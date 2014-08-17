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Yeni nesil iPhone'ların bataryaları ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil iPhone'ların bataryaları ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple'ın 9 Eylül tarihinde tanıtması beklenen yeni iPhone modelleri ile ilgili pek çok detay açıklığa kavuşurken, batarya konusunda farklı bilgiler gelmekteydi. Dün ortaya çıkan yeni görseller konuyu biraz daha netleştirdi. 

Tayvan'dan gelen görsellere göre iPhone 6 olarak isimlendirilen 4.7 inçlik modelde 1810mAh gücünde bir batarya yer alıyor. iPhone 6L olarak isimlendirilen 5.5 inçlik modelde ise 2915mAh gücünde bir batarya konumlandırılmış.

Gerek ekranın büyüklüğü gerekse de çözünürlüğü nedeniyle 5.5 inçlik iPhone modelinin daha fazla enerji tüketecek olması nedeniyle bataryası da güçlü tutulmuş. Böylece iPhone ailesindeki en güçlü batarya 5.5 inçlik modelde bulunacak. Genelde rakibi amiral gemi Android akıllı telefonlardan daha düşük güçte bir batarya kullanan iPhone, 5.5 inçlik versiyonu ile aradaki farkı neredeyse kapatmış oluyor. 

Gündeme gelen diğer bir konu ise Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri için farklı bir isimlendirme kullanacağı. Bunun şimdilik ne olduğu konusunda bir bilgi yok. Ayrıca 5.5 inçlik iPhone modelinin kasa kenarlarının kardeşine göre biraz yuvarlatılmış olduğu ifade ediliyor.  

http://9to5mac.com/2014/08/15/purported-photos-of-5-5-inch-iphone-6l-show-outer-shell-battery-and-more/ Yorum Yaz
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Nightmare70 4 yıl
Burada yorum yazanlar ne içiyor bilmiyorum ama sizin 8-10 çekirdekli androidlerle karıştırmayın.Enerji verimliliği konusunda hem yazılımsal hem donanımsal olarak Apple 2-3 sene önceden gidiyor
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baranist 4 yıl
apple su batarya işin düzeltse rakıpsız olucakta benım 6 dan umudum yok şahsen ben 6s beklıyorum nedense iphone s serisini daha bi iyi iyapıyor m8 den 6s e geçebilirim tabi batarya düzelirse onun dışında bı umudum yok 6 dan bataryadada sıkıntı olucagını bılerek m8 aldım umarım apple batarya işini s modelınde duzeltır çünkü bu modelde sanırım bataryanin bu olacagı kesinleşti gibi bişey aldığım duyumlarda ayrıca umarım 4.7 inç geçmez ekran buyuklugu tam ideal ekrandir
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cellman406 4 yıl Nightmare70
Nightmare70
Burada yorum yazanlar ne içiyor bilmiyorum ama sizin 8-10 çekirdekli androidlerle karıştırmayın.Enerji verimliliği konusunda hem yazılımsal hem donanımsal olarak Apple 2-3 sene önceden gidiyor

Vay be gercekten cok fazla fark atmis olacaklar ki, bir iphone hayatta ikinci bir gunu tamamlayamazken(3g de kapali he), teknolojide oldukca geriden gelen lg nin g2 si hersey acik 2-3 gun sarja takmadan kullanilabiliyor. Ki lgnin iki kat bataryaya sahip olsa da dev ekrani cozunurlugu islemcisi ortada. Yani sonuc olarak apple gercekten onculuk ediyor piyasaya. Apple cihazlari o kadar verimli calisiyor ki inanamazsiniz. Matematik ve muhakeme kabiliyetinize hayran kaldim. Tebrik ediyorum.
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exent4246o 4 yıl Nightmare70
Nightmare70
Burada yorum yazanlar ne içiyor bilmiyorum ama sizin 8-10 çekirdekli androidlerle karıştırmayın.Enerji verimliliği konusunda hem yazılımsal hem donanımsal olarak Apple 2-3 sene önceden gidiyor

Ne kadar verimli(!) görüyoruz.
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Cihat_, 4 yıl
Burada ne kadar alınmaz, çöp gibi tabirler kullansanız da bu telefon yine cayır cayır satacaktır
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cana-cana 4 yıl
Pil büyümezse iphone 5 benim için sondur. Yeter sarj biticek diye korkmaktan telefonu kullanamıyoruz
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unflattering 4 yıl
Neredeyse General Mobile ile aynı batarya politikası. Pardon Gionee mi demeliydim.
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Redunay 4 yıl
Ayrıca 1 gb ram olacak deniyor
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Apple Specialist 4 yıl
Lg g4 bekliyorum bataryası 3500 mah ve parmak izi olsun lg herkesi tokatlar gibime geliyor.
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ugurozel 4 yıl
İçinde "Amiral Gemi" geçmeyen haber yok mu burada. :) İlla yazılacak o kelime.
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action4ever 4 yıl
%50 parlaklik wifi 3g gps surekli acik halde gun ici oyun haric surekli kullanimla sonuc bu. Kotu diyemezsiniz buna...
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KanunAdamı 4 yıl action4ever
Z2 ile karşılaştır istersen bir. O zaman ne kadar kötü olduğunu anlarsın.
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assasin34 4 yıl action4ever
action4ever

%50 parlaklik wifi 3g gps surekli acik halde gun ici oyun haric surekli kullanimla sonuc bu. Kotu diyemezsiniz buna...
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yalniz ordaki 5 saat 26dk'lik kullanimda ekranin o kadar acik kalmiyor hatirlatirim:-)..
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paldov 4 yıl
en basindan beri siyorum, eger apple yuksek miliamperli batarya koymasa cok ceker diye. eger bu rakamlar dogruysa hayalkirikligi. artik cogu firma yuksek miliamperli batarya koyuyor. ipad ve imace yaptigi pil olayini neden iphone'a yapmaz aklim almiyor.
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grezimonk 4 yıl
hala 2100mAh gelecek sanan var ama 1810mAh gelecek... hatta ilk seriden sorunlu seriler çıkacak... konuşurken boomlamak, çarpmak ne ararsan olacak...
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