Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift çentikli Sharp Aquos R3 resmen tanıtıldı

Japon teknoloji devi Sharp, çift çentikle donattığı yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı. 120 Hz ekran ile gelen telefon gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor.
1 hf.
3,2b
1
5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sharp, Japonya'da Aquos R3 olarak adlandırılan yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıttı. Cihaz geçen yıl piyasaya sürülen Aquos R2'nin devamı niteliğinde piyasaya sürüldü. Çift çentikli ekran tasarımını sürdüren telefon biri üstte, diğeri ise altta olmak üzere iki çentikle geliyor. Sharp bir önceki modelde son derece iyi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.
Ayrıca Bkz. "Google, TimeLapse çekim modunu tüm Pixel telefonlara getirecek"
Sharp Aquos R3, 120 Hz tazeleme hızına sahip 6.2 inç Quad HD+ (3120 x 1440 piksel) IGZO ekran ile geliyor. Cihazdaki ekranın, birinci sınıf video izleme deneyimi sunmak için HDR10 ve Dolby Vision teknolojilerini de desteklediğini belirtelim. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alan telefonda 128 GB dahili depolama alanı var.

İkinci çentikte Ana ekran tuşu var

Arka panelde 12.2 MP + 20 MP sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi bulunuyor. Önde ise yüz tanıma desteği sunan 16.3 MP'lik bir selfie kamerası mevcut. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 11 W kablosuz şarj destekli 3.200 mAh pininden alan telefon USB Type-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip.
Bununla birlikte ikinci çentiğin içine yerleştirilmiş fiziksel Ana ekran tuşu var. Şirket henüz Sharp Aquos R3'ün fiyat etiketi ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Cihazın Japonya pazarına özel bir akıllı telefon olarak kalma ihtimali de bulunuyor.

https://jp.sharp/k-tai/aquos-r3/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 hf.
En çirkin android bence bu olmuş 😫☹😫
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 1 hf.
Sharp insanlara Fransız kalmış.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 hf.
Dual notch yetmez hexa notch yapın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 hf.
Yanlarda da çentik olsun 4 çentikli alalım?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Intel yonga yol haritasını açıkladı 1 hf. Genetiği değiştirilmiş virüs sayesinde antibiyotiğe dirençli bakteri yok edildi 1 hf. 'Onlarca' Starlink uydusu önümüzdeki hafta uzaya gönderilecek 1 hf. İstanbul Havalimanı'na 5 bin km bakır, 3 bin km fiber optik kablo döşendi 1 hf. PUBG Lite resmen Türkiye'ye geliyor 1 hf. Elektrikli Volkswagen ID.3, ilk günden 10 binin üzerinde ön sipariş aldı 1 hf. Elektrikli scooter ve bisiklet girişimi Lime ülkemizde ofis açıyor 1 hf. Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7 1 hf. Yeni tasarımlı AirPods 3 yıl sonuna kadar piyasada olacak 1 hf. Elektrikli süpürge devi Dyson'dan Tesla Model X'e rakip mi geliyor? 1 hf. IT Chapter Two'nun ilk fragmanı nihayet yayınlandı 1 hf. “Yosun bazlı biyoreaktör”, ISS’de oksijen ve yiyecek üretecek 1 hf. Önümüzdeki 10 yıla damga vuracak 15 uzay görevi 1 hf. Avengers: Endgame'in Disney+ yayın tarihi açıklandı 1 hf. PlayStation 5 ile birlikte 'yükleme ekranları' tarihe karışacak 1 hf. Asus Zenfone 6 detaylanıyor 1 hf. Samsung’dan dikdörtgen tüp şeklinde katlanabilir telefon patenti 1 hf. Türk ürünleri Aliexpress ile dünyaya açılacak 1 hf. Razer'ın katil klavyesi "Razer Blackwidow Elite incelemesi" 1 hf. Almanya, ilk elektrikli otobanını Frankfurt'ta test ediyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Çift çentikli Sharp Aquos R3 resmen tanıtıldı Sonraki MIT, meme kanserine yakalanma ihtimalini tahmin eden yapay zeka geliştiriyor 1 hf. Tesla'nın gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken izleyin 1 hf. Android Q güncellemesi alacak 8 Huawei telefon duyuruldu 1 hf. Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihi yakında açıklanacak 1 hf. Huawei, çentiksiz ekran tasarımı için farklı çözümler üretiyor 1 hf. Google, TimeLapse çekim modunu tüm Pixel telefonlara getirecek 1 hf. Google'ın müzik uygulamaları 15 milyon aboneye ulaştı 1 hf. Apple mağazalarında LG UltraFine 5K ekran satışı durduruldu 1 hf. Samsung’dan 64MP çözünürlüğünde sensör 1 hf. Microsoft Power Toys geri dönüyor 1 hf. Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Style Plus 1 hf. Hediye sandıklarının çocuklara yasaklanması için ABD’de kanun teklifi hazırlandı 1 hf. John Wick oyunu Epic Games Store özel olacak 1 hf. Asus’tan kompakt oyuncu faresi 1 hf. Honda, Avrupa'da çıkaracağı ilk elektrikli otomobilinin ismini açıkladı: Honda e 1 hf. Bir asteroitin yörüngesi değiştirilebilir mi? İşte NASA'nın ilginç planı 1 hf. Alzheimer hastalığı iki aşamalı tanı yöntemi ile semptom göstermeden yıllar önce tespit edilebilecek 1 hf. iPhone XR'ın halefi ortaya çıktı: Karşınızda çift arka kameralı iPhone XE 1 hf. Veremin direnç geliştirmesini engelleyen bileşik geliştirildi 1 hf. Lenovo ThinkPad ailesine AMD Ryzen Pro’lu modeller eklendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim