ne haberler çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 4 yıl
haqberin sonundaki

Yeni iPhone'lar ile ilgili resmi bir bilgi yok ve karşımıza tek bir cihaz da çıkabilir. Bu bakımdan Eylül ayındaki lansmanı beklemek zorundayız.



yazacağınıza

sırf haber yapmış olmak çin bu haberi yazdık, içini de şişirdik ama fos


yazsaydınız ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tevfikkavil 4 yıl
En İdeal Boğa Max 5.2 inç en standart ise 4.7 ele tam oturur ekran ihtiyacını karşılar Apple umarım 4.7 inç ekran yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FireSwords 4 yıl
Işın kılıcı geyiği gerçek oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakan.ifone 4 yıl
yalannnn inanmayınn sahte bu babasının malıymış gibi tanıtıyor yalan hem kimsede yok bu sahte video yapmışlar yine apple durdu yerde bu adam gösteriyor yalanın yalanı böyle bişi olurmu hic
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuriyama Mirai 4 yıl
5.5inç iphone çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 4 yıl
Şu görsellere baktım da; iyiki Apple büyük ekranlı iPhone üretmiyor gerçekten.. :)
Estetik yargı görecelidir ama büyüyen ekran iPhone'un bendeki sihrini şu görselle epey bozdu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carcharies 4 yıl
Bunlara inanmayın lütfen. Apple'ın rakamsal ve boyutsal sızdırmalarına karşı çinliler çalışmış tek olan budur. Apple şimdiye kadar tasarım konusunda kimseyi üzmedi üzmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Çinliler yapmış bu sefer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
359 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 6 ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim