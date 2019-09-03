Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor

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Kanserle ilgili yapılan araştırmalar, dünyadaki insanların %25'inin hayatlarında en az bir kez bu hastalıkla karşılaştıklarını gösteriyor. Çağımızın vebası olarak da kabul gören hastalığın tedavisine yönelik yürütülen çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor.

ABC New sitesinde yer alan bir röportaj ise hastalığa karşı verilen mücadelenin uzay ortamında da sürdürülebileceğini ortaya çıkardı. Buna göre Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapan doktorlar, kanserli hücreleri incelemek üzere uzaya göndermek istiyorlar.

Doktorların bu konudaki düşüncüleri, laboratuvar ortamında yürütülen bir deneye dayanıyor. Zira deney neticesinde elde edilen sonuçlar, yerçekimsiz ortamda kalan çoğu kanser hücresinin başka bir tedavi yöntemine ihtiyaç duymadan öldüğünü ortaya çıkarmış. Üniversitede görev yapan doktorlar da deney sonuçlarının uzay ortamında gözlemlenebilmesi adına bir dizi örneği Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) göndermeye karar vermiş.

Araştırma ekibi, kanser hücrelerinin yerçekimsiz ortamda birbirleriyle iletişim kuramaması ve çevrelerini tanımlayamamaları sebebiyle öldüğüne inanıyor. Ekip, bu duruma mekanik tahliye adını vermiş. Söz konusu duruma açıklık getiren Doktor Joshua Chou yaptığı açıklamada, “Uzaydayken, hücrelerimiz mekanik tahliye durumuna geçiyor. Bu ise yerçekimsiz ortamda hareket ettirici güç eksikliği anlamına geliyor. Bahse konu ortam hücrelerin ne şekilde hareket edeceğine, nasıl işleyeceğine ve hayatta kalma olasılığına etki ediyor. Astronotların kemik kaybı yaşamasına neden olan ve kemik hücreleri üzerinde de olumsuz etkileri olan yerçekimsiz ortam, kanser hücrelerinde de benzer etkiler yaratıyor.” ifadelerini kullanmış.

Elde edilecek bulgular, diğer tedavi yöntemleriyle birleştirilebilir

Görevli ekip, söz konusu kanser hücrelerini gelecek yıl UUİ’ye göndermek için bütçeleri dâhilinde bulunan 200.000 doları harcamayı göze almış durumda. Bu aşamadan sonra araştırmacılar, hücrelerin işlevini ne şekilde yerine getirdiğini ve neden öldüğünü daha iyi anlayabileceklerini umuyor.

Chou, elde edecekleri sonuçlardan kanser için mucizevi bir tedavi yöntemi çıkmasını beklemediğini dile getirmiş. Ancak bilim insanına göre sahip olunacak tecrübe ile halihazırda kullanılan terapi ve ilaç tedavisi gibi yöntemler birleştirilebilecek ve böylece hastalığa karşı kullanılan silahların etkinliği artırılmış olacak.

https://newatlas.com/medical/low-gravity-kill-cancer-cells-space/