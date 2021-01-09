2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar

Ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Fiat Egea'nın makyajlı versiyonunun Türkiye lansmanı dün gerçekleşti. Dünkü tanıtımda makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesini öğrendik.

Bu kez 2021 Fiat Egea ailesindeki Easy/Street, Urban ve Lounge olarak değişen donanım seviyeleri arasındaki farklara değinmeye çalışacağız. Öncelikle şunu belirtelim, 2021 Fiat Egea Sedan modelinde önceden olduğu gibi giriş seviyesinde Easy versiyonu bulunuyor. 2021 Fiat Egea HB/SW/Cross modellerinin giriş seviyesinde ise Street versiyonunu görmekteyiz.

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2021 Fiat Egea Easy/Street

2021 Fiat Egea'nın Easy donanım seviyesinde parlak siyah ön ızgara, halojen ön-arka farlar, manuel klima, ön kol dayama, 3,5 inç TFT gösterge paneli, VP1 bluetooth radyo gibi standart özellikler bulunuyor. Easy donanım seviyesinde ayrıca 15 inç kapaklı sac jantlar mevcut. Street donanım seviyesinde ise Easy'ye ilave olarak LED gündüz farları, karartılmış arka camlar, arka park sensörü ve 16 inç stil jantlar bulunuyor. Her iki donanım seviyesinde de siyah/gri kumaş koltuklar kullanılmış.

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Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı!

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2021 Fiat Egea Urban

2021 Fiat Egea Urban donanım seviyesinde ise Full LED ön farlar ve gündüz farları, LED arka farlar, sis farı ve krom tampon detayları, 7 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay/Android Auto desteği, otomatik klima, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme sistemi ve arka park sensörü bulunuyor. Bu donanım seviyesinde çift dikişli gri şeritli siyah kumaş koltuklar mevcut. Ayrıca bu donanım seviyesinde sedan versiyonda 16 inç stil jantlar, hatchback ve station wagon'da ise 16 inç alaşımlı jantlar mevcut.

2021 Fiat Egea Lounge

2021 Fiat Egea Lounge donanım seviyesinde ise teknolojik özelliklerin sayısı biraz daha fazla. 17 inç elmas kesim alaşım jantların yer aldığı versiyonda Full LED ön farlar ve gündüz farları, LED arka farlar, krom ön ızgara, sis farı ve krom detaylar, otomatik klima, 10 inç multimedya ekranı, 7 inç renkli TFT gösterge paneli, kablosuz şarj ünitesi, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kör nokta uyarısı, arka USB çıkışı ve geri görüş kamerası bulunuyor.

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Plus Paket ve Güvenlik Paketi

Bunun yanı sıra donanım seviyelerinde ekstra ücret karşılığı (8.000 TL) Plus Paket ve Güvenlik Paketi satın alınabiliyor. Plus Paket Easy donanım seviyesinde 16 inç stil jantlar, 7 inç multimedya ekranı, krom sis farı çerçevesi, deri direksiyon ve vites topuzu ve hız sabitleme sistemi ekliyor. Güvenlik Paketi Easy donanım seviyesinde satın alınamıyor.

2021 Fiat Egea Urban Plus Paket içeriğine baktığımızda da 10 inç multimedya ekranı, 7 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi ve arka USB çıkışı ile karşılaşıyoruz. Güvenlik Paketi'nde ise şerit takip asistanı, akıllı hız sabitleme ve trafik işareti tanıma sistemi, yorgunluk uyarı asistanı, çarpışma uyarısı ve otonom frenleme gibi önemli güvenlik teknolojileri satın alınabiliyor.

2021 Fiat Egea Lounge Plus Paket içeriğinde ise ön park sensörü, sürücü koltuğu bel desteği, ön koltuk ısıtma (sürücü ve yolcu), arka kol dayama ve eller serbest bagaj sistemi (Sedan için) gibi konfor odaklı özellikler yer alıyor. Güvenlik Paketi'nde ise Urban'dakine ek olarak akıllı uzun far desteği yer alıyor.

Detaylı donanım listesi ve araçların donanım seviyesine göre tasarımlarına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz:

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