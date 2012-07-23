Yenilenen Samsung Galaxy Note 10.1'in 30 saniyelik reklamı yayınlandı





İlk olarak Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmen tanıtılan Samsung'un Galaxy Note serisi ilk tablet bilgisayarı halen piyasaya sürülmedi. Gerek donanımı gerekse tasarımında bazı değişiklikler yapılacağı iddia edilmiş ve yenilenen versiyona ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Nihayet bugün, Galaxy Note 10.1'in son haline ait bir reklam yayınlandı. Step Management modellik ajansının resmi Youtube kanalından paylaşılan video, yeni tasarımın nasıl olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca tabletin çoklu görev özelliklerine ve S Pen stylus kalemine dikkat çekiliyor.

Dört çekirdekli Exynos çipset ve S Pen slotuyla geleceği tahmin edilen yeni Galaxy Note 10.1'in ne zaman satışa çıkacağına dair bir bilgi verilmedi. Ancak cihazın 15 Ağustos'ta tekrar tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 30 saniyelik reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=9k1r0Sx-wpQ