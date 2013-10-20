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Yeni nesil Apple TV, 22 Ekim'de tanıtılabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Yeni nesil Apple TV, 22 Ekim'de tanıtılabilir

Amazon Fransa ve Amazon Almanya'da yer alan bilgilere göre Apple, yeni nesil set üstü kutusu Apple TV'yi 22 Ekim'de gerçekleştireceği etkinlikte lanse edebilir.

Şimdiye kadar konuyla ilgili çok fazla bilgi sızmış olmasa da Amazon Fransa ve Amazon Almanya sitelerinde yer alan satışa sunulma tarihi bu yöndeki beklentiyi güçlendiriyor. Sitede yer alan satışa sunulma tarihi Avrupa'da hali hazırda satışta olan 3.nesil Apple TV'ye yönelik olmakla birlikte; her iki sitede de Apple TV'nin satışa sunulma tarihi olarak 23 Ekim olarak gözüküyor. 

Apple TV, en büyük donanım ve tasarım revizyonunu 590 gün önce almıştı. O günden bu yana iyileştirmelerin sadece işletim sistemi bazlı yapıldığı Apple TV, geçtiğimiz eylül ayında da iOS 7 ile birlikte iTunes Radio ve iCloud'dan AirPlay desteğiyle güncellenmişti.

Hatılanacağı gibi teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan MG Siegler de Apple'ın ekim ayında Apple TV'yi dikkat çekici bir donanım revizyonu ile güncelleyeceğine işaret etmişti.


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Macintosh 6 yıl
Yalan oldu
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kpln04 6 yıl
sağolsun apple sayesinde birkaç nesil atladık
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theyapici 6 yıl
samsung tv işini aldı gitti apple fantezi yapar ancak
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prosecutor 6 yıl
Apple tv acaba usb bağlantısı ile mkv oynatırmı yeni versiyonda.
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CanAkyüz 6 yıl
Bende bu Apple etkinliğinde bir süprizin çıkacağını düşünüyorum
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myhotyro 6 yıl
DoomBringér
ya olabilir edebilir diye haber mi olur ?? ekrem71 gitti shady geldi
ben de 22 ekimde öyle şeyler yapabilirim ki off yani hiç anlatmıyım

Bence Ekrem71 ve Shady aynı kişi. Dikkat edin, 1.5-2 sene önceki Ekrem71 konularına bakın, birde şimdiki Shady konularına, tarz, Apple yalakalığı, Samsung/Antoid düşmanlığı neredeyse %100 örtüşüyor. Bence Ekrem71 çok göze baymaya başlamıştı, Apple'dan maaş alan versiyon olarak Shady hesabını açtı. Ekrem71 hesabınıda daha kabul edilebilir hale soktu.
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matmuhendisi 6 yıl
bi xiaomi tv değil :)
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turuncum 6 yıl
Ömer Faruklar pişti olmuş : )
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Omer_Faruk. 6 yıl
Jb gelsede alsak şu apple tv yi
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ender 6 yıl
İpad de ki bir sistemi apple tv ye kurabilseler hersey tamamdır
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Nokia Specialist 6 yıl
Nokia varken...
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