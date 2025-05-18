Apple'dan AirPods Pro 3 geliyor: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Apple'ın üçüncü nesil AirPods Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Şirketin son yazılım güncellemelerinden birinde yer alan bazı kodlar, AirPods Pro 3'ün yolda olduğuna dair ilk sinyalleri verdi. Kablosuz kulaklığın yakında duyurulabileceği belirtiliyor.

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Yazılım araştırmacısı Aaron Perris, Apple’ın son yazılım yapılarından birinde dikkat çekici bir değişiklik fark etti. Daha önce "AirPods Pro 2nd Generation" olarak geçen bir ibare, "AirPods Pro 2 or later" şeklinde değiştirilmiş. Söz konusu güncelleme, yeni neslin geliştirilmekte olduğunun açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

AirPods Pro 2, ilk olarak 2022 yılında piyasaya sürülmüş, 2023'te ise USB-C bağlantı noktasına sahip güncellenmiş bir versiyonu kullanıcılarla buluşmuştu. Aradan geçen zamana rağmen hala piyasadaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biri olarak kabul ediliyor. Peki, AirPods Pro 3 ne zaman tanıtılacak?

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AirPods Pro 3 ne zaman çıkacak?

Apple tutkunları, yeni modelin Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde duyurulmasını umut etse de, bu zayıf bir ihtimal. Zira önceki AirPods'lar genellikle sonbahar aylarında tanıtılmıştı. Yine de kodlarda yapılan bu güncelleme, yeni modelin geliştirme sürecinde olduğunu doğruluyor.

Cihazın özellikleri hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmasa da bazı söylentiler var. AirPods Pro 3'ün yeni nesil H3 çip, daha gelişmiş aktif gürültü engelleme, daha uzun pil ömrü ve kullanıcıların sağlık verilerini takip edebilecek yeni sensörler içereceği söyleniyor.

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