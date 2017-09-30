Yiyeceklerin sıcaklığını takip eden yenilebilir sensör

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Yediğimiz gıdalar evimize ulaşana kadar binlerce kilometre yol katediyor. Uzun taşımacılık sürecinde gıdaların tazeliğini korumak için doğru sıcaklık değerlerinde tutulması büyük önem taşıyor. Taşımacılık şirketleri gıda taşımacılığında, gıdaların bulunduğu ortamın sıcaklığını kontrol edebilecek sistemler kullanıyor olsa da İsviçre'deki Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayacak bir sıcaklık sensörü geliştirdi.





Tamamen Yenilebilir

Üzerinde bulunduğu gıdanın sıcaklığını takip eden ve sıcaklık değerlerinin internet üzerinden aralıksız olarak izlenmesine olanak sağlayan sensör sadece 16 mikrometre kalınlığında yani bir saç telinden 5 kat daha ince. Araştırmacılar; silikon dioksit, nitrit, mısır ve patates nişastasından yapılan bir polimerden oluşan sensörün, yenilebilir olduğunu ve sensörün yenilmesinin insan sağlığı için bir tehdit oluşturmayacağını vurguluyor. Böylece gıdalara yerleştirilen sensör, sensörü çıkarma zahmeti olmaksızın tüketilebilecek.





Şu an için sensörler; mikro-pil, mikroişlemci ve vericiye biyolojik olarak ayrışabilen kablolarla bağlanıyor ancak ekip, verilerin kablosuz olarak aktarılabileceği "biyouyumlu bir enerji kaynağı" geliştirmeye çalışıyor. Sensörün Asya'dan Avrupa'ya gelen gıda transferlerinde kullanılabileceğini belirten araştırmacılar, yenilebilir sensörler aracılığıyla nesnelerin interneti kavramını ''yiyeceklerin interneti''ne dönüştürebilir. Henüz yenilebilir gıda sensörleri için yolun başında olunsa da bu çalışmanın robo-meyvelerin ilk adımı olabileceği düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/09/29/super-thin-edible-sensors-monitor-food-temperature/