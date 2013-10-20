Yeni nesil Apple TV, 22 Ekim'de tanıtılabilir

Amazon Fransa ve Amazon Almanya'da yer alan bilgilere göre Apple, yeni nesil set üstü kutusu Apple TV'yi 22 Ekim'de gerçekleştireceği etkinlikte lanse edebilir.

Şimdiye kadar konuyla ilgili çok fazla bilgi sızmış olmasa da Amazon Fransa ve Amazon Almanya sitelerinde yer alan satışa sunulma tarihi bu yöndeki beklentiyi güçlendiriyor. Sitede yer alan satışa sunulma tarihi Avrupa'da hali hazırda satışta olan 3.nesil Apple TV'ye yönelik olmakla birlikte; her iki sitede de Apple TV'nin satışa sunulma tarihi olarak 23 Ekim olarak gözüküyor.

Apple TV, en büyük donanım ve tasarım revizyonunu 590 gün önce almıştı. O günden bu yana iyileştirmelerin sadece işletim sistemi bazlı yapıldığı Apple TV, geçtiğimiz eylül ayında da iOS 7 ile birlikte iTunes Radio ve iCloud'dan AirPlay desteğiyle güncellenmişti.

Hatılanacağı gibi teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan MG Siegler de Apple'ın ekim ayında Apple TV'yi dikkat çekici bir donanım revizyonu ile güncelleyeceğine işaret etmişti.