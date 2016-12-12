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Yeni nanoteknoloji sayesinde insan hareketlerinden enerji elde edilebilecek

Nanoteknoloji alanında çığır açma potansiyeline sahip biyo-uyumlu ferroelektrik nanojenenarötler (FENG) sayesinde insan hareketlerinden enerji elde edilebilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Michigan Eyalet Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar nanoteknoloji alanında çığır açacak yeni bir cihaz geliştirdi. Son derece ince ve esnek olan bu nanoteknoloji cihazı sayesinde insan hareketlerinden enerji elde edilebilecek. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara çeşitli cihazlarda kullanılabilecek bu yeni teknoloji, birçok alanda fark yaratma potansiyeline sahip.
Biyo-uyumlu ferroelektrik nanojeneratör ya da FENG olarak anılan bu yenilikçi teknoloji sayesinde insanların klavyede yazı yazmasından veya telefonunu kullanmasından elde edilecek enerji ile bu cihazlar şarj edilebilecek. Cihazı geliştiren ekibin başında yer alan Michigan Eyalet Üniversitesi elektronik mühendisi Nelson Sepulveda; yakın gelecekte bu teknoloji sayesinde insanların telefonlarını bir hafta boyunca şarj etmeden kullanabileceklerini belirtti.
Araştırmacılar; esnek, ince ve birçok kullanım alanına uygun ilk prototipleri geçtiğimiz günlerde tanıttılar. Avuca sığacak kadar küçük bir FENG cihazı çok sayıda LED lambayı yakmaya yeterken, bir dokunmatik ekrana enerji sağlamak için çok daha küçük bir cihazın yeterli olacağı sunum sırasında katılımcılara gösterildi.
Biyo-uyumlu ferroelektrik nanojenaratörün silikon taban üzerine kurulu yapısındaki katmanları; polipropilen ferroelektrik, gümüş ve poliimidden oluşan ince duvarlar ayırıyor. İyonize katmanların sıkıştırılması ile alttaki maddeden elektrik enerjisinin elde edilmesi sağlanıyor.
Bu yenilikçi teknolojiyi geliştiren araştırmacılara göre FENG; cep telefonları, kablosuz kulaklıklar ve dokunmatik ekranlar gibi birçok cihaz için alternatif enerji kaynağı olabilir. Cihazın farklı boyutlara uyarlanabilmesi, hafifliği ve basit kullanımı göz önüne alındığında FENG cihazların önümüzdeki yıllarda yaygın şekilde kullanılmaya başlanması pek de uzak bir ihtimal değil.

http://www.techtimes.com/articles/188433/20161210/pioneering-nanotechnology-developed-to-capture-energy-from-people.htm Yorum Yaz
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alpaylaixir 2 yıl
İnsan yada herhangi bir canlı hareket anında çok küçük miktarlarda radyoaktif enerji, çok küçük miktarlarda magnetik enerji ve çok küçük miktarlarda yüklü parçacık yayarlar. Ümit EDİKLİ 10.11.2017
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orkunorkun 2 yıl
istanbuldaki köprülerin yüzüne kristal kuvartz ve 2 plaka yol döşenmiş olsa piezo elektrikten bütün köprünün ışığı ve çevre aydınlatma ücretsiz hale gelebilir, çünkü üzerinden arabalar geçtiği zaman piezo kristali ezerek elektrik akımına çevşireceklerdir, gürültü ile de elektrik elde edilir ama o kadar fazla kazanç olmaz, piezo elektrik , pikaplarda teyplerdeki elektrik yada saç taragındaki çıtlama çakmaklardaki ışık, bunların sadece regüle edilmesi icap eder. Fakat piezo yol döşemesi imal eden yapan çıkmış mıdır bilemem
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Captain_Ivy 2 yıl
Bence kimse göremeyecek böyle bir şeyi. Sanki elektrik üretecek başka bişey kalmadı da bi deri kaldı..
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Captain_Ivy 2 yıl
Ölme eşşeem ölme.
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hanımneder 2 yıl Captain_Ivy
Aazam
Ölme eşşeem ölme.

Torununun torununu görecek ama
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exterminant 2 yıl
işte bu yönde ilerlemek lazım daha önceden adımlar atılmalıydı
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hanımneder 2 yıl exterminant
exterminant
işte bu yönde ilerlemek lazım daha önceden adımlar atılmalıydı

Daha önce derken; daha adım atılmadı. 100-200 sene sonrası belki
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kadirirdem 2 yıl
işte bu çok güzel 4 kişilik bir aile kendi elektiriği'nin bir kısmını üretse hiç fena olmazdı:)
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hanımneder 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

işte bu çok güzel 4 kişilik bir aile kendi elektiriği'nin bir kısmını üretse hiç fena olmazdı:)

Terlerini de biriktirip su 💦 yaparlar beleş su ve elektrik
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lapatid 2 yıl
millet zaten telefonu kullanmasa bile elinde sallayarak yuruyor saatlerle ayni sekilde dolabilir belki
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hanımneder 2 yıl lapatid
lapatid
millet zaten telefonu kullanmasa bile elinde sallayarak yuruyor saatlerle ayni sekilde dolabilir belki

Bu
gif ten de olur o zaman,
durmadan hareket ediyor
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hanımneder 2 yıl
Laboratuvar ortamında oluyor ha diyenler laboratuvara taşınsın
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hanımneder 2 yıl
Bu alanda uzman olmayan çok sayıda insan olduğu için bu haberi okuyup da yarın bu teknolojiye geçiş yapıyoruz şeklinde algılasın diye hazırlanmış haber "çevirisi"


Bu teknolojiyi şuan bu haberi okuyanların torunlarının torunları geçebilir ancak.


Daha yeni yeni radyo sinyallerini adam gibi kullanmayı öğreniyorken; bu haber uzmanı olmayan için boş bilgi


ADSL vdsl fiber denen şey; ta burdan Amerika'ya kablo dönüyorsun, öyle iletişim kuruyorsun en basitiyle.

Kablolardan kurtulup gerçek manada havayı kullanmaya başlayacağız; şu haberde anlatılan bunlardan daha daha. sonra gelebilecek teknolojik sıralamada.

2. katı çıkmadan gökdelen haberi gibi bu




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