Çift çentikli Sharp Aquos R3 resmen tanıtıldı

Sharp, Japonya'da Aquos R3 olarak adlandırılan yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıttı. Cihaz geçen yıl piyasaya sürülen Aquos R2'nin devamı niteliğinde piyasaya sürüldü. Çift çentikli ekran tasarımını sürdüren telefon biri üstte, diğeri ise altta olmak üzere iki çentikle geliyor. Sharp bir önceki modelde son derece iyi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.

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Sharp Aquos R3, 120 Hz tazeleme hızına sahip 6.2 inç Quad HD+ (3120 x 1440 piksel) IGZO ekran ile geliyor. Cihazdaki ekranın, birinci sınıf video izleme deneyimi sunmak için HDR10 ve Dolby Vision teknolojilerini de desteklediğini belirtelim. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alan telefonda 128 GB dahili depolama alanı var.

İkinci çentikte Ana ekran tuşu var

Arka panelde 12.2 MP + 20 MP sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi bulunuyor. Önde ise yüz tanıma desteği sunan 16.3 MP'lik bir selfie kamerası mevcut. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 11 W kablosuz şarj destekli 3.200 mAh pininden alan telefon USB Type-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip.

Bununla birlikte ikinci çentiğin içine yerleştirilmiş fiziksel Ana ekran tuşu var. Şirket henüz Sharp Aquos R3'ün fiyat etiketi ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Cihazın Japonya pazarına özel bir akıllı telefon olarak kalma ihtimali de bulunuyor.

https://jp.sharp/k-tai/aquos-r3/