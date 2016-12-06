Toprağın ısınması sonucu ortaya çıkan karbon tehlikeli seviyelere ulaşabilir

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın Dünya üzerindeki etkileri her geçen gün daha belirgin hale gelirken, küresel ısınmanın gelecekte neden olabileceği daha ciddi sorunlar da gün yüzüne çıkıyor. Söz konusu küresel ısınma olduğunda akla gelen başlıca sorunlar buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi olsa da önümüzdeki yıllarda bunlara bir başka ciddi sorun daha katılacak gibi görünüyor. Toprağın ısınması sonucu ortaya çıkan karbon, Dünya'nın geleceği için önemli bir tehdit haline gelebilir.

Yale Üniversitesi'nde görevli araştırmacıların raporuna göre sıcaklıkların artması sonucu Dünya'nın toprağında bulunan karbon atmosfere karışacak ve Dünya'daki karbon emisyonunun önemli ölçüde artmasına neden olacak. Öyle ki araştırmacıların hesaplarına göre 21.yüzyılın ortalarına gelindiğinde, toprağın ısınması sonucu ortaya çıkan karbon, ABD'nin neden olduğu karbon emisyonuna eşdeğer olacak.

Toprakta bulunan karbonun sıcaklıkların artmasından nasıl etkileneceği yıllardır bilim dünyasında tartışılıyor olsa da Yale Üniversitesi araştırmacılarına göre daha önce konu hakkında yapılan çalışmalar, karşı karşıya olduğumuz durum hakkındaki gerçeği ortaya koymakta başarısız oldu. Bunun sebebi ise daha önce yapılan araştırmalarda ılıman bölgelere odaklanılmış olması.

Oysa Yale Üniversitesi araştırmacılarına göre soğuk bölgelerdeki toprak çok daha önemli. Çünkü araştırmacılara göre kutup ve kutuplara yakın bölgelerde, topraktaki karbon miktarı ılıman bölgelere göre çok daha yüksek. Araştırmanın baş yazarı olan Thomas Crowther; karbon birikiminin büyük bölümününün, toprağın çok soğuk veya donmuş halde olduğu kutuplarda ve kutup altı bölgelerde bulunduğunu belirtti.

Bu bölgelerde mikropların pek aktif olmadığını belirten Crowther, bu yüzden de yüzyıllardır karbonun birikmesi için uygun ortamın oluştuğunu dikkat çekti. Ancak sıcaklık arttıkça bu mikropların aktivitesi de artacak ve biriken karbon atmosfere karışmaya başlayacak. Crowther'a göre işin en kötü yanı bu tür soğuk bölgelerin küresel ısınmadan en çok etkilenmesi beklenen bölgeler olması.

20 yılı aşkın süredir yaptıkları incelemeler sonrası bu sonuçlara varan araştırmacıların tahminine göre 21.yüzyılın ortalarına gelindiğinde sıcaklıktaki artış sonrası yaklaşık 55 trilyon kg karbon topraktan atmosfere karışacak ki bu da karbon emisyonunda yüzde 17'lik bir artış anlamına geliyor.

http://newatlas.com/rising-temperatures-carbon-soil/46781/