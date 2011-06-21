Yeni nesil Airport Extreme ve Time Capsule detaylanıyor

Apple'ın son yayınladığı AirPort Utility güncellemesinin içersinde yer alan çeşitli kodlarda 4.Nesil Airport Extreme ve 3.Nesil Time Capsule isimlerinin geçmesinin, ürünlerin yakında satışa sunulabileceğini işaret etmesinin ardından; 9to5Mac'in yeni nesil ürünlerin ürün kodlarına ve bazı bilgilerine geçmişte paylaştığı birçok bilgi doğru çıkan kaynağı aracılığıyla ulaştı.

Kaynağın paylaştığı ürün parti numaralarında Airport Extreme'in tek seçenek halinde, Time Capsule'un ise mevcut 2TB'lık modelinin yanı sıra 3 TB'lık yeni bir model alternatifiyle satışa sunulacağını gösteriyor. Ayrıca, yakında satışa sunulacak üç yeni üründe mevcut fiyatlara göre daha düşük fiyattan satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

MD031LL/A – AIRPORT EXTREME 802.11N (5TH GEN)- USA

MD032LL/A – TIME CAPSULE 2TB (4TH GENERATION) – USA

MD033LL/A – TIME CAPSULE 3TB (4TH GENERATION) – USA