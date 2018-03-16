Yeni nesil Ford Focus Sedan göründü

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Merakla beklenen ve önümüzdeki ay tanıtımı gerçekleştirilecek olan 2018 Ford Focus’un hatchback versiyonu geçtiğimiz haftalardaki reklam çekimleri sırasında kamuflajsız olarak sızmıştı. Şimdi de yeni nesil Ford Focus sedan modelin üzerinde ilginç bir kamuflajla kameralara yakalandı. İşte yeni Ford Focus sedan hakkındaki detaylar:

Çizgi roman sayfalarından fırlamış gibi görünen bir kamuflaja sahip olan tamamen yenilenmiş Focus’un ön tarafı daha büyük bir ızgara ve farklı yapıdaki ön farlarla birlikte yeniden elden geçirilmiş. Ayrıca tamponun altında belirgin hava girişleriyle birlikte kare şeklindeki sis farları dikkat çekiyor.

Genel hatları itibariyle daha sportif bir yapıya kavuşturulduğu dikkat çeken yeni Focus sedanın arka tarafında ise bagaj kapağı biraz daha uzamış gibi görünüyor. Ayrıca stop lambalarının yapısı değiştirilerek daha yenilikçi bir tasarım elde edilirken, merkezde yer alan fren lambasının da boyu uzatılmış gibi görünüyor.

Önümüzdeki ay tanıtımı gerçekleştirilecek 2018 Ford Focus’un üç ve dört silindirli turbo beslemeli motor seçenekleriyle birlikte satışa sunulması bekleniyor. Bunun yanı sıra performans modelleri olan ST versiyonunda 275 beygir, RS versiyonunda ise hafif hibrit teknolojisiyle birlikte 400 beygir güç üreten motorlar bulunacağı düşünülüyor.

Yeni nesil Ford Focus sedan, hatchback ve station wagon olmak üzere üç farklı yapıda satışa sunulacak. Bu yapılarda crossover esintileri taşıyan Active paketinden lüks odaklı Vignale paketine kadar pek çok seçenek sunulacak.

https://www.carscoops.com/2018/03/new-ford-focus-sedan-shows-off-sportier-shape/