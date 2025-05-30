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    42 saate kadar pil süresi sunan Honor EarBuds X9 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, yüksek pil ömrüne ve aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Honor EarBuds X9 kablosuz kulaklığını tanıttı.                                                  

    Honor EarBuds X9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, yüksek pil ömrüne ve aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Honor EarBuds X9 kablosuz kulaklığını tanıttı.

    Honor EarBuds X9 özellikleri

    Tam kablosuz kulaklık, 12,4 mm'lik kompozit sürücüleri kullanıyor. 49 dB aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklık, mekansal ses efekti, çift mikrofon ve yapay zeka destekli çağrı gürültü azaltma özellikleri barındırıyor.

    Honor EarBuds X9 pil ömrü konusunda oldukça iddialı. Kulaklıkların kendisi 9 saate kadar kullanım süresi sunarken, kutusuyla beraber bu süre 42 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 10 dakikalık şarjla 3 saatlik dinleme süresi elde edilebiliyor.

    Bluetooth 5.3 ile bağlantı sağlayan kulaklık, SBC ve AAC kodeklerini destekliyor. Google Fast Pair ile hızlıca eşleşebiliyor ve aynı anda iki cihaza bağlantı imkanı sunuyor. Kulaklık ayrıca, IP54 derecelendirmesiyle toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık da sunuyor.

    Mavi ve beyaz renklerle Çin'de satışa sunulan Honor EarBuds X9'un fiyatı 41 dolar. Kulaklığın diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı ise açıklanmadı.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    turkelvis 23 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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