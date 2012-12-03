Yeni iPod'lar ülkemizde satışa sunuldu

Haber Editörü
Eylül ayında tanıtılan yeni iPod Touch (5.Nesil), iPod Nano (7.Nesil) ve iPod Shuffle (4.Nesil) ülkemizde satışa sunuldu.
Apple'ın ülkemizde yıllardır distribütörlüğünü yapan Bilkom'un çevrimiçi mağazasında yerini alan yeni iPod ailesinin en küçük üyesi 4.nesil iPod Shuffle'ın satış fiyatı 132 TL, 7.nesil iPod Nano'nun satış fiyatı ise 504 TL olarak belirlenirken; ailenin en büyüğü iPod Touch'ın 32GB'lık modeli 837 TL, 64GB'lık modeli ise 1137 TL'den satışa sunulmuş durumda.
Sitedeki stok durumuna göre iPod Touch'ın sadece Siyah, Mavi ve Beyaz renkleri ile iPod Nano'nun sadece gümüş renkli modeli satışa sunulurken; iPod Shuffle'da ise gümüş, mor, mavi, pembe, yeşil, grafit ve sarı olmak üzere tüm renklerde satışa sunulduğu görülüyor.
<a href="http://store.bilkom.com.tr/iPod/iPod-Modelleri-40">Bilkom Store</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O yüzden bu ülkede türkçe oyun yok o yüzden store'ler yok microsoft konsol öldüğünde anca türkiyeye geliyor.
3. dünya ülkesi olarak sayılmak veya nitendirilmek seni ilgilendirmiyosa buna bişey diyemem tabi.Adamların ucuz cihazlarını bizim ülkemizde zengin çocuğu diye nitelendirdiğimiz insanlar kullanmak zorunda değil.
Cafede macbook gördüğümüzde vay anasını diyebilen bir kafaya sahibiz.
Hala büyük teknolaji mağzalarımızda 3-4sene önceki işlemcili laptoplar mühtiş sağlam fiyatlara satılıyorsa bir sorun vardır.