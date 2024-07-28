MIT, yeni transistör tasarımı ile elektronikte kuralları değiştirebilir

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan birisi olan fizik profesörü Raymond Ashoori, yaptığı açıklamada “Fizikteki tüm kariyerimi düşündüğümde, bundan 10 ila 20 yıl sonra dünyayı değiştirebileceğini düşündüğüm çalışma bu.” diyor. Ekip, sonuçlarının laboratuvardaki tek bir transistöre dayanmasına rağmen, bugün üretilen ferroelektrik transistörleri çeşitli yönlerden geride bırakabildiğini belirtiliyor.
Öte yandan transistörün üstün özellikleri arasında pozitif ve negatif yükler arasında çok yüksek hızlarda, nanosaniye zaman ölçeklerinde geçiş yapabilmesi bulunuyor. Bununla birlikte yeni transistörün son derece dayanıklı olduğu ve 100 milyar anahtarlamadan sonra bile herhangi bir bozulma göstermediği bildiriliyor.
Bunları mümkün kılan malzeme ise metrenin milyarda biri kalınlığında, yani dünyadaki türünün en incelerinden biri. Bu da çok daha yoğun bir depolamayı mümkün kılıyor. Malzeme enerji verimliliği tarafında da avantajı. Zira anahtarlama için gereken voltaj malzeme kalınlığı ile doğru orantılıdır. İncelik artarsa enerji tüketimi de düşme eğilimi göstermekte.
MIT ne yaptı?
MIT ekibinin geliştirdiği ferroelektrik malzeme, birbirine paralel olarak istiflenmiş atomik olarak ince bor nitrür tabakalarına dayanıyor. Bu yapıya elektrik alanı uygulandığında bor ve nitrojen atomlarının konumları sanki birbirlerinin üstünden kayarak hafifçe yer değiştiriyor. Bu süreçte ise herhangi bir bozulma yaşanmıyor ve 100 milyar kez değişim uygulanabiliyor. Bilindiği üzere geleneksel flash belleklerde bilgiyi her yazıp sildiğinde bir miktar bozulma yaşanıyor. Bunun önüne geçmek ve etrafından dolaşmak için karmaşık yöntemler kullanılıyor. Yeni malzeme bunları elimine ediyor.
Görünüşte sınırsız potansiyeline rağmen, teknolojinin yaygın olarak benimsenebilmesi için çözülmesi gereken bazı zorluklar bulunuyor. Bunlardan birisi üretim. Ekip, testleri ve çalışmayı gerçekleştirmek için sadece tek bir transistör üretti. Araştırma ekibi ayrıca ferroelektriği optik atımlar gibi alternatif yöntemlerle tetiklemeyi ve diğer olasılıkların yanı sıra malzemenin anahtarlama yeteneklerinin sınırlarını test etmeyi de araştırıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/mit-ultrathin-ferroelectric-transistor https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp3575 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.