Ford, direksiyon simidinin yerinden çıkma ihtimaline karşı araç sahiplerini uyardı

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Amerika merkezli dev otomobil üreticisi Ford, ülkesindeki 1.4 milyona yakın aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın sebebi ise direksiyon milinin civatalarının zamanla gevşemesi sonucu yolculuk esnasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapma riski olarak belirtildi.

Bazı Ford Fusion – ülkemizde Mondeo olarak satılıyor – ve Lincoln MKZ modellerinde bu sorunun yaşandığını gelen şikayetler üzerine keşfeden Ford, bu modellere sahip müşterilerini direksiyonu mile bağlayan civataların gevşeyebileceği konusunda uyardı.

Ford yaptığı açıklamada bu gevşemeden dolayı sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybedebileceğini ve bu durumun kaza riskini artırdığını belirtti. Yaklaşık olarak 1,378,637 aracın etkilendiği durumda bu araçların 1,301,986 tanesi Amerika’da bulunuyor. Diğer azınlığın ise Kanada ve Meksika’da olduğu belirtiliyor.

2014-2018 arasındaki modeller

Geri çağırılan araçlar arasında Flat Rock tesislerinde üretilen 2014-17 model ve Hermosillo tesislerinde üretilen 2014-18 model Ford Fusion’ların bulunduğu söyleniyor. Ayrıca bu sorun yine Hermosillo tesislerinde üretilen 2014-18 model Lincoln MKZ modellerini de kapsıyor.

Bu kadar büyük sayıda bir geri çağırma olmasına rağmen bu sebepten rapor edilen sorunların çok az sayıda olduğu belirtiliyor. Ford tarafından bu sorundan kaynaklı biri yaralanmaya sebebiyet veren iki kazanın yaşandığı açıklandı.

https://www.slashgear.com/ford-warns-1-3m-drivers-your-steering-wheel-could-fall-off-14523250/