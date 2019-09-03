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Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor

Bilim insanları, yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceğini düşünüyor. Bu kapsamda yapılması planlanan bir çalışmada canlı kanser hücreleri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor
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Kanserle ilgili yapılan araştırmalar, dünyadaki insanların %25'inin hayatlarında en az bir kez bu hastalıkla karşılaştıklarını gösteriyor. Çağımızın vebası olarak da kabul gören hastalığın tedavisine yönelik yürütülen çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor.

ABC New sitesinde yer alan bir röportaj ise hastalığa karşı verilen mücadelenin uzay ortamında da sürdürülebileceğini ortaya çıkardı. Buna göre Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapan doktorlar, kanserli hücreleri incelemek üzere uzaya göndermek istiyorlar.

Doktorların bu konudaki düşüncüleri, laboratuvar ortamında yürütülen bir deneye dayanıyor. Zira deney neticesinde elde edilen sonuçlar, yerçekimsiz ortamda kalan çoğu kanser hücresinin başka bir tedavi yöntemine ihtiyaç duymadan öldüğünü ortaya çıkarmış. Üniversitede görev yapan doktorlar da deney sonuçlarının uzay ortamında gözlemlenebilmesi adına bir dizi örneği Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) göndermeye karar vermiş.

Araştırma ekibi, kanser hücrelerinin yerçekimsiz ortamda birbirleriyle iletişim kuramaması ve çevrelerini tanımlayamamaları sebebiyle öldüğüne inanıyor. Ekip, bu duruma mekanik tahliye adını vermiş. Söz konusu duruma açıklık getiren Doktor Joshua Chou yaptığı açıklamada, “Uzaydayken, hücrelerimiz mekanik tahliye durumuna geçiyor. Bu ise yerçekimsiz ortamda hareket ettirici güç eksikliği anlamına geliyor. Bahse konu ortam hücrelerin ne şekilde hareket edeceğine, nasıl işleyeceğine ve hayatta kalma olasılığına etki ediyor. Astronotların kemik kaybı yaşamasına neden olan ve kemik hücreleri üzerinde de olumsuz etkileri olan yerçekimsiz ortam, kanser hücrelerinde de benzer etkiler yaratıyor.” ifadelerini kullanmış.

Elde edilecek bulgular, diğer tedavi yöntemleriyle birleştirilebilir 

Görevli ekip, söz konusu kanser hücrelerini gelecek yıl UUİ’ye göndermek için bütçeleri dâhilinde bulunan 200.000 doları harcamayı göze almış durumda. Bu aşamadan sonra araştırmacılar, hücrelerin işlevini ne şekilde yerine getirdiğini ve neden öldüğünü daha iyi anlayabileceklerini umuyor.

Chou, elde edecekleri sonuçlardan kanser için mucizevi bir tedavi yöntemi çıkmasını beklemediğini dile getirmiş. Ancak bilim insanına göre sahip olunacak tecrübe ile halihazırda kullanılan terapi ve ilaç tedavisi gibi yöntemler birleştirilebilecek ve böylece hastalığa karşı kullanılan silahların etkinliği artırılmış olacak.



https://newatlas.com/medical/low-gravity-kill-cancer-cells-space/ Yorum Yaz
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M@rKSm@N 20 sa.
insanlık, bilim, tenoloji bu kadar gelişmesine rağmen kansere uzun yıllardır çare bulamıyorlar.
kanseri geçtim virüslerin bile tedavisi halen yok.
bunun gibi nedenlerle tıptaki ilerlemenin diğer alanlara göre çok geri kaldığına kanaatim kesin.
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Denamint 1 gün yeni yorumcu
Kanser üzerine birçok çalışma var. Özellikle Küba'da kanser tıbbının ilerlediği söyleniyor.
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muratkaya 1 gün
Uçaktan atlayınca paraşüt açmadan önce 20 dakika kadar serbest düşme oluyor acaba o haldeyken de kanser hücreleri ölüyor mudur? Acaba kanser hücerelerinin ölmeleri için yerçekimsiz ortamda ne kadar bir süre gerekiyor?
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DH Misafiri 1 gün
Abiler yeni bir şey deyilki... Bakınız contact- mesaj filmi..... :)
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estrofem 2 gün
Çocukken heryeri dünyadan ibaret bilirdim, evreni düşünmek ise...
Meğer dünya ne küçükmüş. Buna karşın, atomlar ne büyükmüş! içinde azımsanmayacak kadar boş alan, en küçük kısmının içinde daha daha başka şeyler, vee tekrar hiçlik... Hiçbirşey bilmediğimizi söyleyebilirim.
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darkaura 2 gün estrofem
o zaman ufku biraz daha genisletelim. hiclikde aslinda bir varlik. bos alan hicde bos degil. bos alaninda bir enerji seviyesi, quantum ozellikleri ve quantum dalgalanmalari var. ve bu dalgalanmalarin en iyi aciklamasi sanal parcaciklar. bosluk icinde var olan madde ve anti madde ciftleri. carpistiklarinda birbirlerini yok eden (madde ile anti madde carpistiginda birbirini yok edip saf enejiye donusur), bu carpismadan oraya cikan enerji ile yeniden yaratilip ortaya cikan sanal parcacik ciftleri. sanal parcaciklar karadelik buharlasmasindan (hawking radyasyonu), casimir etkisine kadar pek cok olayin en basarili aciklamasi. yani boslukda aslinda firtinalar kopuyor, yok olus ve yeniden yaratilis surekli vukugu buluyor ama buyuk olcekde yok olus ve yaratilis birbirlerini sifirladigi etkisi sifir oluyor, hissedilmiyor.
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