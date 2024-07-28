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    MIT, yeni transistör tasarımı ile elektronikte kuralları değiştirebilir

    MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacıları tarafından geliştirilen bir ferroelektrik malzeme aracılığıyla elektronikte devrim yaratabilecek yepyeni bir transistör inşa edildi.
    MIT’nin yeni transistörü elektronikte kuralları değiştirebilir Tam Boyutta Gör
    Bundan birkaç yıl önce yine MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacıları tarafından ultra ince ferroelektrik malzeme ya da pozitif ve negatif yüklerin farklı katmanlara ayrıldığı bir malzeme geliştirilmişti. Şimdi ise aynı ekip tarafından bu malzeme kullanılarak yeni bir transistör inşa edildi. Araştırmacılar elektronik endüstrisinde köklü bir değişim yapabileceğine dikkat çekiyor.

    Çalışmayı yürüten araştırmacılardan birisi olan fizik profesörü Raymond Ashoori, yaptığı açıklamada “Fizikteki tüm kariyerimi düşündüğümde, bundan 10 ila 20 yıl sonra dünyayı değiştirebileceğini düşündüğüm çalışma bu.” diyor. Ekip, sonuçlarının laboratuvardaki tek bir transistöre dayanmasına rağmen, bugün üretilen ferroelektrik transistörleri çeşitli yönlerden geride bırakabildiğini belirtiliyor.

    Öte yandan transistörün üstün özellikleri arasında pozitif ve negatif yükler arasında çok yüksek hızlarda, nanosaniye zaman ölçeklerinde geçiş yapabilmesi bulunuyor. Bununla birlikte yeni transistörün son derece dayanıklı olduğu ve 100 milyar anahtarlamadan sonra bile herhangi bir bozulma göstermediği bildiriliyor.

    Bunları mümkün kılan malzeme ise metrenin milyarda biri kalınlığında, yani dünyadaki türünün en incelerinden biri. Bu da çok daha yoğun bir depolamayı mümkün kılıyor. Malzeme enerji verimliliği tarafında da avantajı. Zira anahtarlama için gereken voltaj malzeme kalınlığı ile doğru orantılıdır. İncelik artarsa enerji tüketimi de düşme eğilimi göstermekte.

    MIT ne yaptı?

    MIT’nin yeni transistörü elektronikte kuralları değiştirebilir Tam Boyutta Gör
    Ferroelektrik malzemelerde, pozitif ve negatif yükler kendiliğinden farklı taraflara veya kutuplara yönelme eğilimindedir. Harici bir elektrik alanı uygulandığında, bu yükler kutuplaşmayı tersine çevirerek taraf değiştirir. Polarizasyonun değiştirilmesi dijital bilgiyi kodlamak için kullanılabilir. Ayrıca bilgi, sabit bir şekilde bu malzemelerde korunabiliyor ve bir elektrik alanı uygulanmadığı sürece değiştirilemiyor. Ancak tüm bunların oda sıcaklığında gerçekleşmesi gerekiyor ki aşılması gereken bir konu da bu.

    MIT ekibinin geliştirdiği ferroelektrik malzeme, birbirine paralel olarak istiflenmiş atomik olarak ince bor nitrür tabakalarına dayanıyor. Bu yapıya elektrik alanı uygulandığında bor ve nitrojen atomlarının konumları sanki birbirlerinin üstünden kayarak hafifçe yer değiştiriyor. Bu süreçte ise herhangi bir bozulma yaşanmıyor ve 100 milyar kez değişim uygulanabiliyor. Bilindiği üzere geleneksel flash belleklerde bilgiyi her yazıp sildiğinde bir miktar bozulma yaşanıyor. Bunun önüne geçmek ve etrafından dolaşmak için karmaşık yöntemler kullanılıyor. Yeni malzeme bunları elimine ediyor.

    Görünüşte sınırsız potansiyeline rağmen, teknolojinin yaygın olarak benimsenebilmesi için çözülmesi gereken bazı zorluklar bulunuyor. Bunlardan birisi üretim. Ekip, testleri ve çalışmayı gerçekleştirmek için sadece tek bir transistör üretti. Araştırma ekibi ayrıca ferroelektriği optik atımlar gibi alternatif yöntemlerle tetiklemeyi ve diğer olasılıkların yanı sıra malzemenin anahtarlama yeteneklerinin sınırlarını test etmeyi de araştırıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/mit-ultrathin-ferroelectric-transistor https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp3575
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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