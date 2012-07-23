Yenilenen Samsung Galaxy Note 10.1'in 30 saniyelik reklamı yayınlandı

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İlk olarak Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmen tanıtılan Samsung'un Galaxy Note serisi ilk tablet bilgisayarı halen piyasaya sürülmedi. Gerek donanımı gerekse tasarımında bazı değişiklikler yapılacağı iddia edilmiş ve yenilenen versiyona ait görüntüler ortaya çıkmıştı.
Nihayet bugün, Galaxy Note 10.1'in son haline ait bir reklam yayınlandı. Step Management modellik ajansının resmi Youtube kanalından paylaşılan video, yeni tasarımın nasıl olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca tabletin çoklu görev özelliklerine ve S Pen stylus kalemine dikkat çekiliyor.
Dört çekirdekli Exynos çipset ve S Pen slotuyla geleceği tahmin edilen yeni Galaxy Note 10.1'in ne zaman satışa çıkacağına dair bir bilgi verilmedi. Ancak cihazın 15 Ağustos'ta tekrar tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 30 saniyelik reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.youtube.com/watch?v=9k1r0Sx-wpQ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Retina ekranlı 2560x1600 olanı seneye bekleyeceğim...
Okunabilirlik 10.1" te 1280x800 kötü.. Samsung Galaxy Tab 10.1 aylardır kullanmış biri olarak ifade ediyorum...
Retina Ekranlı Yeni Ipad piyasada olduğu sürece yenilikçi kısmı S-Pen ile pek popüler olacağını sanmıyorum...
Samsung akıllı son teknolojiyi birden vermesi mantıklı değil... Bir sonraki model beklentisi daha yüksek olacaktır...
Apple çıtayı yükseltti.. Samsung da 10.1 Note için ekran çözünürlüğü çıtasını yükseltmezse pek rağbet görmeyecektir..
nexus bunla yarışamaz bile
çıkınca görün.
Samsung fanıyım ama böyle abartı yorumlara gerek yok!
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