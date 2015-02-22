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Yeni nesil Surface tablet Windows 10 ile birlikte piyasaya çıkabilir

4 yıl
2,8b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil Surface tablet Windows 10 ile birlikte piyasaya çıkabilir

Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte tablet üzerindeki deneyimi daha iyi anlatmak adına piyasaya sürdüğü Surface tablet serisi üçüncü nesilin geride bıraktı. Bu süreçte bekleneni veremeyen ve ancak Surface Pro 3 ile kara geçmeyen serinin yeni üyesi ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.
Bilgilere göre Microsoft yeni nesil Surface tabletini Ekim ayı civarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Hali hazırda Broadwell tabanlı Core M işlemcilerin yaygınlaşması ve yılın ikinci yarısında Skylake mimarisi ile Intel işlemcilerde performans ve enerji tasarrufunun artacak olması Microsoft'un elini güçlendiriyor.
Ayrıca Windows 10 işletim sisteminin de rüzgarını arkasına almayı planlayan Surface Pro 4, bu işletim sistemi ile satışa çıkan ilk ürünlerden de birisi olacak. Ürünün iki versiyonu olacağı belirtiliyor. Bir tanesi 12 inç ekran boyutuna sahip iken diğeri ise 14 inç ekran boyutu taşıyacak. Ayrıca Surface Pro 3 tablet modelinin aksesuarları Surface Pro 4 ile uyumlu olacak.
Bunun dışında modelde 2160x1440 piksel çözünürlük, 1TB'a kadar depolama kapasitesi, 16GB'a kadar RAM, Windows 10 ile gelen Xbox'dan oyun yansıtabilme şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor.



http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/surface-pro-4-release-date-price-news-and-features-1285416 Yorum Yaz
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xmasx 4 yıl
Apple nin macbooklarda kullandigi gibi bu tablet de kesinlikle pcle ssd kullanmalilar.
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ogzo 4 yıl
yeni nesil surface mükemmelin üstünde bir cihaz olacağını düşünüyorum. kalemi ve not alma özelliği bir kaç yenilik ile çok iyi olacak. açıkçası benim düşüncem bu cihazla rakip olabilecek bir cihaz yok. ama o fiyat kesinlike düşündürüyor. sonuçta insanlar da notebook+tablete yöneliyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba. Bir albenisi olsa bile kesinlikle fiyatları çok oluyor genelde :( fiyati gören vazgeçer.
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DH Misafiri 4 yıl
Bize gelince fiyatlar oooooo :(
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haymatloshan 4 yıl
Tabletten ziyade bir ultrabook rekabeti yaşatıyor,tabletlerin kısıtlı kapasitesiyle karşılaştırmak ayıp olur bu cihazı.
Hafiflemeli,ucuzlamalı ve pil süresi 14-15 saati rahat götürecek hale gelmeli o zaman tadından yenmez.
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acbold 4 yıl
Surface tabletler kötü olduğu için değil fiyat aralığı kötü olduğu için tutulmadı. İş için kullanımda android yerine Windows tablet tercih ederim. Android tabletin tercih nedeni google play oyunları. Fakat onlar da windows üzerinde chrome ile çalıştırılabiliyor. Windows 10 beğenilirse surface tabletlere de yansır.
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Umutcan 4 yıl acbold
acbold

Surface tabletler kötü olduğu için değil fiyat aralığı kötü olduğu için tutulmadı. İş için kullanımda android yerine Windows tablet tercih ederim. Android tabletin tercih nedeni google play oyunları. Fakat onlar da windows üzerinde chrome ile çalıştırılabiliyor. Windows 10 beğenilirse surface tabletlere de yansır.

Aynen katılıyorum, yıllardır ipad kullanan ve şu an da Surface pro 3 kullanıcısı birisi olarak piyasadaki hiçbir tabletin surface "pro" ile yarışabileceğini sanmıyorum.
Zaten rakibi ARM SoC kullanan tabletler değil ultrabooklar, ama i5 i7 ve ssd gibi donanımlara rağmen 9mm inceliği ile taşınabilirlik olarak da ipad'ler ile yarışıyor. Kalemi bir galaxy note tabletten çok daha işlevsel ve isabetli,
klavye ve touchpad içeren cover'ı ile direkt ultrabook olabiliyor. Windows 10 güncellemesini ilk alacak cihazlardan biri. Uygulama olarak zaten sınırsız windows uygulamaları ve oyunlarından faydalanıyorsunuz.
Birçok tablet denemiş biri olarak fiyatı hariç diğer benzeri cihazlara göre hiçbir eksi yönü yok. Ancak yeni modeli kendisi ile yarışacak.

Yeni modelden beklentim ise sırf core M var diye cihazı daha da inceltmemeleri, bataryadan feragat edilince işlemcinin güç tüketiminin yine bir anlamı kalmayacak.
Piyasada core M'li birçok tablet çıktı(lenovo, dell vs.) fakat incelteceğiz diye kullanım süreleri core i serisi işlemcili cihazlardan bile kötü duruma gelmiş.
Aynı batarya kapasitesine düşük güç tüketimli donanım geldiği zaman etkisini görürüz bence.
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Şeker Hapı 4 yıl
Şu tasarımla 15.6 ve harici orta düzey ekran kartlı 850m Vs. Bir model çıkarsalar çok güzel olacak aslında
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kesbi 4 yıl
En az 2 usb olması lazım. Ama bizde satılmayacak, paralel ithalatla gelse bile çok pahalı oluyor. Bunun fiyatına iyi sayılacak bir gaming notebook alınabiliyor.
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infom@n 4 yıl kesbi
kesbi

En az 2 usb olması lazım. Ama bizde satılmayacak, paralel ithalatla gelse bile çok pahalı oluyor. Bunun fiyatına iyi sayılacak bir gaming notebook alınabiliyor.

Fiyat konusunda haklısın ama oyuncu bilgisayarı önerisinde bulunurken kendi tercihini söylemişsin.
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genpoker 4 yıl
Guzel bir cihaza benziyor. Para olsada alsak :D
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doctor_bey 4 yıl genpoker
genpoker
Guzel bir cihaza benziyor. Para olsada alsak :D

Bence 'ucuz' olsa da alsak,cihaz uçuk bir fiyata sahip yav
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