Yeni tasarımlı Intel NUC’lar CES 2017 fuarında

Intel’in uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ettiği NUC mini bilgisayar ailesi, CES 2017 fuarında da boy gösterdi. Bu kez aile yeni bir görünüme kavuşmuş ve elbette daha güçlenmiş.

4K Medya İçin İdeal

Intel’in fuara getirdiği yeni NUC serisi görünüm olarak makyajlanmış ve daha koyu bir temaya bürünmüş. Ayrıca donanıma göre NUC kasalarının yükseklikleri değişiyor. Güç tuşu ise ön taraftan arka tarafa taşınmış. Yeni seride 5 farklı NUC modeli yer alıyor.

Seride Kaby Lake tabanlı Core i3, i5 ve i7 işlemciler yer alırken, grafik tarafı ise entegre birimlere emanet edilmiş. Bu bakımdan yeni serinin oyun yetenekleri entegre birimlerin performansı ile sınırlı kalacak. Yine de 4K medya ortamı haline getirmek için ideal. Bununla birlikte Thunderbolt 3 destekli USB 3.0 Tip-C portlarından harici grafik kutusu bağlayabilirsiniz.

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Kasaların yüksekliğini belirleyen ise depolama seçenekleri olmuş. 2.5 inçlik SATA depolama sürücüsü barındıran kasalar yüksek. PCI Express SSD sürücüler barındıran kasalar ise daha alçak. Her modelde 4 adet USB portu, 2 adet DDR4 SO-DIMM bellek yuvası, çok daha hızlı Intel Optane bellekler için uyumluluk (en üst model), kart okuyucu, HDMI 2.0, Ethernet, WiFi AC, Bluetooth 4.2 şeklinde özellikler ortak.

Barebone tarzda olduğu için depolama çözümü ve RAM seçimi kullanıcıya bırakılıyor. İşlemci seçimi ise sunulan paketler arasından yapılıyor. Fiyatların işlemcisine göre 300$-400$-500$ şeklinde sıralanacağı ifade ediliyor.