Yerli yazılım Ahtapot, kuvvet komutanlığına siber saldırıyı engelledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuştu. Konuşma esnasında pek çok farklı konuya değinen Erdoğan, Türkiye’nin sanayi, ulaşım ve teknolojide çok büyük mesafe kat ettiğini belirtti. Erdoğan ayrıca Ahtapot adı verilen yerli yazılımdan da bahsetti.

Beştepe’deki konuşmasında “Hedefimiz Türkiye’yi dünyadaki tüm bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmektir” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kurulan ar-ge ve tasarım merkezleri bu çabanın somut örneğidir. Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyetleri verilerimizi korumak için de göstermek zorundayız. Geliştirdiğimiz Ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığına yapılan saldırıyı başarıyla engelledi ve NATO tatbikatına dahil edildi.”

Ahtapot nedir?

Derinlemesine savunma için ihtiyaç duyulan siber güvenlik bileşenlerinin entegre edildiği bir sistem olarak tanımlanan Ahtapot, Pardus işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sayede siber güvenlik bileşenlerinde de açık kaynak kodlu milli işletim sistemi dağıtımı kullanılıyor. Ahtapot; kurulumların, yapılandırmaların ve güncellemelerin kolaylaştırılması için bir merkezi yönetim sistemi barındırıyor. Ahtapot’un başta kamu kurumları olmak üzere orta ve büyük ölçekli bilgi sistemlerine sahip tüm yerli kurum ve kuruluşlarda kullanılması hedefleniyor.

Ahtapot’un açık kaynak kodlu bileşenleri şunlar;

Siber olay, açıklık, risk izleme ve yönetim sistemi

Saldırı tespit sistemi

Ağ erişim kontrol sistemi (NAC)

Siber saldırı erken uyarı sistemi (Honeypot)

Güvenlik duvarı yönetim sistemi

E-posta güvenlik sistemi

Sanal özel ağ (VPN) sistemi

Örün (Web) uygulama güvenlik duvarı (WAF)

Güvenli internet erişim sistemi

Merkezi yönetim sistemi

Ağ trafiği yakalama, izleme ve inceleme çözümü

Ağ cihazları, sunucu ve istemci bilgi sistemleri izleme çözümü