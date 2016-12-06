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Toprağın ısınması sonucu ortaya çıkan karbon tehlikeli seviyelere ulaşabilir

Küresel ısınma sonucu sıcaklığın artması Dünya'nın geleceği için yeni bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Toprakta bulunan karbonun atmosfere karışması, karbon emisyonunu ciddi ölçüde arttıracak
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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İklim değişikliği ve küresel ısınmanın Dünya üzerindeki etkileri her geçen gün daha belirgin hale gelirken, küresel ısınmanın gelecekte neden olabileceği daha ciddi sorunlar da gün yüzüne çıkıyor. Söz konusu küresel ısınma olduğunda akla gelen başlıca sorunlar buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi olsa da önümüzdeki yıllarda bunlara bir başka ciddi sorun daha katılacak gibi görünüyor. Toprağın ısınması sonucu ortaya çıkan karbon, Dünya'nın geleceği için önemli bir tehdit haline gelebilir.
Yale Üniversitesi'nde görevli araştırmacıların raporuna göre sıcaklıkların artması sonucu Dünya'nın toprağında bulunan karbon atmosfere karışacak ve Dünya'daki karbon emisyonunun önemli ölçüde artmasına neden olacak. Öyle ki araştırmacıların hesaplarına göre 21.yüzyılın ortalarına gelindiğinde, toprağın ısınması sonucu ortaya çıkan karbon, ABD'nin neden olduğu karbon emisyonuna eşdeğer olacak.
Toprakta bulunan karbonun sıcaklıkların artmasından nasıl etkileneceği yıllardır bilim dünyasında tartışılıyor olsa da Yale Üniversitesi araştırmacılarına göre daha önce konu hakkında yapılan çalışmalar, karşı karşıya olduğumuz durum hakkındaki gerçeği ortaya koymakta başarısız oldu. Bunun sebebi ise daha önce yapılan araştırmalarda ılıman bölgelere odaklanılmış olması.
Oysa Yale Üniversitesi araştırmacılarına göre soğuk bölgelerdeki toprak çok daha önemli. Çünkü araştırmacılara göre kutup ve kutuplara yakın bölgelerde, topraktaki karbon miktarı ılıman bölgelere göre çok daha yüksek. Araştırmanın baş yazarı olan Thomas Crowther; karbon birikiminin büyük bölümününün, toprağın çok soğuk veya donmuş halde olduğu kutuplarda ve kutup altı bölgelerde bulunduğunu belirtti.
Bu bölgelerde mikropların pek aktif olmadığını belirten Crowther, bu yüzden de yüzyıllardır karbonun birikmesi için uygun ortamın oluştuğunu dikkat çekti. Ancak sıcaklık arttıkça bu mikropların aktivitesi de artacak ve biriken karbon atmosfere karışmaya başlayacak. Crowther'a göre işin en kötü yanı bu tür soğuk bölgelerin küresel ısınmadan en çok etkilenmesi beklenen bölgeler olması.
20 yılı aşkın süredir yaptıkları incelemeler sonrası bu sonuçlara varan araştırmacıların tahminine göre 21.yüzyılın ortalarına gelindiğinde sıcaklıktaki artış sonrası yaklaşık 55 trilyon kg karbon topraktan atmosfere karışacak ki bu da karbon emisyonunda yüzde 17'lik bir artış anlamına geliyor.

http://newatlas.com/rising-temperatures-carbon-soil/46781/ Yorum Yaz
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Delikli Nane 2 yıl en beğenilen
dünyanın sonunu bi an önce getirsekte herkes rahatlasa
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BARIŞ55 2 yıl
Otomobiller ve ağır sanayi bırakılsa bu dünya rahat nefes alır ama nerde!
Tren ağlarının gelişmesi lazım.
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exterminant 2 yıl
kimin umrunda ki? insanoğlu dört bir taraftan zarar veriyor doğaya
yok ettikleri doğada yok olacaklar farkında değiller
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irish 2 yıl
Bitse de gitsek.
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Behnanbalaban 2 yıl
sibiryada açığa çıkan metan daha berbat, karbon diye bahsedilen hangi bileşik acaba? co2? sanmıyorum bu da metandır tahminimce
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demirparcasi 2 yıl Behnanbalaban
Behnanbalaban

sibiryada açığa çıkan metan daha berbat, karbon diye bahsedilen hangi bileşik acaba? co2? sanmıyorum bu da metandır tahminimce

Metan CH4 Karbondioksit CO2. Topraktaki karbon C, ölmüş canlılardan kalan organik bileşiklerde oluyor. Ortamdaki oksijen miktarı, mikro organizma tipi ve ısıya göre bu organik maddedeki C karbon ya CO2 yada CH4'e çevriliyor. Aslında canlıların en tercih ettiği CO2'e çevirmek. Buradaki en önemli unusr ortamda oksijen yani O2 olması. Ortamda Oksijen varsa neredeyse hiç metan CH4 salınımı olmuyor. fakat biliminsanları bu toprak durumu hakkındaki deneysel bilgisi veya gözlemeleri çok az. Topraktki karbonun ne kadarı CH4' ne kadarı CO2'ye dönüştürecek bilemiyorlar. Bu yüzden hem CO2 hem de CH4'ü kapsayacak şekilde sadece karbon salınımı diyorlar. Sorun CH4 CO2'den 20 ila 80 kat daha güçlü bir sera gazı. Yani salınım CH4 olursa durum çok daha vahim.
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DH Misafiri 2 yıl
ekmek halen 1 tl bize ne gezegenin yok olmasında gelişmişliğin temsil misali olarak büyük gök delen ve inşaatlarımız var. insan hiç bir zaman bu gezegeni hak etmedi ve etmeyecekte. bilimkurgu filmlerindeki gibi kaza 500 milyar yıl daha insanlar yaşamayı başarırsa 500 milyar yıl sonra başka gezegenlerde yaşamayı başarsak dahi asla ders almayacağız ve oraları da yok edeceğiz. dünya üzerinde yaşayan insanların %97' lik kısmı maalesef yaşamak için değil sadece yaşadığını düşünüyor para pul ile.
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Musty3535123 2 yıl
durun hele 2023 olsun bir onada çare bulunur :)
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huseyincarnege 2 yıl
en güzeli meteor düşssün :)böle yavaş yavaş yok olcamıza bianca yok oluruz :)
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PurposeLess sinan 2 yıl
Küresel ısınıyorda bizim evde dötümüz donuyo, hadi bilim adamları bunu da açıklasın. Bilimsel olun biraz..... hebele hübele....
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eulogy 2 yıl
Daha önce dünya ve canlılar bu tarz bir şeyi permiyen dönemin sonunda yaşadılar. Türlerin %95'i yok oldu.
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tahir40 2 yıl
Bi an önce kıymete binmeden Mars'tan arsa kapatmak lazım :)
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çevre, iklim değişikliği ve
8 etiket daha küresel ısınma dünya karbon emisyonu yale üniversitesi topraktaki karbon Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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