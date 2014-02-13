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Yeni nesil Apple TV, nisan ayında tanıtılabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,9b
1
18
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Yeni nesil Apple TV, nisan ayında tanıtılabilir
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ABD’nin saygın yayın organlarından Bloomberg, Apple’ın daha gelişmiş Apple TV’yi nisan ayında lanse edeceğini iddia etti.

Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, mevcut modele göre daha akıllı ve daha fazla içerikle zenginleştirilmiş yeni nesil Apple TV’yi nisan ayında kamuoyuna tanıtacak; ancak cihazın satışa sunulması 2014’ün son döneminde gerçekleşecek. Yeni Apple TV’nin donanım açısından daha hızlı işlemci ve bellek ile geleceğini belirten kaynaklar, yeni modelin özellikle daha gelişmiş arayüzü ile öne çıkacağını ifade ettiler.

Yeni Apple TV hakkındaki son bilgiler sadece bunlarla sınırlı değil. Apple’ın yeni cihazında daha zengin içerik kataloğu oluşturmak istediğini belirten kaynaklar, bu hedef doğrultusunda aralarında Time Warner’ın da bulunduğu kablolu yayın alanında hizmet gösteren şirketlerle masaya oturduğunu söylerken; Apple’ın 2014 tatil dönemine (Ekim-Aralık dönemi) kadar anlaşmaları yapmayı hedeflediğini belirttiler.

Hatırlanacağı gibi Apple, yakın zamanda online mağazasında tasarım değişikliğine giderek, daha öncesinde aksesuar olarak sattığı Apple TV’yi Mac, iPad, iPhone ve iPod ile aynı seviyeye yükselterek mağazada öne çıkartmıştı.


http://www.bloomberg.com//news/2014-02-12/apple-said-to-plan-new-set-top-box-amid-time-warner-cable-talks.html Yorum Yaz
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METALLICAforever 5 yıl en beğenilen
Apple neyimiz oldu ki TV'miz olsun.
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multiTYRT 5 yıl
Uzun süredir almayı düşünüyorum 4. nesili bekleyelim
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kısasüreliüyelik 5 yıl
Biz hala Star Tv
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okan_cehapelioglu 5 yıl
servisleri türkiyede kullanılabilse keşke
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gun 5 yıl okan_cehapelioglu
Kullanılıyor ki zaten. Türkce dublajı film 4 tl kiralama.

Menü Türkçe ? Fiyatlar tl cinsinden. Bir tek Türk firmalarının ekstra 3. Parti uygulama çıkarmalarına entegrasyon yok daha o kadar.
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algorian 5 yıl
Bu tür haber başlıklarını görünce aklıma hep şu geliyor:
"Daş düşebülü, ayu çıkabülü"
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halitozbasli 5 yıl
Akılsız televizyonu akıllı hale getiren bir cihazda diye biliriz. Encok video ve fotoları tvye yansıtmak için kullanıyorum.
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Barbaroscakir 5 yıl
Gereksiz bir şey geliyor bana. Zaten programlarla ses ve görüntü aktarabiliyorsunuz. Film kiralamak gibi zıttırılar vardır, Türkçe desteği de verilmez yine.
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Zordion 5 yıl Barbaroscakir
bahadrcakar
Gereksiz bir şey geliyor bana. Zaten programlarla ses ve görüntü aktarabiliyorsunuz. Film kiralamak gibi zıttırılar vardır, Türkçe desteği de verilmez yine.

Alet Turkiye'de tam destekli. Turkce destegi var, iTunes Store var, Turkce altyazili filmler veya Turk filmleri de mevcut.
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gun 5 yıl Barbaroscakir
Sırf Apple Tv için IPhone alınır.

Tv'ye ekrandaki görüntünün aynısını verebiliyorsunuz.

Türkçe dublajı 1080p film kiralıyorsunuz.

Youtube ve tüm internet videolarını oradan gösterebiliyorsunuz.

Müzik için Tv'yi kullanabiliyorsunuz.

Fotoları yansıtıyorsun.

Bunların hepsinin yararını tektek yaşadım açıkcası.
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METALLICAforever 5 yıl en beğenilen
Apple neyimiz oldu ki TV'miz olsun.
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simbilli 5 yıl
Kısaltması atv olmasın da
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2622110012 5 yıl
internet receiverı gibi birşey işte
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Geç kaldı
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