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Yeni tasarımlı Intel NUC’lar CES 2017 fuarında

Intel’in güçlü sistemler olmasının yanında 4K çoklu ortam medyaları için alternatif olmasına da uğraştığı NUC ailesinin yeni modelleri CES 2017 fuarında boy gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ettiği NUC mini bilgisayar ailesi, CES 2017 fuarında da boy gösterdi. Bu kez aile yeni bir görünüme kavuşmuş ve elbette daha güçlenmiş.

4K Medya İçin İdeal

Intel’in fuara getirdiği yeni NUC serisi görünüm olarak makyajlanmış ve daha koyu bir temaya bürünmüş. Ayrıca donanıma göre NUC kasalarının yükseklikleri değişiyor. Güç tuşu ise ön taraftan arka tarafa taşınmış. Yeni seride 5 farklı NUC modeli yer alıyor.

Seride Kaby Lake tabanlı Core i3, i5 ve i7 işlemciler yer alırken, grafik tarafı ise entegre birimlere emanet edilmiş. Bu bakımdan yeni serinin oyun yetenekleri entegre birimlerin performansı ile sınırlı kalacak. Yine de 4K medya ortamı haline getirmek için ideal. Bununla birlikte Thunderbolt 3 destekli USB 3.0 Tip-C portlarından harici grafik kutusu bağlayabilirsiniz.

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Kasaların yüksekliğini belirleyen ise depolama seçenekleri olmuş. 2.5 inçlik SATA depolama sürücüsü barındıran kasalar yüksek. PCI Express SSD sürücüler barındıran kasalar ise daha alçak. Her modelde 4 adet USB portu, 2 adet DDR4 SO-DIMM bellek yuvası, çok daha hızlı Intel Optane bellekler için uyumluluk (en üst model), kart okuyucu, HDMI 2.0, Ethernet, WiFi AC, Bluetooth 4.2 şeklinde özellikler ortak.

Barebone tarzda olduğu için depolama çözümü ve RAM seçimi kullanıcıya bırakılıyor. İşlemci seçimi ise sunulan paketler arasından yapılıyor. Fiyatların işlemcisine göre 300$-400$-500$ şeklinde sıralanacağı ifade ediliyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/01/04/intel-gives-its-nuc-mini-pcs-new-processors-new-ports-and-a-new/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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CWaRRioR 2 yıl
Intel NUC'ların i7 işlemcili üst versiyonlarını Türkiye'de bulmak çok sıkıntı. Türkiye sayfasında ballandıra ballandıra anlatılıyor, ama hiçbir yetkili satıcıda ürün bulunmuyor. Sadece Intel'e özgü bir durum da değil, elektronik ürün satan birçok firmanın Türkiye distribütörlerinde yaşanan bir durum.
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esmerbuyucu 2 yıl
Akıllı televizyonlar bu sektöre hançer sapladı.
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volcano2K 2 yıl
Bende salonumda medya için aldım bir tane baya memnunum sessiz güçlü yer kaplamıyor.(modemimden daha ufak) Uzaktan kumanda desteği var. Anfi ve TV gerekli kanala geçene kadar çoktan açılmış oluyor. Kablo karmaşasıda yok. Oyuncu adam için küçük ama pratiklik ve hanımın laf etmemesi adına :) büyük bir adım.
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hector_1990 2 yıl
beyin fakirleri o paralara üç beş daha ekler notebook alınıyor
notebook daha kullanışlı
nuclar yıllardır üretiyorlar ama kullanıcıların olmazsa olmaz dediği olmadı nedeni fiyatlar ya celeron işlemcili oluyor yada saçma pahallı oluyor
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frknl 2 yıl
Thunderbolt 3 kendiliğinden USB 3.1 Gen2 destekler, haberde hata var.
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smart1978 2 yıl
Pahali
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travers 2 yıl
Fiyatlara gel!
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