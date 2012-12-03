Yeni iPod'lar ülkemizde satışa sunuldu

Eylül ayında tanıtılan yeni iPod Touch (5.Nesil), iPod Nano (7.Nesil) ve iPod Shuffle (4.Nesil) ülkemizde satışa sunuldu.

Apple'ın ülkemizde yıllardır distribütörlüğünü yapan Bilkom'un çevrimiçi mağazasında yerini alan yeni iPod ailesinin en küçük üyesi 4.nesil iPod Shuffle'ın satış fiyatı 132 TL, 7.nesil iPod Nano'nun satış fiyatı ise 504 TL olarak belirlenirken; ailenin en büyüğü iPod Touch'ın 32GB'lık modeli 837 TL, 64GB'lık modeli ise 1137 TL'den satışa sunulmuş durumda.

Sitedeki stok durumuna göre iPod Touch'ın sadece Siyah, Mavi ve Beyaz renkleri ile iPod Nano'nun sadece gümüş renkli modeli satışa sunulurken; iPod Shuffle'da ise gümüş, mor, mavi, pembe, yeşil, grafit ve sarı olmak üzere tüm renklerde satışa sunulduğu görülüyor.

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