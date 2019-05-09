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Yeni tasarımlı AirPods 3 yıl sonuna kadar piyasada olacak

Apple'ın üçüncü nesil AirPods'u 2019'un sonuna kadar piyasaya süreceği söyleniyor. Yeni bir tasarımla gelmesi beklenen AirPods 3, gürültü önleme teknolojisine sahip olacak.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple geçtiğimiz aylarda AirPods 2'yi piyasaya sürmüştü. Ancak yeni kablosuz kulaklığın daha iyi pil ömrü ve kablosuz şarj desteği dışında heyecan verici yenilik sunmaması tüketicilerde hayal kırıklığı yarattı. Ancak şirket bu yıl çıkaracağı AirPods ile bunu telafi edebilir.
Ayrıca Bkz. "Çift çentikli Sharp Aquos R3 resmen tanıtıldı"
DigiTimes'ın yayınladığı yeni rapora göre AirPods 3 yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek. Ayrıca kablosuz kulaklığın yeni bir tasarımla karşımıza çıkacağı bildiriliyor. Apple'ın tam olarak nasıl bir ürün tasarladığını henüz bilemiyoruz ancak daha  hafiflemiş ve pil kapasitesi artırılmış bir kulaklık yolda olabilir.

Gürültü önleme teknolojisi üzerinde çalışılıyor

Bununla birlikte şirketin AirPods'a gürültü önleme teknolojisi eklemeyi planladığını da duyduk. Bu özellik AirPods 2 ile sunulmadığı için kablosuz kulaklığın gelecekteki versiyonlarında görmemiz sürpriz olmayacak. DigiTimes'ın raporunda yer alan tüm bu bilgilerin ne derece gerçeğe dönüşeceğini önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

https://www.cultofmac.com/624276/next-gen-airpods-3-big-design-changes/ Yorum Yaz
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viper17 1 hf. en beğenilen
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aytaccgl 1 hf.
Yeni tasarımlı AirPods 3, yıl sonuna kadar piyasada olacak
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10ff 1 hf.
Airpods 3 yıl sonuna kadar nedir yahu? Bir virgül koymak bu kadar mı zor??
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Baelros 1 hf.
Hey Siri'yi duzgun algilasin, uzerine adam gibi pil suresi olsun bana yeter. Hatta ses ayari icin birsey yapsalar mesela dokunmatik bir alan koyup parmakla uste kaydirinca ses artsa, asagi kaydirinca ses azalsa super olur. Batarya icin 8 ila 10 saat arasi yeterli olur.
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Burkiling 1 hf.
Apple milletle dalga geçiyor, önce beklenti oluşturuyor, sonra eski modeli allayıp pullayıp tekrar kakalıyor. Buna rağmen gidip ürünlerini almak zorunda kalıyoruz, zira kalite konusunda rakipleri güven vermiyor. Çinliler fiyat performans ürünleri ile teknoloji sektörünü domine etmeye başladı ancak benim gibi pahalı olmasına rağmen kalite takıntısı ile 3 liralık ürüne 10 lira veren yüzde 10 luk bir kesim soyguncu Apple ı ayakta tutuyor.
Eskiden Sony VAIO vardı, ucuz laptoplar ile baş edemedi elden çıkardı SONY... Şimdi kaliteli bir laptop alayım desen ya uyduruk Lenovo alacaksın ya da sırf kaliteli olsun diye 5000 lira ederi olan macbooka 15-20 bin lira vereceksin. Ortası olması lazım bunun. Kalite ve tasarım konusunda rakip çıkarsa Apple batar. O zamana kadar soyulmaya devam.
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10ff 1 hf.
Airpods 3 yıl sonuna kadar nedir yahu? Bir virgül koymak bu kadar mı zor??
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aytaccgl 1 hf.
Yeni tasarımlı AirPods 3, yıl sonuna kadar piyasada olacak
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Blackrz 1 hf.
Haydi bakalım bekliyoruz. 2 nesil diye çıkan new model heyecanlandırmadı. Bu sağlam olsun 🤟🏻
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viper17 1 hf. en beğenilen
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