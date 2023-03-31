Nanoteknoloji nedir, nerelerde kullanılır? (Uygulamaları ve örnekleri)

Kanser hücreleriyle savaşan görünmez parçacıklar, daha az enerji tüketen daha hızlı mikroişlemciler, 10 kat daha uzun ömürlü piller veya iki kat daha fazla enerji üreten güneş panelleri… Bunlar, nanoteknoloji uygulama alanlarından sadece birkaçı. Nanoteknoloji ve onun mikroskobik evreni, çağdaş bilim ve endüstri için devasa olanaklar sunuyor. 60’larla 80’ler arasında gelişen nano teknoloji alanı, son yirmi yılda hızla gelişti ve önümüzdeki beş yıl içinde değeri 125.000 milyon doları aşacak. Peki, nanoteknoloji nedir, nerelerde kullanılıyor? Dünyada nanoteknoloji çalışmalarında önde gelen ülkeler hangileri? Nanoteknoloji hakkında tüm merak edilenler burada.

Nanobilim ve Nanoteknoloji nedir 💡

Tam Boyutta Gör Nanoteknoloji nedir kısaca; Nano teknoloji, yaklaşık 1 - 100 nanometre olan nano ölçekte yürütülen bilim, mühendislik ve teknoloji. Nanobilim ve nanoteknoloji, son derece küçük şeylerin incelenmesi ve uygulanmasıdır; kimya, biyoloji, fizik, malzeme bilimi ve mühendislik gibi tüm bilim alanlarında kullanabiliyor.

Nanobilim ve nanoteknolojinin arkasındaki düşünce ve kavramlar ilk olarak 1959’da fizikçi Richard Feyman tarafından ortaya atılıyor. Nanoteknolojinin babası da diyebiliriz. Feyman, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada bilim insanlarının tek tek atomları ve molekülleri manipüle edip kontrol edebilecekleri bir işlemi anlatıyor. 10 yıldan uzun bir süre sonra da Profesör Norio Taniguchi, son derece hatasız işleme araştırmalarında nanoteknoloji terimini ortaya atıyor. 1981’de atomları tek tek görebilen taramalı tünelleme mikroskobunun geliştirilmesiyle birlikte modern nanoteknoloji başlıyor.

Yeri gelmişken, atom, molekül, moleküler biyoloji nedir? kısaca bahsedelim:

Atom nedir? Atom , elektron bulutu ile çevrili proton ve nötron çekirdeğinden oluşan bir parçacıktır. Atom, kimyasal elementlerin temel parçacığıdır ve kimyasal elementler, atomlarında bulunan proton sayısı ile birbirinden ayrılır.

, elektron bulutu ile çevrili proton ve nötron çekirdeğinden oluşan bir parçacıktır. Atom, kimyasal elementlerin temel parçacığıdır ve kimyasal elementler, atomlarında bulunan proton sayısı ile birbirinden ayrılır. Molekül nedir? Molekül , kimyasal bağlar olarak bilinen çekici kuvvetlerle bir arada tutulan iki veya daha fazla atomdan oluşan bir gruptur.

, kimyasal bağlar olarak bilinen çekici kuvvetlerle bir arada tutulan iki veya daha fazla atomdan oluşan bir gruptur. Moleküler biyoloji nedir? Moleküler biyoloji, biyomoleküler sentez, modifikasyon, mekanizmalar ve etkileşimler dahil olmak üzere hücrelerdeki ve hücreler arasındaki biyolojik aktivitenin moleküler temelini anlamaya çalışan bir biyoloji dalıdır. Biyolojik makromoleküllerin kimyasal ve fiziksel yapılarının incelenmesi moleküler biyoloji olarak bilinir.

Nanoteknolojinin ne kadar küçük olduğunu hayal etmek zor. Bir nanometre, metrenin milyarda biri veya metrenin 10’da 9’u. Örneğin; bir gazete yaprağı yaklaşık 100.000 nanometre kalınlığında. Nanobilim ve nano teknoloji, atom ve molekülleri görme ve kontrol etme gücüne sahiptir. Yediğimiz yiyecekler, giydiğimiz giysiler, içinde yaşadığımız ev, bedenimiz dahil Dünya üzerindeki her şey atomlardan oluşur. Ancak, atom kadar küçük bir şeyi çıplak gözle görmek mümkün değildir. Nano ölçekteki şeylerin görülmesini sağlayan mikroskopların icadı 1980’lere dayanır. Bilim insanlarının taramalı tünelleme mikroskobu ve atomik kuvvet mikroskobu gibi doğru araçlarla sahip olmalarıyla nanoteknoloji çağı doğuyor.

Tam Boyutta Gör Nanoteknolojik elementler hangileri? Nanopartiküller, fullerenler gibi karbonun yanı sıra altın, silikon ve titanyum gibi diğer birçok elementin nanometre ölçekli versiyonlarını içerebilir. Bir tür nanoparçacık olan kuantum noktaları, kadmiyum ve kükürt dahil olmak üzere farklı elementlerden yapılmış yarı iletkenlerdir. Kuantum noktaları olağandışı flüoresan özelliğine sahiptir. Bilim insanları ve mühendisler, fotovoltaik hücrelerden (güneş enerjisi için kullanılan) kumaş boyasına kadar her şeyde kuantum noktalarını kullanmayı denemiştir. Dört ana nanomalzeme türü vardır: karbon bazlı, metal bazlı, dendrimerler ve nanokompozitler.

Tam Boyutta Gör Nano nedir?Nano, milyarda bir anlamına gelen bir birim önekidir. Metrik sistemle kullanılan bu önek, 10-9 veya milyarda bir değişkeni ifade eder. Nano terimine bilim ve elektronikte sıklıkla karşılaşılır.

Nanotıp nedir? Nanotıp, nanoteknolojinin tıbbi uygulaması. Nanotıp, nanomalzemelerin ve biyolojik cihazların tıbbi uygulamalarından nanoelektronik biyosensörlere ve hatta biyolojik makineler gibi moleküler nanoteknolojinin gelecekteki olası uygulamalarına kadar uzanır.

Nanoteknoloji mühendisliği nedir? Nanomühendislik, malzemelerin çok küçük ölçekte incelenmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine odaklanan mühendislik alanı. Makine mühendisliğinin fizik ilkelerini uygulamasına benzer şekilde, nanobilimin pratik uygulaması olarak düşünülebilir. Bir nanoteknoloji mühendisi, sağlık, bilim, teknoloji ve çevrenin yüzünü moleküler düzeyde değiştirebilecek yeni şeyler öğrenmeye çalışır. Kirletici maddeleri test ederler, yiyeceklerimizi ve ilaçlarımızı zenginleştirmek için tozlar yaparlar ve DNA'nın en küçük parçalarını incelerler. Vücuttaki hücreleri, proteinleri ve diğer kimyasalları bile değiştirebilirler.