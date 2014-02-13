Yeni nesil Apple TV, nisan ayında tanıtılabilir

ABD’nin saygın yayın organlarından Bloomberg, Apple’ın daha gelişmiş Apple TV’yi nisan ayında lanse edeceğini iddia etti.

Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, mevcut modele göre daha akıllı ve daha fazla içerikle zenginleştirilmiş yeni nesil Apple TV’yi nisan ayında kamuoyuna tanıtacak; ancak cihazın satışa sunulması 2014’ün son döneminde gerçekleşecek. Yeni Apple TV’nin donanım açısından daha hızlı işlemci ve bellek ile geleceğini belirten kaynaklar, yeni modelin özellikle daha gelişmiş arayüzü ile öne çıkacağını ifade ettiler.

Yeni Apple TV hakkındaki son bilgiler sadece bunlarla sınırlı değil. Apple’ın yeni cihazında daha zengin içerik kataloğu oluşturmak istediğini belirten kaynaklar, bu hedef doğrultusunda aralarında Time Warner’ın da bulunduğu kablolu yayın alanında hizmet gösteren şirketlerle masaya oturduğunu söylerken; Apple’ın 2014 tatil dönemine (Ekim-Aralık dönemi) kadar anlaşmaları yapmayı hedeflediğini belirttiler.

Hatırlanacağı gibi Apple, yakın zamanda online mağazasında tasarım değişikliğine giderek, daha öncesinde aksesuar olarak sattığı Apple TV’yi Mac, iPad, iPhone ve iPod ile aynı seviyeye yükselterek mağazada öne çıkartmıştı.

http://www.bloomberg.com//news/2014-02-12/apple-said-to-plan-new-set-top-box-amid-time-warner-cable-talks.html