Yeni nesil Surface tablet Windows 10 ile birlikte piyasaya çıkabilir





Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte tablet üzerindeki deneyimi daha iyi anlatmak adına piyasaya sürdüğü Surface tablet serisi üçüncü nesilin geride bıraktı. Bu süreçte bekleneni veremeyen ve ancak Surface Pro 3 ile kara geçmeyen serinin yeni üyesi ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Bilgilere göre Microsoft yeni nesil Surface tabletini Ekim ayı civarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Hali hazırda Broadwell tabanlı Core M işlemcilerin yaygınlaşması ve yılın ikinci yarısında Skylake mimarisi ile Intel işlemcilerde performans ve enerji tasarrufunun artacak olması Microsoft'un elini güçlendiriyor.

Ayrıca Windows 10 işletim sisteminin de rüzgarını arkasına almayı planlayan Surface Pro 4, bu işletim sistemi ile satışa çıkan ilk ürünlerden de birisi olacak. Ürünün iki versiyonu olacağı belirtiliyor. Bir tanesi 12 inç ekran boyutuna sahip iken diğeri ise 14 inç ekran boyutu taşıyacak. Ayrıca Surface Pro 3 tablet modelinin aksesuarları Surface Pro 4 ile uyumlu olacak.

Bunun dışında modelde 2160x1440 piksel çözünürlük, 1TB'a kadar depolama kapasitesi, 16GB'a kadar RAM, Windows 10 ile gelen Xbox'dan oyun yansıtabilme şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor.









http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/surface-pro-4-release-date-price-news-and-features-1285416