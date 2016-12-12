Yeni nanoteknoloji sayesinde insan hareketlerinden enerji elde edilebilecek

Michigan Eyalet Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar nanoteknoloji alanında çığır açacak yeni bir cihaz geliştirdi. Son derece ince ve esnek olan bu nanoteknoloji cihazı sayesinde insan hareketlerinden enerji elde edilebilecek. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara çeşitli cihazlarda kullanılabilecek bu yeni teknoloji, birçok alanda fark yaratma potansiyeline sahip.

Biyo-uyumlu ferroelektrik nanojeneratör ya da FENG olarak anılan bu yenilikçi teknoloji sayesinde insanların klavyede yazı yazmasından veya telefonunu kullanmasından elde edilecek enerji ile bu cihazlar şarj edilebilecek. Cihazı geliştiren ekibin başında yer alan Michigan Eyalet Üniversitesi elektronik mühendisi Nelson Sepulveda; yakın gelecekte bu teknoloji sayesinde insanların telefonlarını bir hafta boyunca şarj etmeden kullanabileceklerini belirtti.

Araştırmacılar; esnek, ince ve birçok kullanım alanına uygun ilk prototipleri geçtiğimiz günlerde tanıttılar. Avuca sığacak kadar küçük bir FENG cihazı çok sayıda LED lambayı yakmaya yeterken, bir dokunmatik ekrana enerji sağlamak için çok daha küçük bir cihazın yeterli olacağı sunum sırasında katılımcılara gösterildi.

Biyo-uyumlu ferroelektrik nanojenaratörün silikon taban üzerine kurulu yapısındaki katmanları; polipropilen ferroelektrik, gümüş ve poliimidden oluşan ince duvarlar ayırıyor. İyonize katmanların sıkıştırılması ile alttaki maddeden elektrik enerjisinin elde edilmesi sağlanıyor.

Bu yenilikçi teknolojiyi geliştiren araştırmacılara göre FENG; cep telefonları, kablosuz kulaklıklar ve dokunmatik ekranlar gibi birçok cihaz için alternatif enerji kaynağı olabilir. Cihazın farklı boyutlara uyarlanabilmesi, hafifliği ve basit kullanımı göz önüne alındığında FENG cihazların önümüzdeki yıllarda yaygın şekilde kullanılmaya başlanması pek de uzak bir ihtimal değil.

http://www.techtimes.com/articles/188433/20161210/pioneering-nanotechnology-developed-to-capture-energy-from-people.htm