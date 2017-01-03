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Tango uyumlu Asus ZenFone AR ile tanışın

CES 2017 fuarına iddialı bir şekilde hazırlanan Asus, oyuncu donanımlarının yanı sıra mobil tarafta da dolu dolu ürünlere sahip. Bunlardan birisi Tango destekli ZenFone AR akıllı telefon modeli.
2 yıl
3,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tango uyumlu Asus ZenFone AR ile tanışın

Google’ın zengin gerçelik alanında yaptığı en önemli atılımlardan birisi olan Tango Projesi, giderek daha fazla cihazda kendisine yer buluyor. Lenovo’dan sonra Asus da Tango destekli bir akıllı telefon tanıtacak.

Asus ZenFone AR adındaki yeni akıllı telefon CES 2017 fuarını bekliyor. Asus burada Snapdragon 835 yonga seti taşıyan bir amiral gemisi tanıtacağını duyurmuştu. ZenFone AR bu noktada biraz sürpriz oldu denebilir.

Project Tango

Project Tango, kamera ve yardımcı bileşenler ile GPS kullanmadan iç mekanların 3D modellemesini yapabilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Kameralar yardımıyla, tüm odanın 3D modellemesini yapabilen teknoloji, alanın ölçülerini hesaplayabiliyor ve hareket algılayabiliyor. Intel tarafından satın alınan yapay zeka firması Movidius, projenin altyapısını hazırlayan isim olarak dikkat çekiyor.

Asus ZenFone AR modelinde Snapdragon 821 yonga seti kullanılıyor. Tango destekli olduğu için özel bir kamera sistemi olması gerekiyor. Lenovo’nun telefonunda balık gözü lensli 16MP çözünürlüğünde RGB arka kamera, derinlik algılama sensörü, hareket algılama sensörü ve kızılötesi sensör yer almaktaydı. ZenFone AR modelinde de muhtemelen benzer bir konfigürasyon yer alacak. Ayrıca perde arkasında çalışan algoritma yine Movidius’a ait olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 serisi yeni yıla terfi etti"

Asus ZenFone AR bu bakımdan son kullanıcıya hitap eden bir telefon değil. Daha çok zengin gerçeklik odaklı içerik üretmek isteyen geliştiricilere ve profesyonellere hitap ediyor. Modelin tüm teknik detayları CES 2017 fuarında belli olacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-AR-the-second-Tango-enabled-phone-will-be-unveiled-on-January-4th-at-CES_id89554 Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl
Teoride güzel de pratikte nasıl işleyecek merakla bekliyoruz...
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burakdc 2 yıl
Son kullanıcının ne gibi bir işine yarayacak bir teknoloji olacak kimbilir ayrıca daimi balık gözü lensli kamera ile kim neyin fotografını çekecek oda ayrı bir konu. Sanırım özel bir amaç için geliştirilen piyasada çok bulunamayacak bir model olacak. Bu arada Lenovo'nun Tango destekli telefonunu kullanmadım.
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dr20mouse 2 yıl burakdc
burakdc
Son kullanıcının ne gibi bir işine yarayacak bir teknoloji olacak kimbilir ayrıca daimi balık gözü lensli kamera ile kim neyin fotografını çekecek oda ayrı bir konu. Sanırım özel bir amaç için geliştirilen piyasada çok bulunamayacak bir model olacak. Bu arada Lenovo'nun Tango destekli telefonunu kullanmadım.

hocam bulunduğu ortamın 3 boyutlu olarak tarıycak bir örnek vereyim evinize koltuk takımı bakıyorsunuz değilmi bunu takacaksınız gözünüze boş odaya geçeceksiniz koltuk takımlarını sanal olarak odaya çizecek telefon sizde bakıp hangi takımı beğenirseniz onu alacaksınız. En basit örneği bu.
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Guest-5E274E432 2 yıl
Nokia 808 AR
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