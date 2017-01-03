Tango uyumlu Asus ZenFone AR ile tanışın

Google’ın zengin gerçelik alanında yaptığı en önemli atılımlardan birisi olan Tango Projesi, giderek daha fazla cihazda kendisine yer buluyor. Lenovo’dan sonra Asus da Tango destekli bir akıllı telefon tanıtacak.

Asus ZenFone AR adındaki yeni akıllı telefon CES 2017 fuarını bekliyor. Asus burada Snapdragon 835 yonga seti taşıyan bir amiral gemisi tanıtacağını duyurmuştu. ZenFone AR bu noktada biraz sürpriz oldu denebilir.

Project Tango

Project Tango, kamera ve yardımcı bileşenler ile GPS kullanmadan iç mekanların 3D modellemesini yapabilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Kameralar yardımıyla, tüm odanın 3D modellemesini yapabilen teknoloji, alanın ölçülerini hesaplayabiliyor ve hareket algılayabiliyor. Intel tarafından satın alınan yapay zeka firması Movidius, projenin altyapısını hazırlayan isim olarak dikkat çekiyor.

Asus ZenFone AR modelinde Snapdragon 821 yonga seti kullanılıyor. Tango destekli olduğu için özel bir kamera sistemi olması gerekiyor. Lenovo’nun telefonunda balık gözü lensli 16MP çözünürlüğünde RGB arka kamera, derinlik algılama sensörü, hareket algılama sensörü ve kızılötesi sensör yer almaktaydı. ZenFone AR modelinde de muhtemelen benzer bir konfigürasyon yer alacak. Ayrıca perde arkasında çalışan algoritma yine Movidius’a ait olacak.

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Asus ZenFone AR bu bakımdan son kullanıcıya hitap eden bir telefon değil. Daha çok zengin gerçeklik odaklı içerik üretmek isteyen geliştiricilere ve profesyonellere hitap ediyor. Modelin tüm teknik detayları CES 2017 fuarında belli olacak.