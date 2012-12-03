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Yeni iPod'lar ülkemizde satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3b
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPod'lar ülkemizde satışa sunuldu
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Eylül ayında tanıtılan yeni iPod Touch (5.Nesil), iPod Nano (7.Nesil) ve iPod Shuffle (4.Nesil) ülkemizde satışa sunuldu.

Apple'ın ülkemizde yıllardır distribütörlüğünü yapan Bilkom'un çevrimiçi mağazasında yerini alan yeni iPod ailesinin en küçük üyesi 4.nesil iPod Shuffle'ın satış fiyatı 132 TL, 7.nesil iPod Nano'nun satış fiyatı ise 504 TL olarak belirlenirken; ailenin en büyüğü iPod Touch'ın 32GB'lık modeli 837 TL, 64GB'lık modeli ise 1137 TL'den satışa sunulmuş durumda.

Sitedeki stok durumuna göre iPod Touch'ın sadece Siyah, Mavi ve Beyaz renkleri ile iPod Nano'nun sadece gümüş renkli modeli satışa sunulurken; iPod Shuffle'da ise gümüş, mor, mavi, pembe, yeşil, grafit ve sarı olmak üzere tüm renklerde satışa sunulduğu görülüyor.

Yeni iPod'lar ülkemizde satışa sunuldu
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Yeni iPod'lar ülkemizde satışa sunuldu
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<a href="http://store.bilkom.com.tr/iPod/iPod-Modelleri-40">Bilkom Store</a> Yorum Yaz
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FightForBeer 6 yıl en beğenilen
Bu Bilkom kadar şerefsiz firma görmedim.Nasıl olsa Türkiyede Apple ürünleri benden başka satan yok diye sömürüyor Türkiyeyi.Yazıklar olsun.
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ebehram 6 yıl
2013 yılı içerisinde Apple diğer Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi kendi mağazasını İstanbul' a açıyor. Görücem ben o sütü bozuk Bilkomu o zaman
1 Yanıt Yanıtla +13
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söny 6 yıl mateacher
achmaster

söny

Bu ülkeyi teknoloji olarak amerika pazarı kadar büyüdüğünde sevme ihtimalim var

Biz hep 1nesil arkadan gidiyoruz arkadaş ben anlamadımki bu nasıl bi iştir.

Ürün çıkıyor populeritesini kaybediyo indirimi alıyo sonra bi tane daha indirim alıyor biz anca ürünü alabiliyoruz

Eskiden 10 yıl geriden gidiyorduk yine 1 nesil iyidir.

O yüzden bu ülkede türkçe oyun yok o yüzden store'ler yok microsoft konsol öldüğünde anca türkiyeye geliyor.

3. dünya ülkesi olarak sayılmak veya nitendirilmek seni ilgilendirmiyosa buna bişey diyemem tabi.Adamların ucuz cihazlarını bizim ülkemizde zengin çocuğu diye nitelendirdiğimiz insanlar kullanmak zorunda değil.

Cafede macbook gördüğümüzde vay anasını diyebilen bir kafaya sahibiz.

Hala büyük teknolaji mağzalarımızda 3-4sene önceki işlemcili laptoplar mühtiş sağlam fiyatlara satılıyorsa bir sorun vardır.
achmastersönyBu ülkeyi teknoloji olarak amerika pazarı kadar büyüdüğünde sevme ihtimalim varBiz ...
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1 Avatar
Tony 6 yıl
Nano 504 TL çok pahalı. 350 TL felan olmalıydı.
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Can't Touch This 6 yıl
Gün geçmiyor ki bir bilkom kazığı daha görmeyelim sayın teknoloji severler...
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cabriolet1981 6 yıl
Bunun fabrika satis magazasi varmis bayrampasa tarafinda, yerini tam bilen varmi?
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vitor reis 6 yıl
İpoda müzik armak ücretlimi gerçekten :s. Ne anladım o zaman ben bu işten. Ben iphona bedava atıyorum müzik
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Bouche 6 yıl
Ipod Touch almayi ciddi ciddi dusunuyordum Bu fiyatlardan sonra iPhonea dondum bu nasil fiyatlar
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açmayın-bağıran-karı 6 yıl
fiyatlarda bir sorun var gibi.

64GB: 1.005TL
store.bilkom.com.tr/...

32GB: 753TL
store.bilkom.com.tr/...
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Joyeux 6 yıl
İpod touchlar icin Fiyatta eski nesile göre herhangi bir artış yok iPod touch 4.nesil 32GB aynı fiyattan satılıyordu. iPod nano'yu çok pahalı buldum ama kesinlikle o paraya değmez.
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Atehaa 6 yıl
nanonun içine etmişler bir anlamı kalmamış zaten bilkom da şerefsizin teki fiyatlara bak
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Andromedaeksi 6 yıl
Yine kazık yicez yani!
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Amedra 6 yıl
32GB yeter artar bile. Bir de bunun için şarkı satın almaya kalktın mı üzerine biraz daha ekle, hah tamamdır. 64GB'lık fiyatı ödemiş olduk.
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tunlab 6 yıl
insallah apple tez zamanda store açarda o zaman gorurum ben bunları, sanki bu cihazları kendileri uretiyormus gibi kafalarina gore fiyatlandirma yapiyorlar,
organize olarak apple a mail atmak lazım, şu gelme isini hızlandirmalilar
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söny 6 yıl
Bu ülkeyi teknoloji olarak amerika pazarı kadar büyüdüğünde sevme ihtimalim var

Biz hep 1nesil arkadan gidiyoruz arkadaş ben anlamadımki bu nasıl bi iştir.

Ürün çıkıyor populeritesini kaybediyo indirimi alıyo sonra bi tane daha indirim alıyor biz anca ürünü alabiliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +1
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isimsiz34 6 yıl
2 hafta oldu donanım haber. demirören satürnde gördüm inceledim
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