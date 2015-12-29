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Yılın en iyi fotoğraf makineleri

2015 yılı içerisinde birbirinden gelişmiş birçok fotoğraf makinesi satışa çıktı. Bu konumuzda en çok dikkat çeken modellere bakıyor ve geride bırakmaya hazırlandığımız yılı yeniden masaya yatırıyoruz.
3 yıl
6,2b
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15
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Birçok önemli gelişmenin yaşandığı 2015 yılı içerisinde fotoğraf makinesi pazarı oldukça gelişmiş devrimsel ürünler kazandı. Özellikle "Sony" ismini çok fazla duymaya devam ettiğimiz 2015 senesi, aynasız fotoğraf makinesi ve 4K değişiminin çok ciddi seviyede yaşandığı bir yıl oldu. İşte bu konumuzda 2015 yılının en iyi fotoğraf makinelerine ve yeniliklerine bakıyoruz.
Sony 
 
Yılın en iyi fotoğraf makineleri
Aynasız fotoğraf makinesi pazarına FF (Tam Kare) sensörü entegre eden ve kitlelere yayan Sony, 2015 yılı içerisinde de A (Alpha) serisi fotoğraf makineleriyle boy göstermeye devam etti. Şirket geçtiğimiz dönemde özellikle 42MP çözünürlükte sensöre sahip A7rII ve düşük ışık şampiyonu A7sII ile dikkatleri üzerine çekmeye başardı. A7rII ile üst seviye fotoğraf kalitesini hedefleyen şirket, A7sII'yle ise video odaklı A7S'in gösterdiği performansı daha da iyi hale getirdi. Sony aynı zamanda A7rII ile aynı sensörü kullanan sabit lensli modeli RX1R II'yi de tanıttı. Fotoğraf makinesi boyutlarıyla kendisine hayran bıraktı ancak fiyatı nedeniyle yanına çok kişi yaklaşamadı.
Canon 
 
Yılın en iyi fotoğraf makineleri
Görüntüleme sektörünün büyük ismi Canon, 2015 yılında özellikle yeni DSLR fotoğraf makineleri 5DS ve 5SR ile gündemde yer aldı. Ayrıntılarına burada değindiğimiz 5DS ve 5SR'a tam 50.6 megapiksel çözünürlükte bir FF (Tam Kare) sensör dahil eden ve böylece stüdyo fotoğrafçılarını memnun ederek orta formata göz dağı veren Canon, "M" serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesine ise çok dikkat çekemese de M10 ve M3 modellerini dahil etti. Şirket aynı zamanda yakın zamanda detaylandırdığımız 250MP'lik sensörüyle de büyük yankı uyandırdı.
Nikon
 
Yılın en iyi fotoğraf makineleri
Sektörün bir diğer büyük ismi Nikon da 2015 yılında boş durmadı ve yeni geliştirdiği fotoğraf makinelerini bir bir kullanıcıların beğenisine sundu. Özellikle Coolpix ailesine eklendiği tam 83 kat optik yakınlaştırma yapabilen P900 model isimli kompakt fotoğraf makinesiyle adından sıkça söz ettiren firma, APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makinesi ailesini D7200 ile genişlettti ve dinamik aralığıyla kendi hayran bırakan D810'un gökyüzü fotoğrafçılığına özel versiyonu ile görülmeyini gösterdi. Firma ayrıca yeni amiral gemisi D5'in aktif olarak geliştirildiğini de duyurdu.
Fujifilm
 
Yılın en iyi fotoğraf makineleri
X-Sistem fotoğraf makinesi ailesi ve özellikle X-Trans sensör teknolojisi ile aynasız fotoğraf makinesi sektörünün en güçlü isimlerinden biri olmayı başaran Fujifilm, bu güçlü seriyi 2015 yılı içerisinde de yeni modeller ile genişletti. Şirket özellikle X-T1'in ufaltılmış ve biraz kırpılmış versiyonu olan X-T10 ile büyük beğeni topladı. X-T1 ile aynı sensörü kullanmasıyla yüksek fotoğraf kalitesi sunabilen X-T10, daha uygun fiyatıyla da aynasız fotoğraf makinesi pazarında bir anda gözde modellerden bir tanesi haline geldi. Şirket seriye ayrıca X-A2 ve XQ2 modellerini de dahil etti.
Olympus 
 
Yılın en iyi fotoğraf makineleri
2015 yılı içerisinde Panasonic ile beraber oluşturduğu "Micro Four Thirds" sistem yapısı doğrultusunda yeni ürünler hazırlayan ve retro tasarımlı aynasız fotoğraf makineleriyle büyük beğeni toplayan Olympus, özellikle OM-D E-M5 II modeliyle büyük sükse yaptı. 16MP'lik sensörü, 40MP'lik özel çekim modu ve 5-eksenli görüntü sabitleme sistemiyle beğenilen OM-D E-M5 II yanında, şirketin E-M10'un yerine hazırladığı OM-D E-M10 II makinesi de dikkat çekmeyi başardı. Büyük abisiyle benzer olarak 5-eksenli görüntü sabitleme sistemine sahip olan E-M10 II, kompakt form faktörüyle de her zaman taşınabilecek bir çözüm oluşturdu.
Panasonic 
Yılın en iyi fotoğraf makineleri
 
Geçtiğimiz yıl duyurduğu video odaklı GH4 ile çok büyük bir başarı elde eden Panasonic, 2015 yılı içerisinde özellikle hazırladığı G serisi aynasız fotoğraf makineleri ile gündemde kaldı. GX7'nin yerine 20MP'lik yeni MFT sensöre sahip aynasızı GX8'i tanıtan firma, video konusuna verdiği önemi bu modele de yansıttı ve GX8'i 4K video çekim kapasitesi ile donattı. G7 ile DSLR benzeri gövdeyi aynasız fotoğraf altyapısı bile birleştiren şirket, benzer bir süreci kompakt FZ300 modeliyle sürdürdü. FZ300 özellile 25-600mm'lik lensiyle beraber sunulan 4K video kapasitesi ile amatör video tutkunlarını oldukça memnun etmeyi başardı.
Samsung
 
Yılın en iyi fotoğraf makineleri
Uzun süredir fotoğraf makinesi sektöründen çıkacak yönünde haberler gelen Samsung'un 2015 yılında dikkate değer tek ürünü aynasız fotoğraf makinesi NX500 oldu. Amiral gemisi DSLR NX1'in ufaltılmış versiyonu olarak tanıtılan NX500, 28MP'lik APS-C sensörü, AMOLED dokunmatik ekranı, seri çekim hızı ve 4K video çekebilme kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekti ancak bazı nedenlere bağlı olarak üst sıralarda yer almayı başaramadı. 
Yılın en iyi fotoğraf makineleri Oy Ver 450 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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lapry 3 yıl en beğenilen
Tabiki Sony bu seninin en iyisi idi.Mirrorless kamera teknolojisinin öncüsü ve sürücü gücü oldu.Teknoloji mirrorless'a dönüyor bunu görmeyenler batacaktır.Örnek Nokia gibi.
Tabiki Sony bu seninin en iyisi idi.Mirrorless kamera teknolojisinin öncüsü ve sürücü gücü oldu.Teknoloji mirrorless'a dönüyor bunu görmeyenler batacaktır.Örne...
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eediz 3 yıl
sony a6000 bir harika
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einhander 3 yıl
m10 mark 2 benım gozumdekı bırıncı

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BekirHan 3 yıl
Sensörü Sony yapar gövdeyi Nikon. Bu değişmez bir gerçek.
Tabii Canon 5D Mark3' te ayrı bir candır.
(Şimdi seiz beni Nikon fanı falan sanarsınız nemelazım)
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Arranger. 3 yıl
D810s - 5ds-r
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Das Boot 3 yıl
Aralarında en çok ses getiren Sony as7r II bence.
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lapry 3 yıl en beğenilen
Tabiki Sony bu seninin en iyisi idi.Mirrorless kamera teknolojisinin öncüsü ve sürücü gücü oldu.Teknoloji mirrorless'a dönüyor bunu görmeyenler batacaktır.Örnek Nokia gibi.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Canon varken..
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theyapici 3 yıl
5d serisi vazgeçilmez :)
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esmerbuyucu 3 yıl
Canon tabii ki
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