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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni keşfedilen tarantula türü, gizemli bir sırt boynuzuna sahip

Gün geçmiyor ki Dünyamızda yeni ve tuhaf bir canlıyla karşılaşmayalım. Yeni bir türün keşif haberi bu sefer Afrika'dan geldi. Babun tarantulası ailesine ait canlı ile ilgili detaylar haberimizde.
3 ay
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14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Yeni tür canlılar keşfedildiğinde, onları eşsiz kılan özellikler çoğunlukla bilim insanları tarafından fark edilir. Ancak bu durum “Ceratogyrus attonitifer” (kabaca; şaşkınlığı sırtlayan şeklinde tercüme edilebilir) tarantulası için söz konusu değil. Örümceğin sırtında çıkıntı yapmış biçimde duran yumuşak yapılı boynuzun, ne maksatla orada olduğunu henüz kimse bilmiyor.

Babun tarantulası ailesinin bir üyesi olan Ceratogyrus attonitifer; 2015 ila 2016 yılları arasında, Orta Angola’da bulunan miombo ağacı ormanlarından toplanan dişi örümcek numuneleri arasında keşfedilmiş. Numunelerin, Afrika’nın Okavango Deltası’nın biyo-çeşitliliğini araştıran ve National Geographic Okavango Vahşi Yaşam Projesi kapsamında görev alan bilim insanlarınca toplandığı ifade ediliyor.

Diğer babun örümceklerinde de benzer “sırt boynuzlarının” olduğu belirtilmesine rağmen, yeni sınıflandırılan örümceklerin aksine bu türlerde çıkıntıların daha kısa ve sert olduğu vurgulanmış. Hayvanların sırtlarındaki bu uzantıların ne işe yaradığı ise gizemini koruyor.

Isırılan bölgenin temizlenmesi lazım

Bilim insanları, C. attonitifer hakkında tamamen karanlıkta kalmış da değiller. Yerli halkın paylaştığı bilgiler, türün davranışları ile ilgili fikir sahibi olmamızı sağlamış gözüküyor. Buna göre; bölgedeki kabilelerce "chandachuly" adı verilen örümcek çoğunlukla böcekle besleniyor ve dişileri, kendi yuvalarını kazmak yerine mevcut tarantula yuvalarını genişletmeyi tercih ediyor. Hayvanın zehrinin insanlar için öldürücü olmadığı ifade ediliyor. Ancak ısırılan bölgenin temizlenmemesi halinde enfeksiyon riski ortaya çıkıyor ve bu da ölümlere sebep olabiliyor.

Bahse konu bulgular, Afrika omurgasızları dergisinde paylaşılmış.


https://blog.pensoft.net/2019/02/12/new-tarantula-species-from-angola-distinct-with-a-one-of-a-kind-horn-on-its-back/ Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 3 ay en beğenilen
Bir vicdansız tarafından aldatılmış da olabilir.
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BekirHan 3 ay
5db wi-fi anteni o.
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FerdosParadise 3 ay
şimdi ALLAH 'sızın biri çıkıp ,bunu Evrim Masalı'na ek hikaye olarak yamayacak ..
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kralAY 3 ay
Ne güzel bir DONANIMa sahip bir haber.
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DH Misafiri 3 ay
Ne haber ne haber. Büyük keşif.
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Sharparrow 3 ay
Yıl olmuş 2019 hala yeni türler keşfediyoruz hemde okyanusun derinliklerinde filan değil yanı başımızda
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SHADOW 3 ay
sırt üstü düserse orasi kriko görevi gorüyodur belki

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ULYSES 3 ay SHADOW
Çok mantıklı. Örümcekler sırt üstü düşünce çok zor dönebiliyorlar. Hatta bazen dönemeyip ölüyorlar.
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Askaparta 3 ay
Tarantulaya her şey yakışıyor.
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IceRulez 3 ay
sırtüstü düşerse hasar almasın sırt kısmı diye olabilir mi ?
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Mutlak.Sıfır 3 ay en beğenilen
Bir vicdansız tarafından aldatılmış da olabilir.
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kaptan666 3 ay
Bu tarantula yaşlıysa ondan olabilir.
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