Yeni nesil parmak izi okuyucular çerçevesiz olacak

Son birkaç yıldır mobil cihazlarda biyometrik tarama sistemleri popüler olmaya başladı ve bunların başında parmak izi okuyucular geliyor. Parmak izi tarayıcı konusunda lider firmalardan birisi olan Norveçli Next Biometrics önemli yeniliklerle geliyor.





Next Biometrics, uzun süredir yaptığı çalışmaların sonunda parmak izi tarayıcısının çerçevesini kaldırmayı başardı ve ortaya daha ince, daha küçük sensörler çıkardı. Yeni sensörler mobil cihazlar ve taşınabilir bilgisayarları hedefliyor.





Çerçevesiz sensörler sayesinde mobil cihazların dış tasarımı ve estetiği bozulmuyor. Sensör ve entegre edildiği panel tamamen birbiriyle birleştiği için neredeyse farkedilmeyecek bir tasarım ortaya çıkıyor. Firma bu maksatla sensörlerini yüzeyin 0.4mm-0.6mm altına gömüyor ve kullanıcı el yordamıyla sensörü bulabiliyor.





Firma sensörlerinde Active Thermal Sensing Principle - ASIC adında bir teknoloji kullanıyor. Düşük güçte çalışan ve ısı atımları ile haritalama yapan ASIC teknolojisi parmak izindeki girinti ve çıkıntıları analiz ediyor ve kullanıcısını bu şekilde tanıyor. Kullanıcı bu esnada herhangi bir ısı hissetmiyor. Bu teknoloji hem düşük maliyetli hem de daha az enerji tüketiyor.





Next Biometrics üretici ortakların sensörlerin boyutunu ayarlamasına imkan tanıyor. Bu sayede üreticiler cihazlarında uyguladıkları tasarıma göre sensörün boyutlarını optimize edebiliyor. Yeni sensörler önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/next-biometrics-smartphone-fingerprint-scanner,29914.html