Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yenilenen Samsung Galaxy Note 10.1'in 30 saniyelik reklamı yayınlandı

6 yıl
5,8b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk olarak Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmen tanıtılan Samsung'un Galaxy Note serisi ilk tablet bilgisayarı halen piyasaya sürülmedi. Gerek donanımı gerekse tasarımında bazı değişiklikler yapılacağı iddia edilmiş ve yenilenen versiyona ait görüntüler ortaya çıkmıştı.
Nihayet bugün, Galaxy Note 10.1'in son haline ait bir reklam yayınlandı. Step Management modellik ajansının resmi Youtube kanalından paylaşılan video, yeni tasarımın nasıl olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca tabletin çoklu görev özelliklerine ve S Pen stylus kalemine dikkat çekiliyor.
Dört çekirdekli Exynos çipset ve S Pen slotuyla geleceği tahmin edilen yeni Galaxy Note 10.1'in ne zaman satışa çıkacağına dair bir bilgi verilmedi. Ancak cihazın 15 Ağustos'ta tekrar tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 30 saniyelik reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=9k1r0Sx-wpQ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OvernightSensation 6 yıl en beğenilen
bence note olacaksa hakikaten böyle olsun Samsung artık tasarım konusunda da hitap ediyor tamamı ile. Tebrikler Samsung. Tasarımına hayran kaldım.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SensatiOX 6 yıl
Tasarımı hakikaten çok güzel.Android tabletlerin rekabetçi olmamasına rağmen jelybean ile daha populer olacağını düşünüyorum.Şu tablet uygulamasını düzeltmeleri kaldı sadece tablet uygulamaları artarsa yükselişe geçicek.Tablet uygulamarıda Nexus 7 ile artacağını düşünüyorum.
Tasarımı hakikaten çok güzel.Android tabletlerin rekabetçi olmamasına rağmen jelybean ile daha populer olacağını düşünüyorum.Şu tablet uygulamasını düzeltmeler...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GNEX 6 yıl
Ekran çözünürlüğü çok düşük , ppi degeri artmalı artık , Apple'a üretip kendi müşterilerine vermemesi çok tuhaf ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Loney 6 yıl
ayrıca neden çerçevesiz bir tasarım yapmıyorlarki
ekranın dışındaki genişlik 50'' lcd tv lerde yok. elde tutmak kolay olsun diyemidir nedir anlamış değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arda9061 6 yıl
ben de samsung hayranıyım ama wp8'lisini bekleyeceğim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 6 yıl
2048x1536 9.7 inç mi 1280x800 10.1 inç mi ? Çamur gibi görüntü ... 1080 p olaydı tadından yenmezdi ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Loney 6 yıl
ekranı 1280*800 gelirse pek rağbet görmez bence
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnszfr 6 yıl
Surface'in piyasaya girmesini bekliyorum.Piyasa bi hayli karışıcak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
güzel bir ipad alternatifi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl
1280x800 ekranlı olacak ki kötü..
Retina ekranlı 2560x1600 olanı seneye bekleyeceğim...
Okunabilirlik 10.1" te 1280x800 kötü.. Samsung Galaxy Tab 10.1 aylardır kullanmış biri olarak ifade ediyorum...
Retina Ekranlı Yeni Ipad piyasada olduğu sürece yenilikçi kısmı S-Pen ile pek popüler olacağını sanmıyorum...
Samsung akıllı son teknolojiyi birden vermesi mantıklı değil... Bir sonraki model beklentisi daha yüksek olacaktır...
Apple çıtayı yükseltti.. Samsung da 10.1 Note için ekran çözünürlüğü çıtasını yükseltmezse pek rağbet görmeyecektir..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl
Bir an note telefon sandım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
necros76 6 yıl
mkt
nexsus varken ne biliyim pek içime sinmiyor

nexus bunla yarışamaz bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 6 yıl
Tasarıma dair birşey gösterilmemişki düz reklam yapmışlar herkes ooo tasarıma bak yazmış
çıkınca görün.
Samsung fanıyım ama böyle abartı yorumlara gerek yok!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERAGORN 6 yıl
Notun yanına bunu da alacağım o kadar çekici geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5828 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet ve
2 etiket daha s pen samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Pureview 808 video inceleme "41MP Kamerası ile ilk ve tek!" 6 yıl Haftanın Menüsü: Bakalım bu hafta Donanım Haber'de neler var ? 6 yıl AOC D2357PH 3D Monitör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim