Yerli yazılım Ahtapot, kuvvet komutanlığına siber saldırıyı engelledi

Beştepe’deki konuşmasında “Hedefimiz Türkiye’yi dünyadaki tüm bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmektir” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kurulan ar-ge ve tasarım merkezleri bu çabanın somut örneğidir. Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyetleri verilerimizi korumak için de göstermek zorundayız. Geliştirdiğimiz Ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığına yapılan saldırıyı başarıyla engelledi ve NATO tatbikatına dahil edildi.”
Ahtapot nedir?
Derinlemesine savunma için ihtiyaç duyulan siber güvenlik bileşenlerinin entegre edildiği bir sistem olarak tanımlanan Ahtapot, Pardus işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sayede siber güvenlik bileşenlerinde de açık kaynak kodlu milli işletim sistemi dağıtımı kullanılıyor. Ahtapot; kurulumların, yapılandırmaların ve güncellemelerin kolaylaştırılması için bir merkezi yönetim sistemi barındırıyor. Ahtapot’un başta kamu kurumları olmak üzere orta ve büyük ölçekli bilgi sistemlerine sahip tüm yerli kurum ve kuruluşlarda kullanılması hedefleniyor.
Ahtapot’un açık kaynak kodlu bileşenleri şunlar;
- Siber olay, açıklık, risk izleme ve yönetim sistemi
- Saldırı tespit sistemi
- Ağ erişim kontrol sistemi (NAC)
- Siber saldırı erken uyarı sistemi (Honeypot)
- Güvenlik duvarı yönetim sistemi
- E-posta güvenlik sistemi
- Sanal özel ağ (VPN) sistemi
- Örün (Web) uygulama güvenlik duvarı (WAF)
- Güvenli internet erişim sistemi
- Merkezi yönetim sistemi
- Ağ trafiği yakalama, izleme ve inceleme çözümü
- Ağ cihazları, sunucu ve istemci bilgi sistemleri izleme çözümü
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bu sistemin kontrolü için de python üstünde kontrol paneli geliştirilmiş.
pardus ekibi genelde python çalışıyor zaten.
kaynak kodlara bakarsanız köklerinin 2015 yılına dayandığını görebilirsiniz.
bu kodları yazan özel firma muhtemelen devlet bünyesinde çalışmalar yapıyor.
önemli türkiyenin ihtiyaçlarından biri giderilmiş oldu. tv de övülecek kadar büyük bir iş olup olmadığı tartışılır.
fakat tüm kurumlara yayabilirlerse asıl önemli kısmı başarmış olurlar.
bence burada en büyük sorun özelleştirmeler. örneğin türk telekom, elektrik ve su şebekeleri özel işletmelere devredildi.
devletin buraya kendi güvenliğini dayatması zor olacaktır. işletmeci firmaların da iyi yönetip yönetmediklerini bilemiyoruz.
buradaki güvenlik açıkları için yasal mevzuat gerekiyor. acaba onu kaç yılar düşünüp uygularlar ?
Bu arada yerli veya yabancı olsun, tek başına bir yazılım siber saldırılara karşı duramaz, o yazılımı kullanan yöneten eleman asıl önemlidir. 2010'da TC nüfus ve ikamet bilgileri veritabanı basit bir siber saldırı sonucu ele geçirildiğini unutmayalım. Siber koruma sadece yazılım ile olmaz işe uygun eleman ile olur.
Bilesenlere bakiyorum da zaten cogu disarida bulunan yazilimlar. Hangisi 'yerli ve milli'? Disaridan paketleri toplayip Ahtapot diye tek paket yapmak ne yazikki yerli kavramiyla ortusmuyor.
Allah ins bu iki kesime de firsat vermerz , RTE yi 1 byte kadar sevmeyen birisi olarak aciklamam bu yonde.
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