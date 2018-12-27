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Yerli yazılım Ahtapot, kuvvet komutanlığına siber saldırıyı engelledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli yazılım Ahtapot'un kuvvet komutanlığına yapılan saldırıyı başarıyla engellediğini belirtti. Peki Erdoğan'ın bahsettiği Ahtapot nedir? Ahtapot nasıl çalışır?
4 ay
15,1b
1
42
Diğer Yazılım
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli yazılım Ahtapot, kuvvet komutanlığına siber saldırıyı engelledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuştu. Konuşma esnasında pek çok farklı konuya değinen Erdoğan, Türkiye’nin sanayi, ulaşım ve teknolojide çok büyük mesafe kat ettiğini belirtti. Erdoğan ayrıca Ahtapot adı verilen yerli yazılımdan da bahsetti.

Beştepe’deki konuşmasında “Hedefimiz Türkiye’yi dünyadaki tüm bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmektir” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kurulan ar-ge ve tasarım merkezleri bu çabanın somut örneğidir. Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyetleri verilerimizi korumak için de göstermek zorundayız. Geliştirdiğimiz Ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığına yapılan saldırıyı başarıyla engelledi ve NATO tatbikatına dahil edildi.”

Ahtapot nedir?

Derinlemesine savunma için ihtiyaç duyulan siber güvenlik bileşenlerinin entegre edildiği bir sistem olarak tanımlanan Ahtapot, Pardus işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sayede siber güvenlik bileşenlerinde de açık kaynak kodlu milli işletim sistemi dağıtımı kullanılıyor. Ahtapot; kurulumların, yapılandırmaların ve güncellemelerin kolaylaştırılması için bir merkezi yönetim sistemi barındırıyor. Ahtapot’un başta kamu kurumları olmak üzere orta ve büyük ölçekli bilgi sistemlerine sahip tüm yerli kurum ve kuruluşlarda kullanılması hedefleniyor.

Ahtapot’un açık kaynak kodlu bileşenleri şunlar;

  • Siber olay, açıklık, risk izleme ve yönetim sistemi
  • Saldırı tespit sistemi
  • Ağ erişim kontrol sistemi (NAC)
  • Siber saldırı erken uyarı sistemi (Honeypot)
  • Güvenlik duvarı yönetim sistemi
  • E-posta güvenlik sistemi
  • Sanal özel ağ (VPN) sistemi
  • Örün (Web) uygulama güvenlik duvarı (WAF)
  • Güvenli internet erişim sistemi
  • Merkezi yönetim sistemi
  • Ağ trafiği yakalama, izleme ve inceleme çözümü
  • Ağ cihazları, sunucu ve istemci bilgi sistemleri izleme çözümü

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Kayrabey 4 ay en beğenilen shegenli chingen
Bir kere de deyin ki yapmışlar... İğrenç muhalefet anlayışınız kurusun.
1 Yanıt Yanıtla +72
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abdusauk 4 ay Kayrabey
Bir kere de deyin ki yanlış yapmışlar... İğrenç iktidar anlayışınız kurusun.
2 Yanıt Yanıtla +47
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Kayrabey 4 ay abdusauk
Ben diyorum zaten merak etme. Yerli yazılım diyor adam sen gelmiş kasper olmasın iyi bakın diyorsun. Adamlar kendi mobil işlemcimizi ürettik dese iyi bakın mtk'dır o dersiniz. Sizin kapasite buna çalışıyor zaten fazlasını beklememek lazım.
Ben diyorum zaten merak etme. Yerli yazılım diyor adam sen gelmiş kasper olmasın iyi bakın diyorsun. Adamlar kendi mobil işlemcimizi ürettik dese iyi bakın mtk...
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orcnd 4 ay
githubda kodları var adı üstüne açık kaynaklı. linux camiası tarafından geliştirilen siber güvenlik yazılımlarını alıp bizim kurumların kullanabileceği şekilde bir sistem haline getirmişler.
bu sistemin kontrolü için de python üstünde kontrol paneli geliştirilmiş.
pardus ekibi genelde python çalışıyor zaten.
kaynak kodlara bakarsanız köklerinin 2015 yılına dayandığını görebilirsiniz.
bu kodları yazan özel firma muhtemelen devlet bünyesinde çalışmalar yapıyor.
önemli türkiyenin ihtiyaçlarından biri giderilmiş oldu. tv de övülecek kadar büyük bir iş olup olmadığı tartışılır.
fakat tüm kurumlara yayabilirlerse asıl önemli kısmı başarmış olurlar.
bence burada en büyük sorun özelleştirmeler. örneğin türk telekom, elektrik ve su şebekeleri özel işletmelere devredildi.
devletin buraya kendi güvenliğini dayatması zor olacaktır. işletmeci firmaların da iyi yönetip yönetmediklerini bilemiyoruz.
buradaki güvenlik açıkları için yasal mevzuat gerekiyor. acaba onu kaç yılar düşünüp uygularlar ?
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vonderplanitz 4 ay orcnd
Ekonomilerde ürün değil, ürün üreten sistem önemlidir. Ahtapot bir ürün. Sistem değil. Rusya'ya git, 100 Ahtapotu sana 1 haftada çıkarırla. Cunku o alanda sistemleri var. Bizde sistem yok. Her alanda olduğu gibi yazılım alanında siyasi propaganda ön planda, yazılım çalışanları arka planda; sadece o açıdan istikrarlıyız.
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The Hollow 4 ay
Siber saldırı'yı engellemek nedir ya, kaç çeşidi var.. Tam olarak neyi engelledi? O listede ki saldırı çeşitlerini doğru düzgün engellemeye çalışmak için bir division kurulması gerekiyor. DH'in klasik yerli başlığı altında ki haberleri, şaşırtmadı.
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Shen 4 ay
Sütten o kadar çok ağzımız yandı ki yoğurdu bırak yemeyi, inanmak dahi gelmiyor içimizden.
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dmclskn 4 ay
Belediyelerin yerli firmaları araya koyarak kıçı bir organizasyonu Avrupa ülkelerinde organize edip Avrupa yılın bilmem ne ödülü diye vermeleri aklıma gelince hiç mi hiç inandırıcı gelmiyor kim hangi ülke siber saldırı yapmış bi yazılıp bakılsa bir taraflarından uyduruyorlar.
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huseyincarnege 4 ay
kendi yaptıkları siber saldırı engelemiş olabilirmi acaba
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vonderplanitz 4 ay huseyincarnege
Yerli yazılım reklamı yapmak için kendi kendilerine bir siber saldırı yapmış olmaları oldukça yüksek ihtimal.
Bu arada yerli veya yabancı olsun, tek başına bir yazılım siber saldırılara karşı duramaz, o yazılımı kullanan yöneten eleman asıl önemlidir. 2010'da TC nüfus ve ikamet bilgileri veritabanı basit bir siber saldırı sonucu ele geçirildiğini unutmayalım. Siber koruma sadece yazılım ile olmaz işe uygun eleman ile olur.
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FatihAsl 4 ay
kendini bişey sanan yazılımcılara gelsin kurumsaljava.com/...
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musty578 4 ay
feto virüsünü engelleyemedimi bu ahtapot.
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lextor 4 ay
Sayın Cumhurbaşkanının yazılım dünyasıyla ilgili bilinçlendirilmesi güzel. Kendisi artık teknolojinin vazgeçilmez bir hizmet olduğunu anlamıştır umuyorum. Dolayısıyla artık devletimizin yazılım dünyasına daha fazla yatırım yapması gerek. Ve bilişim alanından yeni mezunların (burada parantez açmam gerekirse işi bilen yeni mezun) istihdam edilmesine önem verilmesi gerek. Yazılım treninin bir kısmını kaçırdık ama bir kısmının kuyruğundan tuttuk gibi(yapay zeka, blok zincir).
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vonderplanitz 4 ay lextor
﻿Yazılım sektörü Türkiye'de zaten sıkıntılıydı. AKP döneminde sektör düşüşe geçti cunku bankacılık ve inşaat hariç tüm sektörler düşüşe geçti fakat yazılım sektörü düşmekten artık diz çöktü. Sektörü bilmeden uzaktan öyle ümit etmelerle dileklerle yazılım sektörü gelişmez. yapay zeka falan demişsin bir de. Medyada çıkmaya başladı ya; onu da oradan biliyorsun zaten. Meclis'teki 600 kişiye yapay zeka nedir diye basit bir soru sorsan hepsi bana niye böyle zor soru sordu diye dava açar; sen gelmiş yapay zekanın kuyruğundan tutmak falan diyorsun. yeni mezun istihdamına önem verilmeliymiş mezunlar kan kusup kızılcık suyu içtik diyorlar; sen yatıp kalkıp insanların sabrına dua et.
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FatihAsl 4 ay lextor
@lexsor, sen retrivo72 ye aldırma, benimle de tartışmıştı, kendini herkesden üstün gören bir tavrı var. kendini süper programcı sanıyor.
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Baelros 4 ay
Kac tane saldiri engellemis, hangi tip saldirilari engellemis onu da yazsinlar.
Bilesenlere bakiyorum da zaten cogu disarida bulunan yazilimlar. Hangisi 'yerli ve milli'? Disaridan paketleri toplayip Ahtapot diye tek paket yapmak ne yazikki yerli kavramiyla ortusmuyor.
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Baxa 4 ay
Birileri ya vatan hainligini muhaliflik ile gizlemeye calisiyor ya da muhaliflik vatan haini olmalarini saglamis farkinda degiller.
Allah ins bu iki kesime de firsat vermerz , RTE yi 1 byte kadar sevmeyen birisi olarak aciklamam bu yonde.
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