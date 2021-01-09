Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar

    Dün yapılan resmi tanıtım sonrası makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesini öğrenmiştik. Bugün de Easy/Street, Urban ve Lounge olarak değişen donanım seviyelerinin içeriğindeki farklara değindik.
    20 sa.
    14,4b
    63
    24
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar

    Ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Fiat Egea'nın makyajlı versiyonunun Türkiye lansmanı dün gerçekleşti. Dünkü tanıtımda makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesini öğrendik.

    Bu kez 2021 Fiat Egea ailesindeki Easy/Street, Urban ve Lounge olarak değişen donanım seviyeleri arasındaki farklara değinmeye çalışacağız. Öncelikle şunu belirtelim, 2021 Fiat Egea Sedan modelinde önceden olduğu gibi giriş seviyesinde Easy versiyonu bulunuyor. 2021 Fiat Egea HB/SW/Cross modellerinin giriş seviyesinde ise Street versiyonunu görmekteyiz.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı!"

    2021 Fiat Egea Easy/Street

    2021 Fiat Egea'nın Easy donanım seviyesinde parlak siyah ön ızgara, halojen ön-arka farlar, manuel klima, ön kol dayama, 3,5 inç TFT gösterge paneli, VP1 bluetooth radyo gibi standart özellikler bulunuyor. Easy donanım seviyesinde ayrıca 15 inç kapaklı sac jantlar mevcut. Street donanım seviyesinde ise Easy'ye ilave olarak LED gündüz farları, karartılmış arka camlar, arka park sensörü ve 16 inç stil jantlar bulunuyor. Her iki donanım seviyesinde de siyah/gri kumaş koltuklar kullanılmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı!

    2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar
    Tam Boyutta Gör

    2021 Fiat Egea Urban

    2021 Fiat Egea Urban donanım seviyesinde ise Full LED ön farlar ve gündüz farları, LED arka farlar, sis farı ve krom tampon detayları, 7 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay/Android Auto desteği, otomatik klima, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme sistemi ve arka park sensörü bulunuyor. Bu donanım seviyesinde çift dikişli gri şeritli siyah kumaş koltuklar mevcut. Ayrıca bu donanım seviyesinde sedan versiyonda 16 inç stil jantlar, hatchback ve station wagon'da ise 16 inç alaşımlı jantlar mevcut.

    2021 Fiat Egea Lounge

    2021 Fiat Egea Lounge donanım seviyesinde ise teknolojik özelliklerin sayısı biraz daha fazla. 17 inç elmas kesim alaşım jantların yer aldığı versiyonda Full LED ön farlar ve gündüz farları, LED arka farlar, krom ön ızgara, sis farı ve krom detaylar, otomatik klima, 10 inç multimedya ekranı, 7 inç renkli TFT gösterge paneli, kablosuz şarj ünitesi, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kör nokta uyarısı, arka USB çıkışı ve geri görüş kamerası bulunuyor.

    2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar
    Tam Boyutta Gör

    Plus Paket ve Güvenlik Paketi

    Bunun yanı sıra donanım seviyelerinde ekstra ücret karşılığı (8.000 TL) Plus Paket ve Güvenlik Paketi satın alınabiliyor. Plus Paket Easy donanım seviyesinde 16 inç stil jantlar, 7 inç multimedya ekranı, krom sis farı çerçevesi, deri direksiyon ve vites topuzu ve hız sabitleme sistemi ekliyor. Güvenlik Paketi Easy donanım seviyesinde satın alınamıyor.

    2021 Fiat Egea Urban Plus Paket içeriğine baktığımızda da 10 inç multimedya ekranı, 7 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi ve arka USB çıkışı ile karşılaşıyoruz. Güvenlik Paketi'nde ise şerit takip asistanı, akıllı hız sabitleme ve trafik işareti tanıma sistemi, yorgunluk uyarı asistanı, çarpışma uyarısı ve otonom frenleme gibi önemli güvenlik teknolojileri satın alınabiliyor.

    2021 Fiat Egea Lounge Plus Paket içeriğinde ise ön park sensörü, sürücü koltuğu bel desteği, ön koltuk ısıtma (sürücü ve yolcu), arka kol dayama ve eller serbest bagaj sistemi (Sedan için) gibi konfor odaklı özellikler yer alıyor. Güvenlik Paketi'nde ise Urban'dakine ek olarak akıllı uzun far desteği yer alıyor.

    Detaylı donanım listesi ve araçların donanım seviyesine göre tasarımlarına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz:



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi
    1 gün
    2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    atabey92 (Burak Ata) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    merhaba egea cross 1.4 lounge paket + plus paket spor gri (nardo gri) olarak 180 bin TL'ye kapora verdim hayırlısı olur umarım...
    2 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi bakın şimdiden bu arabalara, çok çizmeyin. 4 yaşına geldiğinde 2. el almayı planlıyorum sizlerden :D
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chromer 19 sa. ( Mesaj Silindi ) atabey92
    o fiyata 1 milyon km de 1960 model bugatti eb110 alırdın.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Usb girişi olmayan 2020 model araba yapanlar utansın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yhackup 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha detaylı inceleme için buyurunuzzz..





    https://blog.yakupulutas.com/fiat-egea-donanim-paketleri/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rubelhizb (kınayman saykut) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    1.0 motorun bakım aralıkları nasıl acaba? Bende 1.3 multijet var 1 yıl dolmadan 10 bin dolduğu için senede iki kez servise gitmek zorunda kalıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    azt06 (BURAK CİHAN) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen yaptıgımız haberdede yanılmıyorsam fiyatını yazmamıştınız ediyör kimse duyurulur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nemesis-Prime 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egea HB 1.6 multijet otomatik kullanıyorum. Hatchback ve station wagon kasalarda ACC (adaptif hız sabitleme) özelliği var. Özellikle uzun yolda öndeki araca göre mesafe ayarlayıp rahatça yol alabiliyorum. Öndeki araba fren yapınca araba kendiliğinden fren yapıyor, hızlanınca ayarladığım hıza kadar çıkıyor.



    Bu makyajla birlikte birkaç özellik daha eklemişler. Bence güzel olmuş.



    Ama otomatik vites seçeneği kesinlikle olmaso gerekir. Manuel kullanmak istemeyen çokça kişi var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lan biraz araştırayım dedim ,adamlar bluetooth teyip koymuşlar , bluetooth ile görüşme yapılıyo ama telefondan müzik çalmıyo en düşük donanımdaki teyiple ..

    yani sırf millet plus donanım alsın 8000tl versin diye yapılırmı bu
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TIGERSHARK 10 sa. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    aslında teyip opsiyonel olacak. onlara verdiğin parayla aldığın teyip parasına dışarıda çok daha kaliteli birşeyler taktırabilirsin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    1.0 motor yapmışsınız 1.4 e daha ne gerek var
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BeratSametTopbas (Samet Topbaş) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    1.4 lpg uyumlu ve arasında yanlış hatırlamıyorsam 30k tl fakr var 1.4 a lıp lpg daha iyi gibi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lansman rengi ve donanımları güzel ama yollarda buzdolabı beyazı ve kapaklı jantlar olanını görecek olmamız üzucü
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MustafaC5 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    1.4 benzinli motor çöp
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Txrboz (Cem Erinç) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) MustafaC5
    yıllardır atmosferik arabam oldu şehir içerisinde çok sıkıntı olmuyor ama uzun yolda atmosferik araba çöptür gerçekten sanıldığı gibi de az yakmıyor bastığın için
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Txrboz (Cem Erinç) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    ah şuna sunroof ve otomatik koyun 1.0 turbo benzine gidip alayım bayiden ön koltuk ısıtmalarda gelmiş tamam araç kalitesiz bir araba ama bu özelliklere gerçekten f/p
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    63 Kişi Okuyor (0 Üye, 63 Misafir) 2 Masaüstü 61 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    14432 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 fiat egea donanımları ve
    3 etiket daha 2021 fiat egea fiyatları fiat egea cross Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son 10 sa. 'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor 11 sa. Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor 12 sa. General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak 12 sa. Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi 13 sa. Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows 13 sa. 8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor 13 sa. Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak 14 sa. Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi 14 sa. Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı 15 sa. Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800’ün frekansları sızdı, olası Ryzen 5 5600 fiyatı 15 sa. 8TB'a kadar kapasite 3500MB/sn okuma hızı! Corsair MP400 test masamızda 15 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2 16 sa. Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek 16 sa. General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi 17 sa. Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili 2021'de üretime girecek 17 sa. Yaklaşan amiral gemisi IQOO 7'nin yeni görselleri paylaşıldı 18 sa. iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti? 18 sa. 200 megapiksel kameralı akıllı telefonlar geliyor 19 sa. Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri 20 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar Sonraki Hitman III'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı 21 sa. Sosyal medya platformlarına reklam yasağı yolda 21 sa. Sosyal medyadan yasaklanan Trump; TikTok’a kaldı 22 sa. Konsolda Xbox'a özel olan psikolojik korku oyunu The Medium'dan oynanış videosu paylaşıldı 23 sa. JBL Reflect Mini NC kablosuz kulaklıklar yenilikçilik ödülü aldı 23 sa. Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor 1 gün Arcade shooter oyunu Arkfront, bu ay iOS cihazlara geliyor 1 gün Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı 1 gün Haftaya BİM, ŞOK ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var 1 gün Snapdragon 750G'li Motorola One 5G Ace piyasaya sürüldü 1 gün Football Manager 2021 satış rekoru kırdı 1 gün İşte 2020'nin en çok indirilen mobil oyunları 1 gün Xiaomi Redmi 9T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Rol yapma oyunu Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple Arcade için çıktı 1 gün Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi 1 gün Doğada şarj sorununu çözen cihaz 1 gün Solitaire'den ilham alan kart oyunu Fisherman, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Path of Exile 2'nin 2022'de çıkması bekleniyor 1 gün Zack Snyder'ın zombi-soygun temalı yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten görseller paylaşıldı 1 gün İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız