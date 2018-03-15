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Ford, direksiyon simidinin yerinden çıkma ihtimaline karşı araç sahiplerini uyardı

Ford, ülkedeki 1.4 milyona yakın aracını direksiyon milinin civatalarının zamanla gevşemesi sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilebileceği ve kazaya neden olabileceği gerekçesiyle geri çağırdı.
1 yıl
5,2b
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11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford, direksiyon simidinin yerinden çıkma ihtimaline karşı araç sahiplerini uyardı
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Amerika merkezli dev otomobil üreticisi Ford, ülkesindeki 1.4 milyona yakın aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın sebebi ise direksiyon milinin civatalarının zamanla gevşemesi sonucu yolculuk esnasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapma riski olarak belirtildi.

Bazı Ford Fusion – ülkemizde Mondeo olarak satılıyor – ve Lincoln MKZ modellerinde bu sorunun yaşandığını gelen şikayetler üzerine keşfeden Ford, bu modellere sahip müşterilerini direksiyonu mile bağlayan civataların gevşeyebileceği konusunda uyardı.

Ford yaptığı açıklamada bu gevşemeden dolayı sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybedebileceğini ve bu durumun kaza riskini artırdığını belirtti. Yaklaşık olarak 1,378,637 aracın etkilendiği durumda bu araçların 1,301,986 tanesi Amerika’da bulunuyor. Diğer azınlığın ise Kanada ve Meksika’da olduğu belirtiliyor.

2014-2018 arasındaki modeller

Geri çağırılan araçlar arasında Flat Rock tesislerinde üretilen 2014-17 model ve Hermosillo tesislerinde üretilen 2014-18 model Ford Fusion’ların bulunduğu söyleniyor. Ayrıca bu sorun yine Hermosillo tesislerinde üretilen 2014-18 model Lincoln MKZ modellerini de kapsıyor.

Bu kadar büyük sayıda bir geri çağırma olmasına rağmen bu sebepten rapor edilen sorunların çok az sayıda olduğu belirtiliyor. Ford tarafından bu sorundan kaynaklı biri yaralanmaya sebebiyet veren iki kazanın yaşandığı açıklandı.


https://www.slashgear.com/ford-warns-1-3m-drivers-your-steering-wheel-could-fall-off-14523250/ Yorum Yaz
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blacksss 1 yıl en beğenilen
Alırsın Ford olursun Zort :))
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deniz_sea 1 yıl
Yapılan güzel bir hareket ama, bilinen 2 kaza var demek daha doğru olur onlara yansımayan kaç tane kim bilir...
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Nevfel 1 yıl
Fight Club da bir sahnede bu geri çağırmanın nasıl yapıldığını anlatıyor.
m.youtube.com/...
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Batistuta 1 yıl
Ford'larda yıllardır bu sorun var.
Bekçiler kralı filminde mavi ford çöp kamyonunun direksiyonu çıkıyordu.
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SeKSandDoRT 1 yıl

civata sabitleyiciyi baştan beri sürmemeyi tercih etmiş olabilirler,
otomobillerde, haraketli birçok parçada vida yapıştırıcıyla sabitlenir, kendi kendine gevşememesi için..
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Mojaverok 1 yıl
Ford : direksyon çıkabilir
Fordçu : Sıkıntı yok kanka ..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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trakyAli-1986 1 yıl
Ford tan müjde.!!!!! Her zaman Formula 1 arabalarına mi ozendiniz? Direksiyonum onlar gibi çıkarılan takılan model olsun mu istediniz? Merak etmeyin sizlere bu hizmetide sunmaktan gurur duyuyoruz.

Elinizde kalan direksiyon!!!?
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Neverdone 1 yıl
Aklıma fight club geldi
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zwartevis 1 yıl
Neden sadece Amerika kıtasında bu araçlar? Sadece o tesislerde sorun olmuş ve onlar sadece Amerika için üretiyor gibi bir durum mu var?
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Oha be o nasıl bir hata?
Düşünsene, otobanda yüksek hızda direksiyon elinde kalıyor
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MrKemal17 1 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Oha be o nasıl bir hata?
Düşünsene, otobanda yüksek hızda direksiyon elinde kalıyor


youtu.be/...
00:15’teki gibi mesela


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blacksss 1 yıl en beğenilen
Alırsın Ford olursun Zort :))
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deniz_sea 1 yıl
Yapılan güzel bir hareket ama, bilinen 2 kaza var demek daha doğru olur onlara yansımayan kaç tane kim bilir...
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