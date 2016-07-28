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Yerli yazılımcı Kron, 2022 Dünya Kupası’na talip

Ülkemizdeki operatörlerin de müşterileri arasında yer aldığı teknoloji firması Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ., Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası için kolları sıvadı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Beşiktaş Vodafone Arena’nın yazılım altyapısını üstlenerek dikkatleri üzerine çeken teknoloji firması Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ., şimdi de gözünü 2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası finallerine dikti.

Kron

Üç büyük operatörün müşterileri arasında yer aldığı Kron, geçtiğimiz aylarda Krontech adıyla ABD’de de faaliyet göstermeye başlamış ve büyük firmalarla ortaklık anlaşmalarına imza atmıştı. Kron, gerçek zamanlı büyük verileri işleyebilen sistemler konusunda uzman haline gelmiş durumda.

Kron, geçen yılı 14.6 milyon dolarlık gelir ve 6.22 milyon dolarlık kar ile kapattı. Firmanın yıl bazında artışı yüzde 20 civarında oldu. Ayrıca geçen yıl Borsa İstanbul’da en çok işlem gören hisselerden birisiydi. Firma, 2020 yılında ABD’deki gelirinin ülkemizdeki gelirinden iki kat daha fazla olmasını bekliyor.

Katar

Kron, Katar’daki stadyumların WiFi altyapısını ve yazılım dönüşümünü üzerine almayı planlıyor. Firmanın büyük ağ altyapılarına yönelik 4 adet en üst seviye ekipmanı mevcut. Bunlar gerçek zamanlı büyük veri işleme, erişim yönetimi, gerçek zamanlı ağ analizi, loglama ve WiFi hizmetlerini kapsıyor. Kron, her stadyum için 1 milyon dolar civarında gelir elde etmeyi planlıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD, iş istasyonları segmentinde çıtayı yükseltiyor"

Firma, hali hazırda Katarlı altyapı şirketleriyle görüşmelerine devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, sağlam ortaklıklar kurulduğu takdirde, Kron’un da Katar’da önü açılmış olacak.

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-27/turkey-s-kron-in-talks-for-qatar-world-cup-stadium-wi-fi-deals Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Üzücü günlerden sonra güzel bir haber.
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kadirirdem 3 yıl
gğzel bir haber böyle ve benzer haberlere ihtiyacımız var...
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vonderplanitz 3 yıl
Başlık fevkalade yanlış çünkü donanım sektöründe olan firmaya yazılımcı denilmez. IBM, Microsoft, SAP, bunlar yazılımcıdır. Apple ise örneğin Tüketici Elektroniği sektöründedir, yazılım alanında önemli hasılat elde etmeye başlamıştır buna rağmen yazılımcı firma denilmez, ne denilir Apple $300 Milyar hasılatının $40 Milyarını sadece yazılım satarak yaptı denilir.
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fuujitsu 3 yıl
Çok iyi bir haber. Böyle firmalara ihtiyaç var.
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ERIKCI 3 yıl
Ülkemizde doğan bir yazılım firmasının böyle güzel işler yapması ayrıca gururlandırıcı.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Üzücü günlerden sonra güzel bir haber.
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