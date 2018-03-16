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Yeni nesil Ford Focus Sedan göründü

Daha önce hatcback modeli reklam çekimleri sırasında kamuflajsız olarak sızdırılan yeni nesil Ford Focus'un sedan versiyonu da üzerindeki farklı kamuflajıyla birlikte kameralara yakalandı.
1 yıl
3,9b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni nesil Ford Focus Sedan göründü
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Merakla beklenen ve önümüzdeki ay tanıtımı gerçekleştirilecek olan 2018 Ford Focus’un hatchback versiyonu geçtiğimiz haftalardaki reklam çekimleri sırasında kamuflajsız olarak sızmıştı. Şimdi de yeni nesil Ford Focus sedan modelin üzerinde ilginç bir kamuflajla kameralara yakalandı. İşte yeni Ford Focus sedan hakkındaki detaylar:

Çizgi roman sayfalarından fırlamış gibi görünen bir kamuflaja sahip olan tamamen yenilenmiş Focus’un ön tarafı daha büyük bir ızgara ve farklı yapıdaki ön farlarla birlikte yeniden elden geçirilmiş. Ayrıca tamponun altında belirgin hava girişleriyle birlikte kare şeklindeki sis farları dikkat çekiyor.

Genel hatları itibariyle daha sportif bir yapıya kavuşturulduğu dikkat çeken yeni Focus sedanın arka tarafında ise bagaj kapağı biraz daha uzamış gibi görünüyor. Ayrıca stop lambalarının yapısı değiştirilerek daha yenilikçi bir tasarım elde edilirken, merkezde yer alan fren lambasının da boyu uzatılmış gibi görünüyor.

Önümüzdeki ay tanıtımı gerçekleştirilecek 2018 Ford Focus’un üç ve dört silindirli turbo beslemeli motor seçenekleriyle birlikte satışa sunulması bekleniyor. Bunun yanı sıra performans modelleri olan ST versiyonunda 275 beygir, RS versiyonunda ise hafif hibrit teknolojisiyle birlikte 400 beygir güç üreten motorlar bulunacağı düşünülüyor.

Yeni nesil Ford Focus sedan, hatchback ve station wagon olmak üzere üç farklı yapıda satışa sunulacak. Bu yapılarda crossover esintileri taşıyan Active paketinden lüks odaklı Vignale paketine kadar pek çok seçenek sunulacak.


https://www.carscoops.com/2018/03/new-ford-focus-sedan-shows-off-sportier-shape/ Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Tombik şey seni, sen burada 150bin TL' cikmi olacan, oyyy seni yerim ben.
1 Yanıt Yanıtla +49
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Ken Block43 1 yıl
Şu mobilde resimleri bi düzeltmediniz arkadaş. Açılmıyor açılmıyor
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Ken Block43 1 yıl General.
General.
Tombik şey seni, sen burada 150bin TL' cikmi olacan, oyyy seni yerim ben.


150 olsa yine iyi. 160-165 bin olacak
General.Tombik şey seni, sen burada 150bin TL' cikmi olacan, oyyy seni yerim ben.150 olsa yine iyi. 160-165 bin o...
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Ezio Da Firenze 1 yıl
Mondeoya benzemiş sanki
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Senkei 1 yıl
arka stoplar üzgün surat izlenimi vermedimi size.
mondeo focus arası birşey olmuş gibi. umarım içi genişlemiştir.
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zeytinkoy 1 yıl Senkei
Senkei
arka stoplar üzgün surat izlenimi vermedimi size.
mondeo focus arası birşey olmuş gibi. umarım içi genişlemiştir.

Stopların üzerinde kamuflaj var, tamamı görünmüyor. Görünen kısım üzgün surat gibi ama kamuflaj kalkınca öyle bir görüntü olmayacak.
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By_Lancer 1 yıl
Arka farlar güzel olmuş gerisini de çözemedim.
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musetea 1 yıl
Ordan burdan toplanmış, karaktersiz tasarımlar.
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al-ozaria 1 yıl
Arabanın ince hatlarını, estetiğini ve çizgilerini daha bir belirgin göreydik iyiydi.Neden böyle saçma kamuflaj kullanıyorlar prototiplerde anlamıyorum. Üstüne çadır koysaydılar bari anlaşılmamak adına daha iyidi. . :(
Şimdi sen tut Hummer'ın yeni çıkacak modelinin prototipini pembeli-kırmızılı Hello Kity ile görselde sun. Bizim sözde yerli arabanın turunculu kamuflajda rezaletti.
İsteyen katılmayabilir. Günümüzde telif haklarının geldiği noktada ve başka bir bakışla efekt yazılımlarının geldiği teknolojik boyutta; başka firmalar tasırımı ya çalarsa diye prortiplerin kamuflajla sunulması saçma bir önlemdir.
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Alisilin07 1 yıl al-ozaria
al-ozaria
Arabanın ince hatlarını, estetiğini ve çizgilerini daha bir belirgin göreydik iyiydi.Neden böyle saçma kamuflaj kullanıyorlar prototiplerde anlamıyorum. Üstüne çadır koysaydılar bari anlaşılmamak adına daha iyidi. . :(
Şimdi sen tut Hummer'ın yeni çıkacak modelinin prototipini pembeli-kırmızılı Hello Kity ile görselde sun. Bizim sözde yerli arabanın turunculu kamuflajda rezaletti.
İsteyen katılmayabilir. Günümüzde telif haklarının geldiği noktada ve başka bir bakışla efekt yazılımlarının geldiği teknolojik boyutta; başka firmalar tasırımı ya çalarsa diye prortiplerin kamuflajla sunulması saçma bir önlemdir.

Amaç sadece merak uyandırak, dikkat toplamak.
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zeytinkoy 1 yıl
Güzel görünüyor.
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murdocklawless 1 yıl
aracı kullanırken direksiyonu yerinden çıkmıyorsa almam.
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coskunserce 1 yıl murdocklawless
murdocklawless
aracı kullanırken direksiyonu yerinden çıkmıyorsa almam.

O özelliği bende istiyorum. Hatta evde bilgisayara takılıp, araba yarışı oyunun da oynanabilmeli.
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JQKER 1 yıl
hyundai sandım
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golfçü_ 1 yıl
+125 bin olur, hakkıdır da yol tutuşu efso
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl
Kamuflaj iyimiş.
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