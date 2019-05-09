Yeni tasarımlı AirPods 3, yıl sonuna kadar piyasada olacak

Apple geçtiğimiz aylarda AirPods 2'yi piyasaya sürmüştü. Ancak yeni kablosuz kulaklığın daha iyi pil ömrü ve kablosuz şarj desteği dışında heyecan verici yenilik sunmaması tüketicilerde hayal kırıklığı yarattı. Ancak şirket bu yıl çıkaracağı AirPods ile bunu telafi edebilir.

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DigiTimes'ın yayınladığı yeni rapora göre AirPods 3 yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek. Ayrıca kablosuz kulaklığın yeni bir tasarımla karşımıza çıkacağı bildiriliyor. Apple'ın tam olarak nasıl bir ürün tasarladığını henüz bilemiyoruz ancak daha hafiflemiş ve pil kapasitesi artırılmış bir kulaklık yolda olabilir.

Gürültü önleme teknolojisi üzerinde çalışılıyor

Bununla birlikte şirketin AirPods'a gürültü önleme teknolojisi eklemeyi planladığını da duyduk. Bu özellik AirPods 2 ile sunulmadığı için kablosuz kulaklığın gelecekteki versiyonlarında görmemiz sürpriz olmayacak. DigiTimes'ın raporunda yer alan tüm bu bilgilerin ne derece gerçeğe dönüşeceğini önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

https://www.cultofmac.com/624276/next-gen-airpods-3-big-design-changes/