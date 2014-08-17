Yeni nesil iPhone'ların bataryaları ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı





Apple'ın 9 Eylül tarihinde tanıtması beklenen yeni iPhone modelleri ile ilgili pek çok detay açıklığa kavuşurken, batarya konusunda farklı bilgiler gelmekteydi. Dün ortaya çıkan yeni görseller konuyu biraz daha netleştirdi.





Tayvan'dan gelen görsellere göre iPhone 6 olarak isimlendirilen 4.7 inçlik modelde 1810mAh gücünde bir batarya yer alıyor. iPhone 6L olarak isimlendirilen 5.5 inçlik modelde ise 2915mAh gücünde bir batarya konumlandırılmış.





Gerek ekranın büyüklüğü gerekse de çözünürlüğü nedeniyle 5.5 inçlik iPhone modelinin daha fazla enerji tüketecek olması nedeniyle bataryası da güçlü tutulmuş. Böylece iPhone ailesindeki en güçlü batarya 5.5 inçlik modelde bulunacak. Genelde rakibi amiral gemi Android akıllı telefonlardan daha düşük güçte bir batarya kullanan iPhone, 5.5 inçlik versiyonu ile aradaki farkı neredeyse kapatmış oluyor.





Gündeme gelen diğer bir konu ise Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri için farklı bir isimlendirme kullanacağı. Bunun şimdilik ne olduğu konusunda bir bilgi yok. Ayrıca 5.5 inçlik iPhone modelinin kasa kenarlarının kardeşine göre biraz yuvarlatılmış olduğu ifade ediliyor.

http://9to5mac.com/2014/08/15/purported-photos-of-5-5-inch-iphone-6l-show-outer-shell-battery-and-more/